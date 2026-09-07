Chegaralarda navbatlar tarixda qoladimi? Bojxonada 20 daqiqalik «inqilob» va kutilmagan kelishuv
O‘zbekiston tashqi savdosida yillar davomida tadbirkorlarni qiynab kelgan byurokratiya, uzundan-uzoq tekshiruvlar va bojxona to‘siqlari keskin o‘zgarishlar ostonasida turibdi. Shavkat Mirziyoyev poytaxtda Jahon bojxona tashkiloti bosh kotibi Yan Sonders bilan o‘tkazgan muzokaralarda mamlakat iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qiluvchi muhim raqamlar va kelishuvlar oshkor qilindi. Xo‘sh, chegaralardan yuk olib o‘tish qanday qilib bir zumda amalga oshmoqda va bu O‘zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga kirishini qanchalik tezlashtiradi?
Raqamlardagi burilish: 20 daqiqada rasmiylashtiruv
Amalga oshirilgan raqamlashtirish va shaffof tizim tufayli eksport va import jarayonlarida mislsiz ko‘rsatkichlarga erishildi:
94% — eksport yuklari endilikda to‘liq soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirilmoqda;
87% — import yuklari ortiqcha to‘siqlarsiz mamlakatga kirib kelmoqda;
20 daqiqa — bojxona deklaratsiyalarini rasmiylashtirish vaqti shu darajagacha qisqartirildi;
2030 yilgacha strategiya — bojxona xizmatini to‘liq modernizatsiya qilish bo‘yicha uzoq muddatli dastur hayotga tatbiq etilmoqda.
Tadbirkorlar uchun yangi davr: Korrupsiya xavfi qanday kesilmoqda?
«Bojxona organlarining biznes bilan samarali hamkorligini ta’minlaydigan raqamli yechimlar ma’muriy to‘siqlarni qisqartirib, inson omili va korrupsiyaviy xavflarni minimallashtirishga xizmat qilmoqda».
Yangi tizim tufayli bojxonachi va tadbirkor o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot elektron platformalarga ko‘chirildi. Bu o‘z navbatida nafaqat vaqt va mablag‘ni tejamoqda, balki soyali iqtisodiyotga chek qo‘yishda asosiy qurolga aylanmoqda.
JST yo‘lidagi asosiy kelishuvlar
Muzokaralar davomida O‘zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga (JST) a’zo bo‘lishini jadallashtirish masalasi eng dolzarb mavzulardan biri bo‘ldi:
Yo‘nalish
Asosiy maqsad va natija
Raqamlashtirish
Bojxona tizimlarini xalqaro standartlar bilan 100% uyg‘unlashtirish
Qonunchilik
Xalqaro konvensiyalar talablari asosida yangi normalarni joriy etish
Kadrlar tayyorlash
Xodimlarni eng ilg‘or global tajribalar bo‘yicha qayta o‘qitish
«Yo‘l xaritasi»
Barcha aniq chora-tadbirlarni qamrab oluvchi qo‘shma rejani qabul qilish
Sizningcha, chegara va bojxona postlaridagi ushbu soddalashtirishlar ichki bozordagi narx-navoning arzonlashishiga sabab bo‘ladimi yoki tadbirkorlar uchun hali ham yechilmagan to‘siqlar qolmoqdami?
O‘z munosabatingizni izohlarda bildiring va biznes hamda savdo sohasida faoliyat yuritayotgan hamkorlaringizga ushbu muhim yangilikni Telegram orqali yuboring!
…