Belgiya futbol assotsiatsiyasi FIFAdan Folarin Balogun mojarosi boʻyicha tushuntirish talab qildi
Belgiya Qirollik futbol assotsiatsiyasi (RBFA) Folarin Balogun diskvalifikatsiyasining bahsli tarzda bekor qilinishi yuzasidan FIFAdan rasmiy javoblar talab qildi va tashkilot rahbari Janni Infantinoning qayta saylanishidagi nomzodini qoʻllab-quvvatlamasligini maʼlum qildi. Mazkur mojaro jahon chempionati doirasida AQSH va Belgiya terma jamoalari oʻrtasidagi 1/8 final uchrashuvidan avval yuzaga kelib, xalqaro sport jamoatchiligida katta eʼtirozlarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC maʼlumotiga koʻra, AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogun oʻzining avvalgi uchrashuvida qizil kartochka olganiga qaramay, Belgiyaga qarshi bahsda maydonga tushishiga ruxsat berilgan. FIFA futbolchining bir oylik diskvalifikatsiyasini bir yilga toʻxtatib turishga qaror qilgan va bu holat turnir qoidalariga nisbatan tushunmovchiliklarni keltirib chiqargan. Garchi belgiyaliklar yakunda 4:1 hisobida gʻalaba qozonib, mezbonlarni musobaqadan chiqarib yuborgan boʻlsa-da, mazkur qoida buzilishi Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UEFA) va RBFAning jiddiy eʼtiroziga uchradi.
Shaffoflik va boshqaruvdagi muammolarQabul qilingan qaror ortidan parda ortida jiddiy noroziliklar boshlandi. Belgiya tomoni FIFAdan qarorning aniq asoslarini va kelgusida bunday holatlar qanday tartibga solinishini tushuntirib berishni rasman talab qildi. RBFA prezidenti Paskal van Damme jahon futbolini boshqaruvchi tashkilotning muloqot qilmasligidan noroziligini ochiq bildirdi.
«Voqealar ortidan ikki oy oʻtdi, ammo savollarimiz javobsiz qolmoqda, — deya Van Damvening soʻzlarini keltiradi BBC. — Barcha manfaatdor tomonlar uchun shaffoflik muhimligini inobatga olib, zarur tushuntirishlarni soʻraymiz. Shuningdek, kelgusida bunday holatlar adolatli va izchil koʻrib chiqilishi uchun mavjud jarayonlarni qanday yaxshilash mumkinligini oʻrganishni istaymiz».
Tarixiy istisno va siyosiy aralashuvFolarin Balogunning diskvalifikatsiyasi bekor qilinishi futbol tarixidagi oʻta noyob hodisalardan biri sifatida qayd etildi. Jahon chempionatlari tarixida koʻrsatilgan 189 ta qizil kartochkadan soʻng, faqatgina 1962-yilda braziliyalik Garrincha va mana endi Folarin Balogun keyingi oʻyin taqiqidan qutulib qoldi. Turnir davomida boshqa hech bir futbolchining diskvalifikatsiyasi olib tashlanmagan.
Mojaro koʻlami yanada kengayishiga AQSH Prezidenti Donald Tramp va Oq uy rasmiylari bu ishga toʻgʻridan-toʻgʻri aralashib, FIFAga bosim oʻtkazgani haqidagi xabarlar sabab boʻldi. Koʻpchilikning noroziligiga qaramay, FIFA intizom kodeksining 27-moddasiga tayanib ish tutdi, bu modda tashkilotga intizomiy chorani qisman yoki toʻliq toʻxtatib turish huquqini beradi.
RBFA va UEFA boshqa konfederatsiyalar bilan birgalikda qarorlar qabul qilishda shaffoflik, kuchli boshqaruv va aniq jarayonlar tarafdori ekanini yana bir bor taʼkidladi. Biroq yuzaga kelgan ushbu vaziyat fonida Belgiya futbol rahbariyati Janni Infantinoning kelgusi faoliyatini qoʻllab-quvvatlamaslik qaroriga kelgani xalqaro futbol maydonidagi siyosiy munosabatlarga ham oʻz taʼsirini koʻrsatmoqda.
…