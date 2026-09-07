Prezident administratsiyasida katta o‘zgarish: Po‘lat Bobojonov lavozimidan ketdi
Yetti yarim yil davomida Ichki ishlar vaziri sifatida tanilgan, o‘tgan yilning martidan buyon Prezident administratsiyasida ishlab kelayotgan Po‘lat Bobojonov kutilmaganda lavozimidan ozod etildi. Nafaqat u, balki u faoliyat yuritgan butun boshli maslahatchilik instituti ham tugatildi. Xo‘sh, sobiq vazir endi qaysi tizimga o‘tmoqda va bu keskin o‘zgarishlar ortida qanday siyosiy yurish yotibdi?
Keskin qaror: Qaysi lavozimlar tugatildi?
Prezident administratsiyasini maqbullashtirish ishlari doirasida kutilmagan qaror qabul qilindi. Prezidentning kadrlar bo‘yicha maslahatchisi lavozimi va uning bo‘linmasi butunlay tugatildi.
Uning o‘rniga vazifalar boshqa xizmatlarga taqsimlab berildi:
Komplayens xizmatiga: Davlat mukofotlari, geraldika sohasidagi siyosatni yuritish va mahalliy hokimiyat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish yuklandi.
Maslahatchi bo‘linmasiga: Mahalla instituti faoliyati samaradorligini oshirish vazifasi Prezidentning vakillik organlari va yoshlar masalalari bo‘yicha bo‘linmasiga o‘tkazildi.
Po‘lat Bobojonovning yangi missiyasi
«Po‘lat Bobojonov boshqa ishga o‘tishi munosabati bilan prezidentning kadrlar bo‘yicha maslahatchisi o‘rinbosari lavozimidan ozod etildi», — deya xabar berdi Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov.
Eslatib o‘tamiz, Bobojonov 2025 yil martidan buyon prezident maslahatchisi G‘ofurjon Mirzayevning o‘rinbosari sifatida ishlab kelayotgan edi. Endilikda ularning yo‘llari yana kesishmoqda, ammo bu safar vakolatlari kengaytirilgan mutlaqo yangi tuzilmada.
Mahallalar uyushmasining yangi «Qo‘mondonligi»
Bugun G‘ofurjon Mirzayev O‘zbekiston bosh vaziri o‘rinbosari – O‘zbekiston mahallalari uyushmasi raisi etib tayinlandi. Manbalarga ko‘ra, rahbariyat tarkibi quyidagicha shakllanmoqda:
Ism-sharif
Yangi lavozimi
Oldingi lavozimi
G‘ofurjon Mirzayev
Bosh vazir o‘rinbosari – Uyushma raisi
Prezidentning kadrlar bo‘yicha maslahatchisi
Samandar Sadullayev
Uyushma raisining birinchi o‘rinbosari
Iqtisodiyot va moliya vaziri o‘rinbosari
Po‘lat Bobojonov
Uyushma raisi o‘rinbosari
Prezident maslahatchisi o‘rinbosari
Qanday o‘ylaysiz, Mahallalar uyushmasiga bunday tajribali va sobiq «kuchishlatar» tizim rahbarlarining kelishi mahallalardagi vaziyatni keskin yaxshilay oladimi?
Fikringizni pastda izohlarda yozib qoldiring va bu muhim siyosiy yangilikni birinchilardan bo‘lib do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
…