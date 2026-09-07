SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi

·31·Texno
SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi

Aerokosmik gigant SpaceX kompaniyasi oʻzining navbatdagi muvaffaqiyatli kosmik parvozini amalga oshirib, quyi Yer orbitasiga yana 27 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini yetkazib berdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu amaliyot global internet tarmogʻini kengaytirish va kosmosdan turib yuqori tezlikdagi ulanishni taʼminlash borasidagi izchil saʼy-harakatlarning muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur missiya uchun tanlangan Falcon 9 eltuvchi raketasi 6-sentabr kuni AQShning Kaliforniya shtatidagi Vandenberg harbiy-havo bazasidan mahalliy vaqt bilan soat 7:26 da osmonga koʻtarildi. Raketaning texnik jihatdan mukammal ishlashi va puxta oʻylangan trayektoriya belgilangan vazifalarni ortiqcha muammosiz bajarish imkonini berdi.

Koʻp martalik texnologiyalar va parvoz tafsilotlari

Parvoz davomida raketaning birinchi bosqichi muvaffaqiyatli tarzda Yerga qaytib keldi. Starterning asosiy qismi boʻlgan B1088 tezlartirgichi uchun bu safargi parvoz oʻn toʻqqizinchi hisoblanadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu bosqich Tinch okeanidagi «Of Course I Still Love You» deb nomlangan avtonom dengiz platformasiga yumshoq qoʻnishni amalga oshirdi. Hozirgi kunda SpaceX kompaniyasining birinchi bosqichni koʻp marta ishlatish boʻyicha mutlaq rekordi 37 ta parvozni tashkil etadi.

Raketaning yuqori qamrovli bosqichi parvozni muvaffaqiyatli davom ettirib, 27 ta kosmik apparatni belgilangan orbitaga olib chiqdi. Barcha jarayonlar shtat rejimida kechib, startdan keyin taxminan 62 daqiqa oʻtgach sunʼiy yoʻldoshlar toʻliq ravishda oʻz pozitsiyalarini egalladi.

Global tarmoq va joriy yilgi koʻrsatkichlar

Ushbu muvaffaqiyatli start 2026-yil davomida Falcon 9 raketalari yordamida amalga oshirilgan 103-missiya boʻldi. Statistika shuni koʻrsatadiki, joriy yildagi jami parvozlarning 80 tasi aynan Starlink orbital guruhini kengaytirish va yangi qurilmalarni joylashtirishga qaratilgan.

Hozirgi kunda orbitada faoliyat yuritayotgan Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining umumiy soni 11 mingdan oshib ketdi. Bu esa butun dunyo boʻylab tarmoq imkoniyatlarini yanada oshiradi va olis hududlarni internet bilan taʼminlashni tezlashtiradi.

Qayd etilishicha, hozirgi vaqtda barcha Starlink parvozlari faqat Vandenberg bazasidan bajarilmoqda. Floridadagi startlar esa Starship raketasining shu shtatdagi kompaniya kosmodromida foydalanishga topshirilishigacha vaqtincha toʻxtatib turilibdi.

SpaceXStarlinkFalcon 9KosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaHuawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaBugun, 16:54Qrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiQrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiBugun, 16:22Huawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaHuawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaBugun, 15:27Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiBugun, 14:57Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Smart Switch 2 aqlli ornatgichini taqdim etdiBugun, 14:27Huawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiHuawei yangi Kirin 9050 Pro chipini taqdim etdiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi