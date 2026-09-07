Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!
Angliya Premer-ligasining uchinchi turida «Manchester Siti» liga debyutanti «Koventri»ni kichik 1:0 hisobida taslim etdi. Biroq bu g‘alaba ortida o‘yin boshidayoq yuz bergan, stadiondagi minglab muxlislarning yuragini muzlatib qo‘ygan daqiqalar yashiringan. O‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov va yulduz darvozabon Janluiji Donnarumma ishtirokidagi kutilmagan xatolik «shaharliklar»ga juda og‘ir zarba bo‘lishi mumkin edi. Xo‘sh, o‘sha 6-daqiqada aslida nima sodir bo‘ldi va Enso Mareska o‘yindan so‘ng nega aynan Husanovga e’tiroz bildirdi?
Millimetrlar hal qilgan taqdir: Drama qanday boshlandi?
«Etihad» stadionidagi uchrashuvning endigina 6-daqiqasi o‘tayotgan bir paytda «Siti» muxlislari haqiqiy shokni boshdan kechirdi. Nufuzli esteemedkompany.com portali ekspertlari ushbu epizodni batafsil tahlil qilib chiqdi:
Kutilmagan pas: Himoyachi Abduqodir Husanov bosim ostida to‘pni o‘z darvoza chizig‘ida turgan Donnarummaga qaytardi;
Xato qabul: Donnarumma to‘pni to‘xtatishda qo‘pol xatoga yo‘l qo‘ydi va to‘p darvoza to‘riga qarab dumalab ketdi;
Bir necha millimetr: Italiyalik posbon so‘nggi soniyada tashlanib, to‘pni chiziqni to‘liq kesib o‘tishiga bir necha millimetr qolganda qaytarib yubordi va avtogoldan qutqarib qoldi;
Frenk Lempard shogirdlari kutilmaganda hisobni ochish va o‘yin ssenariysini tubdan o‘zgartirib yuborish imkoniyatidan quruq qoldi.
Bosh murabbiyning ochiq iqrori
«Bu Jijio! Biz uning juda yaxshi darvozabon ekanini bilamiz! Menimcha, Abduqodir Husanovning bunday vaziyatda Jijioga pas berishi eng to‘g‘ri qaror emasdi. Ammo u bir nechta yaxshi seyvlarni amalga oshirdi va biz undan mamnunmiz», — deya ochiq gapirdi «shaharliklar» ustozi Enso Mareska.
Darhaqiqat, Donnarumma hujumlarni oyoq bilan eng quyi nuqtadan boshlashda zaif nuqtaga ega ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Ammo dastlabki xatosidan keyin u haqiqiy qahramonga aylandi.
G‘alabaning asl qahramonlari va statistika
Futbolchi
O‘yindagi vazifasi
Asosiy ta’siri
Janluiji Donnarumma
Darvozabon
Xatodan so‘ng kamida 3 ta hal qiluvchi seyv bilan 3 ochkoni saqlab qoldi
Abduqodir Husanov
O‘ng qanot himoyachisi
6-daqiqadagi vaziyatdan so‘ng butun bahs davomida bexato va ishonchli harakat qildi
Erling Holand
Hujumchi
Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol muallifi bo‘ldi
Donnarummaning seyvlari bo‘lmaganida, «Manchester Siti» bu o‘yinda ochko yo‘qotishi aniq edi. Husanov esa startdagi asabiylikni yengib o‘tib, qolgan daqiqalarda raqib qanot hujumchilariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Sizningcha, bu vaziyatda ko‘proq kim aybdor edi: noqulay vaziyatda to‘p oshirgan Abduqodir Husanovmi yoki to‘pni oddiy holatda qabul qilolmagan Donnarummami? Mareskaning Husanov haqidagi fikriga qo‘shilasizmi?
O‘z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu bahsli holat tahlilini Telegram orqali yuboring!
…