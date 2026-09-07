Qrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdi

·33·Texno
Qrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdi

Qrimning Nauchniy posyolkasida yashovchi havaskor astronom Gennadiy Borisov yana bir muhim kashfiyotga qoʻl urib, diametri taxminan 100 metrga teng boʻlgan yangi asteroidni aniqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur osmon jismining kashf etilishi ilm-fan olamida katta qiziqish uygʻotdi, chunki bu kabi topilmalar koinotdagi koʻchma jismlar harakatini oʻrganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aniqlanishicha, yangi asteroid Mars sayyorasi yaqinida joylashgan boʻlib, choʻzilgan orbital traektoriya boʻylab harakatlanadi. U dastlab Qizil sayronga yaqinlashib, soʻngra Mars va Yupiter orbitalari orasidagi asosiy asteroidlar belbogʻi tomon uzoqlashadi. Olimning taʼkidlashicha, ushbu osmon jismining harakat traektoriyasi Yer sayyorasi uchun hech qanday xavf tugʻdirmaydi.

Mahalliy sharoitda yasalgan teleskoplar imkoniyati

Gennadiy Borisov oʻz tadqiqotlari uchun zarur boʻlgan teleskoplarni mustaqil ravishda loyihalashtirib, yasashi bilan ham tanilgan. U Baxchisaray tumanidagi Nauchniy posyolkasida yashab, oʻzi yasalgan optik moslamalar yordamida koinotni muntazam kuzatib boradi. Ilk muvaffaqiyatli kashfiyotlarini 2013-yilda amalga oshirgan mutaxassis bugungi kunga kelib oʻnlab yirik topilmalar muallifiga aylandi.

Havaskor astronom faoliyati davomida nafaqat kichik jismlar, balki global miqyosdagi ilmiy ahamiyatga ega obyektlarni ham topgan. Jumladan, 2019-yilda u tarixdagi ilk yulduzlararo kometani birinchilardan boʻlib aniqlagan edi. Keyinchalik ushbu osmon jismiga muallifning sharafiga uning nomi berilgan.

Faollik va xavfsizlik masalalari

Soʻnggi oylarda olimning kuzatuv ishlari yanada samarali kechmoqda. Faqatgina 2026-yilning mayidan avgustigacha boʻlgan qisqa vaqt oraligʻida Borisov har birining oʻlchami bir necha oʻn metrlik boʻlgan toʻqqizta Yerga yaqin asteroidni qayd etishga muvaffaq boʻldi. Bu kabi izchil natijalar havaskor astronomning professional darajada ish olib borishidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, mutaxassis nafaqat xavfsiz obyektlarni, balki potentsial xavf tugʻdiruvchi jismlarni ham nazorat qilib kelmoqda. Xususan, 2024-yilning aprel oyida u Yerga ehtimoliy xavf solishi mumkin boʻlgan, diametri qariyb 200 metrlik asteroid topilganini eʼlon qilgandi. Bu kabi ogohlantirishlar sayyoramiz xavfsizligini taʼminlashda ilk qadamlardan biri hisoblanadi.

Umumiy hisobda, Gennadiy Borisovning shaxsiy hisobida bugungi kunda 150 dan ortiq asteroid va 16 ta kometa mavjud. Ushbu ulkan natija oddiy sharoitda va mustaqil ravishda ham astronomiya faniga ulkan hissalar qoʻshish mumkinligini yaqqol koʻrsatib turibdi.

AstronomiyaAsteroidKoinotIlm-fanKashfiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaHuawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaBugun, 16:54SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiBugun, 15:56Huawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaHuawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaBugun, 15:27Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiBugun, 14:57Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiBugun, 14:27Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi