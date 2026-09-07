SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi
Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻzining navbatdagi muvaffaqiyatli kosmik parvozini amalga oshirib, quyi Yer orbitasiga yana 27 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini yetkazib berdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu amaliyot global internet tarmogʻini kengaytirish va kosmosdan turib yuqori tezlikdagi ulanishni taʼminlash borasidagi izchil saʼy-harakatlarning muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur missiya uchun tanlangan Falcon 9 eltuvchi raketasi 6-sentabr kuni AQShning Kaliforniya shtatidagi Vandenberg harbiy-havo bazasidan mahalliy vaqt bilan soat 7:26 da osmonga koʻtarildi. Raketaning texnik jihatdan mukammal ishlashi va puxta oʻylangan trayektoriya belgilangan vazifalarni ortiqcha muammosiz bajarish imkonini berdi.
Koʻp martalik texnologiyalar va parvoz tafsilotlariParvoz davomida raketaning birinchi bosqichi muvaffaqiyatli tarzda Yerga qaytib keldi. Starterning asosiy qismi boʻlgan B1088 tezlartirgichi uchun bu safargi parvoz oʻn toʻqqizinchi hisoblanadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu bosqich Tinch okeanidagi «Of Course I Still Love You» deb nomlangan avtonom dengiz platformasiga yumshoq qoʻnishni amalga oshirdi. Hozirgi kunda SpaceX kompaniyasining birinchi bosqichni koʻp marta ishlatish boʻyicha mutlaq rekordi 37 ta parvozni tashkil etadi.
Raketaning yuqori qamrovli bosqichi parvozni muvaffaqiyatli davom ettirib, 27 ta kosmik apparatni belgilangan orbitaga olib chiqdi. Barcha jarayonlar shtat rejimida kechib, startdan keyin taxminan 62 daqiqa oʻtgach sunʼiy yoʻldoshlar toʻliq ravishda oʻz pozitsiyalarini egalladi.
Global tarmoq va joriy yilgi koʻrsatkichlarUshbu muvaffaqiyatli start 2026-yil davomida Falcon 9 raketalari yordamida amalga oshirilgan 103-missiya boʻldi. Statistika shuni koʻrsatadiki, joriy yildagi jami parvozlarning 80 tasi aynan Starlink orbital guruhini kengaytirish va yangi qurilmalarni joylashtirishga qaratilgan.
Hozirgi kunda orbitada faoliyat yuritayotgan Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining umumiy soni 11 mingdan oshib ketdi. Bu esa butun dunyo boʻylab tarmoq imkoniyatlarini yanada oshiradi va olis hududlarni internet bilan taʼminlashni tezlashtiradi.
Qayd etilishicha, hozirgi vaqtda barcha Starlink parvozlari faqat Vandenberg bazasidan bajarilmoqda. Floridadagi startlar esa Starship raketasining shu shtatdagi kompaniya kosmodromida foydalanishga topshirilishigacha vaqtincha toʻxtatib turilibdi.
…