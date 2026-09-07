Toshkentdan Parkentga olib boradigan yangi temiryo‘l barchani hayratda qoldirdi
Poytaxt va Toshkent viloyatining eng so‘lim dam olish maskanlaridan biri bo‘lgan Parkent o‘rtasidagi yo‘l muammosiga nihoyat kutilmagan va juda arzon yechim topildi! Bugundan boshlab minglab yo‘lovchilar taksi qidirmaydi, tirbandliklarda qolmaydi va eng asosiysi — cho‘ntaklaridan katta pul sarflamaydi. Xo‘sh, 1,5 yildan ortiq davom etgan maxfiy va yirik qurilish loyihasi nimalarni o‘z ichiga oladi va elektropoyezd kimlar uchun ayniqsa qulay bo‘ladi?
24 kilometrlik mo‘jiza: Yangi temiryo‘l qanday qurildi?
«O‘zbekiston temir yo‘llari» AJ matbuot xizmatining ma’lum qilishicha, 2025 yilning yanvar oyida start berilgan «Baytqo‘rg‘on – Parkent» yangi temiryo‘l liniyasi to‘liq bitkazildi. Ushbu ulkan infratuzilma loyihasi qisqa muddatda hududning qiyofasini tubdan o‘zgartirib yubordi:
24 km uzunlikdagi to‘liq elektrlashtirilgan temiryo‘l tarmog‘i;
3 ta ulkan temir-beton ko‘prik va 1 ta avtomobil yo‘l o‘tkazgichi;
76 ta murakkab suv o‘tkazish inshooti;
16 ta zamonaviy xavfsizlik tizimiga ega avtomobil va temiryo‘l kesishmasi;
Bir vaqtning o‘zida yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatadigan zamonaviy 50 o‘rinli yangi «Parkent» bekati.
Yo‘lkira narxlari va imkoniyatlar
«Parkent-Toshkent-Parkent yo‘nalishida qatnovi yo‘lga qo‘yilgan yangi elektropoyezd nafaqat poytaxtga qatnab ishlovchi aholi uchun, balki Parkent tumanining sayyohlik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishga ham xizmat qiladi».
Poyezdda yo‘lovchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan bo‘lib, bir vaqtning o‘zida 1154 nafargacha odamni o‘z manziliga xavfsiz yetkaza oladi:
Ko‘rsatkich / Xizmat
Tafsilotlar
Yo‘l vaqti
atigi 50 daqiqa
O‘rindiqlar soni
586 ta qulay o‘rin
Kattalar uchun chipta narxi
10 000 so‘mgacha
Bolalar uchun chipta (10 yoshgacha)
6 500 so‘m
Ushbu loyiha Parkentning xushhavo tog‘li hududlari va dam olish maskanlariga boruvchi sayyohlar uchun avtomobil tirbandliklarisiz, arzon va tez yetib olish imkonini beradi.
Taksilarda 30-40 ming so‘mga yurgandan ko‘ra, konditsionerli zamonaviy poyezdda 10 ming so‘mga 50 daqiqada borishni tanlaysizmi? Sizningcha, boshqa qaysi tumanlarga ham tezyurar poyezd liniyalari tortilishi kerak?
Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Parkentga tez-tez borib turadigan tanishlaringiz hamda oilaviy chatlarga ushbu xabarni Telegram orqali yuborib qo‘ying!
…