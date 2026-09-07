Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!

·80·Sport
Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!

Angliya Premer-ligasining uchinchi turida «Manchester Siti» liga debyutanti «Koventri»ni kichik 1:0 hisobida taslim etdi. Biroq bu g‘alaba ortida o‘yin boshidayoq yuz bergan, stadiondagi minglab muxlislarning yuragini muzlatib qo‘ygan daqiqalar yashiringan. O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov va yulduz darvozabon Janluiji Donnarumma ishtirokidagi kutilmagan xatolik «shaharliklar»ga juda og‘ir zarba bo‘lishi mumkin edi. Xo‘sh, o‘sha 6-daqiqada aslida nima sodir bo‘ldi va Enso Mareska o‘yindan so‘ng nega aynan Husanovga e’tiroz bildirdi?

Millimetrlar hal qilgan taqdir: Drama qanday boshlandi?

«Etihad» stadionidagi uchrashuvning endigina 6-daqiqasi o‘tayotgan bir paytda «Siti» muxlislari haqiqiy shokni boshdan kechirdi. Nufuzli esteemedkompany.com portali ekspertlari ushbu epizodni batafsil tahlil qilib chiqdi:

  • Kutilmagan pas: Himoyachi Abduqodir Husanov bosim ostida to‘pni o‘z darvoza chizig‘ida turgan Donnarummaga qaytardi;

  • Xato qabul: Donnarumma to‘pni to‘xtatishda qo‘pol xatoga yo‘l qo‘ydi va to‘p darvoza to‘riga qarab dumalab ketdi;

  • Bir necha millimetr: Italiyalik posbon so‘nggi soniyada tashlanib, to‘pni chiziqni to‘liq kesib o‘tishiga bir necha millimetr qolganda qaytarib yubordi va avtogoldan qutqarib qoldi;

  • Frenk Lempard shogirdlari kutilmaganda hisobni ochish va o‘yin ssenariysini tubdan o‘zgartirib yuborish imkoniyatidan quruq qoldi.

Bosh murabbiyning ochiq iqrori

«Bu Jijio! Biz uning juda yaxshi darvozabon ekanini bilamiz! Menimcha, Abduqodir Husanovning bunday vaziyatda Jijioga pas berishi eng to‘g‘ri qaror emasdi. Ammo u bir nechta yaxshi seyvlarni amalga oshirdi va biz undan mamnunmiz», — deya ochiq gapirdi «shaharliklar» ustozi Enso Mareska.

Darhaqiqat, Donnarumma hujumlarni oyoq bilan eng quyi nuqtadan boshlashda zaif nuqtaga ega ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Ammo dastlabki xatosidan keyin u haqiqiy qahramonga aylandi.

G‘alabaning asl qahramonlari va statistika

Futbolchi

O‘yindagi vazifasi

Asosiy ta’siri

Janluiji Donnarumma

Darvozabon

Xatodan so‘ng kamida 3 ta hal qiluvchi seyv bilan 3 ochkoni saqlab qoldi

Abduqodir Husanov

O‘ng qanot himoyachisi

6-daqiqadagi vaziyatdan so‘ng butun bahs davomida bexato va ishonchli harakat qildi

Erling Holand

Hujumchi

Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol muallifi bo‘ldi

Donnarummaning seyvlari bo‘lmaganida, «Manchester Siti» bu o‘yinda ochko yo‘qotishi aniq edi. Husanov esa startdagi asabiylikni yengib o‘tib, qolgan daqiqalarda raqib qanot hujumchilariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Sizningcha, bu vaziyatda ko‘proq kim aybdor edi: noqulay vaziyatda to‘p oshirgan Abduqodir Husanovmi yoki to‘pni oddiy holatda qabul qilolmagan Donnarummami? Mareskaning Husanov haqidagi fikriga qo‘shilasizmi?

O‘z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu bahsli holat tahlilini Telegram orqali yuboring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildiBelgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildiBugun, 15:57Enso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdiEnso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdiBugun, 15:35U-20 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari aniqlandiU-20 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari aniqlandiBugun, 15:29Italiya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdiItaliya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdiBugun, 15:14Cristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindiCristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindiBugun, 13:53Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaTayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaBugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi