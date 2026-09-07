Murojaatlar bee’tibor qolmayapti

·50·Jamiyat
Murojaatlar bee’tibor qolmayapti

Majburiy ijro byurosi Xorazm viloyati boshqarmasi va uning hududiy bo‘limlariga kelib tushayotgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini qonuniy hal qilishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Xususan, joriy yilning o‘tgan 8 oyi davomida jami 4 240 ta murojaatlar kelib tushib, shundan 3 856 ta murojaatlar hal qilingan. Hal qilingan murojaatlardan 1 328 tasi qanoatlantirilgan bo‘lib, 2 528 tasiga huquqiy tushuntirishlar berilgan. Murojaatlarning 83 tasi ko‘rmasdan qoldirilgan hamda 21 tasi ko‘rib chiqilishi tugatilgan.

Shuningdek, boshqarma boshlig‘i tomonidan fuqarolarga qulayliklar yaratish maqsadida har haftaning chorshanba kuni viloyatning olis hududlarida jami 32 ta sayyor qabullar o‘tkazilib, o‘tkazilgan qabullarda jami 717 nafar fuqarolarning murojaatlari tinglanib, ularning muammolari alohida nazoratga olinib, ko‘rib chiqilishi ta’minlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

21 oktyabr – O‘zbek tili bayrami kuni21 oktyabr – O‘zbek tili bayrami kuniBugun, 16:20Bolalari bilan ko‘chada qolgan ayol kelinlik uyiga kiritildiBolalari bilan ko‘chada qolgan ayol kelinlik uyiga kiritildiBugun, 16:15Kredit qarzi undirildiKredit qarzi undirildiBugun, 16:13Toshkentning 3 ta tumanida issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentning 3 ta tumanida issiq suv vaqtincha o‘chiriladiBugun, 14:04Jinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadiJinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadiBugun, 07:08Dunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdiDunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdiBugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari