Belgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildi

·42·Sport
Belgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildi

Belgiya Qirollik futbol assotsiatsiyasi (RBFA) Folarin Balogun diskvalifikatsiyasining bahsli tarzda bekor qilinishi yuzasidan FIFAdan rasmiy javoblar talab qildi va tashkilot rahbari Janni Infantinoning qayta saylanishidagi nomzodini qoʻllab-quvvatlamasligini maʼlum qildi. Mazkur mojaro jahon chempionati doirasida AQSH va Belgiya terma jamoalari oʻrtasidagi 1/8 final uchrashuvidan avval yuzaga kelib, xalqaro sport jamoatchiligida katta eʼtirozlarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC maʼlumotiga koʻra, AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogun oʻzining avvalgi uchrashuvida qizil kartochka olganiga qaramay, Belgiyaga qarshi bahsda maydonga tushishiga ruxsat berilgan. FIFA futbolchining bir oylik diskvalifikatsiyasini bir yilga toʻxtatib turishga qaror qilgan va bu holat turnir qoidalariga nisbatan tushunmovchiliklarni keltirib chiqargan. Garchi belgiyaliklar yakunda 4:1 hisobida gʻalaba qozonib, mezbonlarni musobaqadan chiqarib yuborgan boʻlsa-da, mazkur qoida buzilishi Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UEFA) va RBFAning jiddiy eʼtiroziga uchradi.

Shaffoflik va boshqaruvdagi muammolar

Qabul qilingan qaror ortidan parda ortida jiddiy noroziliklar boshlandi. Belgiya tomoni FIFAdan qarorning aniq asoslarini va kelgusida bunday holatlar qanday tartibga solinishini tushuntirib berishni rasman talab qildi. RBFA prezidenti Paskal van Damme jahon futbolini boshqaruvchi tashkilotning muloqot qilmasligidan noroziligini ochiq bildirdi.

«Voqealar ortidan ikki oy oʻtdi, ammo savollarimiz javobsiz qolmoqda, — deya Van Damvening soʻzlarini keltiradi BBC. — Barcha manfaatdor tomonlar uchun shaffoflik muhimligini inobatga olib, zarur tushuntirishlarni soʻraymiz. Shuningdek, kelgusida bunday holatlar adolatli va izchil koʻrib chiqilishi uchun mavjud jarayonlarni qanday yaxshilash mumkinligini oʻrganishni istaymiz».

Tarixiy istisno va siyosiy aralashuv

Folarin Balogunning diskvalifikatsiyasi bekor qilinishi futbol tarixidagi oʻta noyob hodisalardan biri sifatida qayd etildi. Jahon chempionatlari tarixida koʻrsatilgan 189 ta qizil kartochkadan soʻng, faqatgina 1962-yilda braziliyalik Garrincha va mana endi Folarin Balogun keyingi oʻyin taqiqidan qutulib qoldi. Turnir davomida boshqa hech bir futbolchining diskvalifikatsiyasi olib tashlanmagan.

Mojaro koʻlami yanada kengayishiga AQSH Prezidenti Donald Tramp va Oq uy rasmiylari bu ishga toʻgʻridan-toʻgʻri aralashib, FIFAga bosim oʻtkazgani haqidagi xabarlar sabab boʻldi. Koʻpchilikning noroziligiga qaramay, FIFA intizom kodeksining 27-moddasiga tayanib ish tutdi, bu modda tashkilotga intizomiy chorani qisman yoki toʻliq toʻxtatib turish huquqini beradi.

RBFA va UEFA boshqa konfederatsiyalar bilan birgalikda qarorlar qabul qilishda shaffoflik, kuchli boshqaruv va aniq jarayonlar tarafdori ekanini yana bir bor taʼkidladi. Biroq yuzaga kelgan ushbu vaziyat fonida Belgiya futbol rahbariyati Janni Infantinoning kelgusi faoliyatini qoʻllab-quvvatlamaslik qaroriga kelgani xalqaro futbol maydonidagi siyosiy munosabatlarga ham oʻz taʼsirini koʻrsatmoqda.

BelgiyaFIFAFolarinBalogunJanniInfantinoFutbolMojarosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Husanov va Donnarummaning xatosi «Siti»ga qimmatga tushishiga bir baxya qoldi!Bugun, 16:08Enso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdiEnso Mareska Erling Holandga nega dam berilishi kerakligini tushuntirdiBugun, 15:35U-20 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari aniqlandiU-20 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari aniqlandiBugun, 15:29Italiya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdiItaliya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdiBugun, 15:14Cristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindiCristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindiBugun, 13:53Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaTayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaBugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi