Chegaralarda navbatlar tarixda qoladimi? Bojxonada 20 daqiqalik «inqilob» va kutilmagan kelishuv

·55·O‘zbekiston
Chegaralarda navbatlar tarixda qoladimi? Bojxonada 20 daqiqalik «inqilob» va kutilmagan kelishuv

O‘zbekiston tashqi savdosida yillar davomida tadbirkorlarni qiynab kelgan byurokratiya, uzundan-uzoq tekshiruvlar va bojxona to‘siqlari keskin o‘zgarishlar ostonasida turibdi. Shavkat Mirziyoyev poytaxtda Jahon bojxona tashkiloti bosh kotibi Yan Sonders bilan o‘tkazgan muzokaralarda mamlakat iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qiluvchi muhim raqamlar va kelishuvlar oshkor qilindi. Xo‘sh, chegaralardan yuk olib o‘tish qanday qilib bir zumda amalga oshmoqda va bu O‘zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga kirishini qanchalik tezlashtiradi?

Raqamlardagi burilish: 20 daqiqada rasmiylashtiruv

Amalga oshirilgan raqamlashtirish va shaffof tizim tufayli eksport va import jarayonlarida mislsiz ko‘rsatkichlarga erishildi:

  • 94% — eksport yuklari endilikda to‘liq soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirilmoqda;

  • 87% — import yuklari ortiqcha to‘siqlarsiz mamlakatga kirib kelmoqda;

  • 20 daqiqa — bojxona deklaratsiyalarini rasmiylashtirish vaqti shu darajagacha qisqartirildi;

  • 2030 yilgacha strategiya — bojxona xizmatini to‘liq modernizatsiya qilish bo‘yicha uzoq muddatli dastur hayotga tatbiq etilmoqda.

Tadbirkorlar uchun yangi davr: Korrupsiya xavfi qanday kesilmoqda?

«Bojxona organlarining biznes bilan samarali hamkorligini ta’minlaydigan raqamli yechimlar ma’muriy to‘siqlarni qisqartirib, inson omili va korrupsiyaviy xavflarni minimallashtirishga xizmat qilmoqda».

Yangi tizim tufayli bojxonachi va tadbirkor o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot elektron platformalarga ko‘chirildi. Bu o‘z navbatida nafaqat vaqt va mablag‘ni tejamoqda, balki soyali iqtisodiyotga chek qo‘yishda asosiy qurolga aylanmoqda.

Chegaralarda navbatlar tarixda qoladimi? Bojxonada 20 daqiqalik «inqilob» va kutilmagan kelishuv

JST yo‘lidagi asosiy kelishuvlar

Muzokaralar davomida O‘zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga (JST) a’zo bo‘lishini jadallashtirish masalasi eng dolzarb mavzulardan biri bo‘ldi:

Yo‘nalish

Asosiy maqsad va natija

Raqamlashtirish

Bojxona tizimlarini xalqaro standartlar bilan 100% uyg‘unlashtirish

Qonunchilik

Xalqaro konvensiyalar talablari asosida yangi normalarni joriy etish

Kadrlar tayyorlash

Xodimlarni eng ilg‘or global tajribalar bo‘yicha qayta o‘qitish

«Yo‘l xaritasi»

Barcha aniq chora-tadbirlarni qamrab oluvchi qo‘shma rejani qabul qilish

Sizningcha, chegara va bojxona postlaridagi ushbu soddalashtirishlar ichki bozordagi narx-navoning arzonlashishiga sabab bo‘ladimi yoki tadbirkorlar uchun hali ham yechilmagan to‘siqlar qolmoqdami?

O‘z munosabatingizni izohlarda bildiring va biznes hamda savdo sohasida faoliyat yuritayotgan hamkorlaringizga ushbu muhim yangilikni Telegram orqali yuboring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdan Parkentga olib boradigan yangi temiryo‘l barchani hayratda qoldirdiToshkentdan Parkentga olib boradigan yangi temiryo‘l barchani hayratda qoldirdiBugun, 15:55Prezident administratsiyasida katta o‘zgarish: Po‘lat Bobojonov lavozimidan ketdiPrezident administratsiyasida katta o‘zgarish: Po‘lat Bobojonov lavozimidan ketdiBugun, 15:47Umumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaUmumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaBugun, 08:33Osmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinOsmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinBugun, 08:28O‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdiO‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdiBugun, 08:20O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...Bugun, 08:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari