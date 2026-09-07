U-20 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari aniqlandi

·16·Sport
U-20 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari aniqlandi

Xitoy mezbonlik qiladigan 20-yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Osiyo kubogi final bosqichining barcha 16 ishtirokchisi nomi ma’lum bo‘ldi. Saralash bahslari yakuniga ko‘ra qit’aning eng kuchli yoshlar terma jamoalari hal qiluvchi turnirga yo‘llanmani naqd qildi.

Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligidagi O‘zbekiston U-20 terma jamoasi «B» guruhida mutlaq ustunlik namoyish etib, uchta o‘yinda ham zafar quchdi. Vakillarimiz so‘nggi hal qiluvchi turda Suriya termasini 3:0 hisobida taslim etdi va guruhda birinchi o‘rinni egallab, to‘g‘ridan to‘g‘ri qit’a birinchiligiga yo‘l oldi.

Musobaqaning hal qiluvchi bosqichida quyidagi terma jamoalar maydonga tushadi:

  • Mezbon: Xitoy (to‘g‘ridan to‘g‘ri ishtirok etadi)

  • Guruh g‘oliblari: O‘zbekiston, Janubiy Koreya, KXDR, Tojikiston, Saudiya Arabistoni, Iroq, Yaponiya, Indoneziya

  • Eng yaxshi ko‘rsatkichga ega ikkinchi o‘rin sohiblari: Eron, Iordaniya, Livan, Hindiston, O‘mon, Tailand, Malayziya

U-20 Osiyo kubogining final raundi 2027 yilning 24 martidan 1 apreliga qadar Xitoy stadionlarida tashkil etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdiItaliya U20 ayollar terma jamoasi yoshlar oʻrtasidagi mundialda tarixiy gʻalabaga erishdiBugun, 15:14Cristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindiCristiano Ronaldoning Hollywooddagi kelajagi muhokama qilindiBugun, 13:53Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaTayson Fyuri va Entoni Joshua jangi amalga oshish arafasidaBugun, 13:15Faxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiFaxriy darvozabon Vozinha Chili chempionatidagi debyutida o'z darvozasini dahlsiz saqlab qoldiBugun, 12:33“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildi“Peyj — butunlay boshqacha daraja!”: Bogdan Guskov Nursulton Ro‘ziboyevning mag‘lubiyatini tahlil qildiBugun, 12:24“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bong“Oltinsiz qolsak — bu sharmandalik!”: Qozog‘iston boksida shov-shuvli bongBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi