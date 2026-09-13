«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng

·120·Sport
«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Real Madrid»
  • «Rayo Valekano» ustidan 4:1 hisobida g‘alaba qozondi, bu o‘tgan turdagi mag‘lubiyatdan so‘ng jamoani ruhiy jihatdan ko‘tarish uchun muhim bo‘ldi.
  • Murabbiy Joze Mourino birinchi bo‘limda o‘yin taqdirini hal qilinganini, ammo ikkinchi bo‘limda jamoaning tempi pasayganini ta’kidladi.
  • U futbolchilardagi charchoq belgilariga ishora qilib, tarkibda birdaniga 10 ta o‘zgarish qilishning imkoni yo‘qligini aytdi.

Ispaniya La Ligasining 5-turida Madridning «Real» klubi o‘z maydoni — muhtasham «Santyago Bernabeu» stadionida muxlislari oldida ishonchli revansh namoyish etdi. O‘tgan turdagi omadsiz mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqargan «qirollik klubi» kichik derbi maqomidagi bahsda «Rayo Valekano» darvozasiga javobsiz to‘rtta gol urib, 4:1 hisobida yirik va yorqin g‘alabaga erishdi. Uchrashuv yakunlangach, madridliklarning tajribali ustozi Joze Mourinio matbuot anjumanida ishtirok etib, shogirdlarining harakatlariga xolis baho berdi. Portugaliyalik mutaxassis birinchi taymdagi shiddatli temp, ikkinchi bo‘limdagi pasayish, Jud Bellinghem va Denzel Dumfris kabi yulduzlarning jismoniy holati hamda Federiko Valverdeni zaxiraga olish sabablarini ochiqladi. Xo‘sh, «Bernabeu»da o‘yin qanday ssenariy asosida kechdi, Mourinoni ikkinchi bo‘limda nima tashvishga soldi va La Ligadagi chempionlik poygasida «Real» qanday sur’at olmoqda?

«Birinchi bo‘limda masalani hal qildik»: Mourinoning g‘alaba haqidagi bayonoti

«Real Madrid» bosh murabbiyi mahalliy AS nashriga bergan intervyusida uchrashuvning strategik ahamiyatini tushuntirib berdi:

  • Mag‘lubiyatdan keyingi qadrli 3 ochko: «G‘alaba qozonish nihoyatda muhim edi. Ayniqsa, chempionatning o‘tgan turidagi mag‘lubiyatdan keyin jamoani ruhiy jihatdan ko‘tarish zarur edi», — deya ta’kidladi murabbiy;

  • Dastlabki 45 daqiqalikda hal bo‘lgan o‘yin: «Biz birinchi bo‘limdayoq o‘yin taqdirini hal qilib ulgurdik. Ammo ikkinchi bo‘limda ajoyib yaxshi o‘yin ko‘rsata olmadik. Bu yerda gap nafaqat jismoniy tayyorgarlikda, balki ruhiy jihatlarda ham»;

  • Taktik o‘zgarishlar va nazorat: Mourino yarim himoya markaziga yangi kuchlarni tashlab, maydondagi barqarorlikni saqlab qolganini va shogirdlari uning yuksak hurmati hamda olqishiga loyiqligini qo‘shimcha qildi.

«Biz ko‘p gol uramiz, lekin ko‘p imkoniyatni yo‘qotamiz»: Jamoa o‘yini tahlili

«Real»ning hujumkor falsafasi va maydondagi shiddati haqida to‘xtalar ekan, portugaliyalik mutaxassis kamchiliklarni ham ochiq qayd etdi:

  • Shiddatli va tezkor pressing: «Biz to‘pni to‘liq nazorat qiladigan, raqibdan shiddat bilan to‘pni tortib oladigan va tezkor hujumga o‘tadigan jamoamiz», — deya jamoaning asosiy uslubini ta’rifladi ustoz;

  • Vaziyatlardan foydalanish muammosi: Mourinio jamoa to‘rtta gol kiritgan bo‘lsa-da, yaratilgan qator xavfli vaziyatlarni boy berganidan biroz norozi bo‘ldi;

  • G‘alabadan qoniqish: Har qanday holatda ham, tablodagi 4:1 hisobi va qo‘lga kiritilgan 3 ochko murabbiyga qoniqish bag‘ishlaganini yashirmadi.

Jud, Dumfris, Konate va Valverdening muammosi: Charchoq xavfi bormi?

Taqvimning tig‘izligi jamoaning asosiy yulduzlariga jismoniy jihatdan og‘irlik qilmoqda:

  • 10 ta o‘zgarish qilishning iloji yo‘q: «Jud (Bellinghem) o‘yinni qanday tugatganini hamma ko‘rdi, Dumfris, Konate... Men tarkibda birdaniga 10 ta o‘zgarishni amalga oshira olmayman», — dedi Mourino futbolchilardagi charchoq belgilariga ishora qilib;

  • Valverdedagi ehtiyot chorasi: Federiko Valverdening zaxiraga olinishiga to‘xtalar ekan: «Bu ehtiyot chorasi edi. Unda ma’lum bir muammolar paydo bo‘lgan edi va biz buni vaqtida hal qilishimiz shart edi», deya jarohat xavfining oldi olinganini tushuntirdi;

  • Shiddatli oraliqdagi muvaffaqiyat: Murabbiy nihoyatda og‘ir va tig‘iz o‘yindan atigi uch kun o‘tib, jamoasi yana kuch topib yirik hisobda g‘alaba qozonganini yuksak baholadi.

«Santyago Bernabeu»dagi ushbu ishonchli g‘alaba «Real»ning ichki chempionatda o‘z mavqeyini tiklab, muxlislariga yana bir gollar bayramini tuhfa etishiga xizmat qildi. Biroq tig‘iz taqvim va yulduzlarning jismoniy yuklamalari murabbiylar shtabi oldiga yangi rotatsiya vazifalarini qo‘ymoqda.

Sizningcha, Joze Mourino qo‘l ostidagi «Real Madrid» bu mavsumda La Liga va Yevropa Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritish uchun yetarlicha zaxira kuchiga egami? Valverde va Bellinghem kabi yetakchilarni charchoqdan asrash uchun jamoa keyingi bahslarda qanday rotatsiya qo‘llashi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Real»ning ushbu yirik g‘alabasi hamda Mourinio bayonoti tahlilini barcha futbol ixlosmandlari va madridistlarga ulashing!

Real MadridJoze MourinoSantyago BernabeuRayo Valekano
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliMessidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliBugun, 09:37Mareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviMareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviBugun, 09:24Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Bugun, 09:20Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiLionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiBugun, 07:13«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!Bugun, 06:31Ronaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiRonaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiBugun, 06:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?