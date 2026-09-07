Qrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdi
Qrimning Nauchniy posyolkasida yashovchi havaskor astronom Gennadiy Borisov yana bir muhim kashfiyotga qoʻl urib, diametri taxminan 100 metrga teng boʻlgan yangi asteroidni aniqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur osmon jismining kashf etilishi ilm-fan olamida katta qiziqish uygʻotdi, chunki bu kabi topilmalar koinotdagi koʻchma jismlar harakatini oʻrganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Aniqlanishicha, yangi asteroid Mars sayyorasi yaqinida joylashgan boʻlib, choʻzilgan orbital traektoriya boʻylab harakatlanadi. U dastlab Qizil sayronga yaqinlashib, soʻngra Mars va Yupiter orbitalari orasidagi asosiy asteroidlar belbogʻi tomon uzoqlashadi. Olimning taʼkidlashicha, ushbu osmon jismining harakat traektoriyasi Yer sayyorasi uchun hech qanday xavf tugʻdirmaydi.
Mahalliy sharoitda yasalgan teleskoplar imkoniyatiGennadiy Borisov oʻz tadqiqotlari uchun zarur boʻlgan teleskoplarni mustaqil ravishda loyihalashtirib, yasashi bilan ham tanilgan. U Baxchisaray tumanidagi Nauchniy posyolkasida yashab, oʻzi yasalgan optik moslamalar yordamida koinotni muntazam kuzatib boradi. Ilk muvaffaqiyatli kashfiyotlarini 2013-yilda amalga oshirgan mutaxassis bugungi kunga kelib oʻnlab yirik topilmalar muallifiga aylandi.
Havaskor astronom faoliyati davomida nafaqat kichik jismlar, balki global miqyosdagi ilmiy ahamiyatga ega obyektlarni ham topgan. Jumladan, 2019-yilda u tarixdagi ilk yulduzlararo kometani birinchilardan boʻlib aniqlagan edi. Keyinchalik ushbu osmon jismiga muallifning sharafiga uning nomi berilgan.
Faollik va xavfsizlik masalalariSoʻnggi oylarda olimning kuzatuv ishlari yanada samarali kechmoqda. Faqatgina 2026-yilning mayidan avgustigacha boʻlgan qisqa vaqt oraligʻida Borisov har birining oʻlchami bir necha oʻn metrlik boʻlgan toʻqqizta Yerga yaqin asteroidni qayd etishga muvaffaq boʻldi. Bu kabi izchil natijalar havaskor astronomning professional darajada ish olib borishidan dalolat beradi.
Shu bilan birga, mutaxassis nafaqat xavfsiz obyektlarni, balki potentsial xavf tugʻdiruvchi jismlarni ham nazorat qilib kelmoqda. Xususan, 2024-yilning aprel oyida u Yerga ehtimoliy xavf solishi mumkin boʻlgan, diametri qariyb 200 metrlik asteroid topilganini eʼlon qilgandi. Bu kabi ogohlantirishlar sayyoramiz xavfsizligini taʼminlashda ilk qadamlardan biri hisoblanadi.
Umumiy hisobda, Gennadiy Borisovning shaxsiy hisobida bugungi kunda 150 dan ortiq asteroid va 16 ta kometa mavjud. Ushbu ulkan natija oddiy sharoitda va mustaqil ravishda ham astronomiya faniga ulkan hissalar qoʻshish mumkinligini yaqqol koʻrsatib turibdi.
…