Prezident administratsiyasida katta o‘zgarish: Po‘lat Bobojonov lavozimidan ketdi

·2·O‘zbekiston
Prezident administratsiyasida katta o‘zgarish: Po‘lat Bobojonov lavozimidan ketdi

Yetti yarim yil davomida Ichki ishlar vaziri sifatida tanilgan, o‘tgan yilning martidan buyon Prezident administratsiyasida ishlab kelayotgan Po‘lat Bobojonov kutilmaganda lavozimidan ozod etildi. Nafaqat u, balki u faoliyat yuritgan butun boshli maslahatchilik instituti ham tugatildi. Xo‘sh, sobiq vazir endi qaysi tizimga o‘tmoqda va bu keskin o‘zgarishlar ortida qanday siyosiy yurish yotibdi?

Keskin qaror: Qaysi lavozimlar tugatildi?

Prezident administratsiyasini maqbullashtirish ishlari doirasida kutilmagan qaror qabul qilindi. Prezidentning kadrlar bo‘yicha maslahatchisi lavozimi va uning bo‘linmasi butunlay tugatildi.

Uning o‘rniga vazifalar boshqa xizmatlarga taqsimlab berildi:

  • Komplayens xizmatiga: Davlat mukofotlari, geraldika sohasidagi siyosatni yuritish va mahalliy hokimiyat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish yuklandi.

  • Maslahatchi bo‘linmasiga: Mahalla instituti faoliyati samaradorligini oshirish vazifasi Prezidentning vakillik organlari va yoshlar masalalari bo‘yicha bo‘linmasiga o‘tkazildi.

Po‘lat Bobojonovning yangi missiyasi

«Po‘lat Bobojonov boshqa ishga o‘tishi munosabati bilan prezidentning kadrlar bo‘yicha maslahatchisi o‘rinbosari lavozimidan ozod etildi», — deya xabar berdi Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov.

Eslatib o‘tamiz, Bobojonov 2025 yil martidan buyon prezident maslahatchisi G‘ofurjon Mirzayevning o‘rinbosari sifatida ishlab kelayotgan edi. Endilikda ularning yo‘llari yana kesishmoqda, ammo bu safar vakolatlari kengaytirilgan mutlaqo yangi tuzilmada.

Mahallalar uyushmasining yangi «Qo‘mondonligi»

Bugun G‘ofurjon Mirzayev O‘zbekiston bosh vaziri o‘rinbosari – O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisi etib tayinlandi. Manbalarga ko‘ra, rahbariyat tarkibi quyidagicha shakllanmoqda:

Ism-sharif

Yangi lavozimi

Oldingi lavozimi

G‘ofurjon Mirzayev

Bosh vazir o‘rinbosari – Uyushma raisi

Prezidentning kadrlar bo‘yicha maslahatchisi

Samandar Sadullayev

Uyushma raisining birinchi o‘rinbosari

Iqtisodiyot va moliya vaziri o‘rinbosari

Po‘lat Bobojonov

Uyushma raisi o‘rinbosari

Prezident maslahatchisi o‘rinbosari

Qanday o‘ylaysiz, Mahallalar uyushmasiga bunday tajribali va sobiq «kuchishlatar» tizim rahbarlarining kelishi mahallalardagi vaziyatni keskin yaxshilay oladimi?

Fikringizni pastda izohlarda yozib qoldiring va bu muhim siyosiy yangilikni birinchilardan bo‘lib do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaUmumta’lim maktablarida dutor, milliy raqs va doira to‘garaklari ochilmoqdaBugun, 08:33Osmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinOsmondagi burilish: O‘zbekiston aviapark hajmi bo‘yicha Qozog‘istonni ortda qoldirishi mumkinBugun, 08:28O‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdiO‘zbekiston “Global tinchlik indeksi-2026”da katta yutuqni qayd etdiBugun, 08:20O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...O‘zbekistonning eng kuchli kadrlari qaysi oliygohlarda? 20 ta OTM sifat indeksi...Bugun, 08:16O‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindiO‘zbekistonda bitiruvchilar uchun yangi maxsus stipendiya dasturi e’lon qilindiBugun, 08:05Hokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandiHokim yordamchilari yoppasiga lavozimidan ozod etilmoqda: katta “tozalash” boshlandiKecha, 22:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari
Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari