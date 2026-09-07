Toshkentdan Parkentga olib boradigan yangi temiryo‘l barchani hayratda qoldirdi

·0·O‘zbekiston
Toshkentdan Parkentga olib boradigan yangi temiryo‘l barchani hayratda qoldirdi

Poytaxt va Toshkent viloyatining eng so‘lim dam olish maskanlaridan biri bo‘lgan Parkent o‘rtasidagi yo‘l muammosiga nihoyat kutilmagan va juda arzon yechim topildi! Bugundan boshlab minglab yo‘lovchilar taksi qidirmaydi, tirbandliklarda qolmaydi va eng asosiysi — cho‘ntaklaridan katta pul sarflamaydi. Xo‘sh, 1,5 yildan ortiq davom etgan maxfiy va yirik qurilish loyihasi nimalarni o‘z ichiga oladi va elektropoyezd kimlar uchun ayniqsa qulay bo‘ladi?

24 kilometrlik mo‘jiza: Yangi temiryo‘l qanday qurildi?

«O‘zbekiston temir yo‘llari» AJ matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, 2025 yilning yanvar oyida start berilgan «Baytqo‘rg‘on – Parkent» yangi temiryo‘l liniyasi to‘liq bitkazildi. Ushbu ulkan infratuzilma loyihasi qisqa muddatda hududning qiyofasini tubdan o‘zgartirib yubordi:

  • 24 km uzunlikdagi to‘liq elektrlashtirilgan temiryo‘l tarmog‘i;

  • 3 ta ulkan temir-beton ko‘prik va 1 ta avtomobil yo‘l o‘tkazgichi;

  • 76 ta murakkab suv o‘tkazish inshooti;

  • 16 ta zamonaviy xavfsizlik tizimiga ega avtomobil va temiryo‘l kesishmasi;

  • Bir vaqtning o‘zida yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatadigan zamonaviy 50 o‘rinli yangi «Parkent» bekati.

Toshkentdan Parkentga olib boradigan yangi temiryo‘l barchani hayratda qoldirdi

Yo‘lkira narxlari va imkoniyatlar

«Parkent-Toshkent-Parkent yo‘nalishida qatnovi yo‘lga qo‘yilgan yangi elektropoyezd nafaqat poytaxtga qatnab ishlovchi aholi uchun, balki Parkent tumanining sayyohlik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishga ham xizmat qiladi».

Poyezdda yo‘lovchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan bo‘lib, bir vaqtning o‘zida 1154 nafargacha odamni o‘z manziliga xavfsiz yetkaza oladi:

Ko‘rsatkich / Xizmat

Tafsilotlar

Yo‘l vaqti

atigi 50 daqiqa

O‘rindiqlar soni

586 ta qulay o‘rin

Kattalar uchun chipta narxi

10 000 so‘mgacha

Bolalar uchun chipta (10 yoshgacha)

6 500 so‘m

Ushbu loyiha Parkentning xushhavo tog‘li hududlari va dam olish maskanlariga boruvchi sayyohlar uchun avtomobil tirbandliklarisiz, arzon va tez yetib olish imkonini beradi.

Taksilarda 30-40 ming so‘mga yurgandan ko‘ra, konditsionerli zamonaviy poyezdda 10 ming so‘mga 50 daqiqada borishni tanlaysizmi? Sizningcha, boshqa qaysi tumanlarga ham tezyurar poyezd liniyalari tortilishi kerak?

Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Parkentga tez-tez borib turadigan tanishlaringiz hamda oilaviy chatlarga ushbu xabarni Telegram orqali yuborib qo‘ying!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident administratsiyasida katta o‘zgarish: Po‘lat Bobojonov lavozimidan ketdiPrezident administratsiyasida katta o‘zgarish: Po‘lat Bobojonov lavozimidan ketdiBugun, 15:47Umumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaUmumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaBugun, 08:33Osmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinOsmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinBugun, 08:28O‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdiO‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdiBugun, 08:20O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...Bugun, 08:16O‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindiO‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindiBugun, 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari