Enso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdi
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoaning asosiy hujumchisi Erling Holandning maydondagi yuklamalari va o‘yin amaliyoti borasidagi rejalari bilan bo‘lishdi.
26 yoshli norvegiyalik to‘purar yangi mavsumda hozirgacha o‘tkazilgan 4 ta uchrashuvning barchasini asosiy tarkibda boshlab, raqiblar darvozasiga 3 ta gol urishga erishdi. Shanba, 5 sentyabr kuni aynan Holandning yagona goli «shaharliklar»ga «Koventri» ustidan muhim g‘alabani (1:0) taqdim etdi. Biroq «Manchester Siti» ustozining ta’kidlashicha, hujumchi har bir bahsda tinimsiz maydonga tusha olmaydi.
«Biz Erlingni himoya qilishimiz zarur, sababi mavsum juda uzoq davom etadi. Ba’zi o‘yinlarda unga dam olish imkoniyatini yaratib berishimiz kerak bo‘ladi», – deya italiyalik mutaxassisning so‘zlarini keltirdi The Touchline nashri.
Oldinda manchesterliklarni tig‘iz taqvim kutmoqda: seshanba kuni oqshomida jamoa UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 1-turi doirasida safarda «Portu»ga qarshi maydonga tushadi.
…