Enso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdi

·3·Sport
Enso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdi

«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoaning asosiy hujumchisi Erling Holandning maydondagi yuklamalari va o‘yin amaliyoti borasidagi rejalari bilan bo‘lishdi.

26 yoshli norvegiyalik to‘purar yangi mavsumda hozirgacha o‘tkazilgan 4 ta uchrashuvning barchasini asosiy tarkibda boshlab, raqiblar darvozasiga 3 ta gol urishga erishdi. Shanba, 5 sentyabr kuni aynan Holandning yagona goli «shaharliklar»ga «Koventri» ustidan muhim g‘alabani (1:0) taqdim etdi. Biroq «Manchester Siti» ustozining ta’kidlashicha, hujumchi har bir bahsda tinimsiz maydonga tusha olmaydi.

«Biz Erlingni himoya qilishimiz zarur, sababi mavsum juda uzoq davom etadi. Ba’zi o‘yinlarda unga dam olish imkoniyatini yaratib berishimiz kerak bo‘ladi», – deya italiyalik mutaxassisning so‘zlarini keltirdi The Touchline nashri.

Oldinda manchesterliklarni tig‘iz taqvim kutmoqda: seshanba kuni oqshomida jamoa UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 1-turi doirasida safarda «Portu»ga qarshi maydonga tushadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

U-20 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari aniqlandiU-20 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari aniqlandiBugun, 15:29Italiya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdiItaliya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdiBugun, 15:14Cristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindiCristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindiBugun, 13:53Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaTayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaBugun, 13:15Faxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiFaxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiBugun, 12:33“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi