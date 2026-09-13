«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid»
- «Rayo Valekano» ustidan 4:1 hisobida g‘alaba qozondi, bu o‘tgan turdagi mag‘lubiyatdan so‘ng jamoani ruhiy jihatdan ko‘tarish uchun muhim bo‘ldi.
- Murabbiy Joze Mourino birinchi bo‘limda o‘yin taqdirini hal qilinganini, ammo ikkinchi bo‘limda jamoaning tempi pasayganini ta’kidladi.
- U futbolchilardagi charchoq belgilariga ishora qilib, tarkibda birdaniga 10 ta o‘zgarish qilishning imkoni yo‘qligini aytdi.
Ispaniya La Ligasining 5-turida Madridning «Real» klubi o‘z maydoni — muhtasham «Santyago Bernabeu» stadionida muxlislari oldida ishonchli revansh namoyish etdi. O‘tgan turdagi omadsiz mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqargan «qirollik klubi» kichik derbi maqomidagi bahsda «Rayo Valekano» darvozasiga javobsiz to‘rtta gol urib, 4:1 hisobida yirik va yorqin g‘alabaga erishdi. Uchrashuv yakunlangach, madridliklarning tajribali ustozi Joze Mourinio matbuot anjumanida ishtirok etib, shogirdlarining harakatlariga xolis baho berdi. Portugaliyalik mutaxassis birinchi taymdagi shiddatli temp, ikkinchi bo‘limdagi pasayish, Jud Bellinghem va Denzel Dumfris kabi yulduzlarning jismoniy holati hamda Federiko Valverdeni zaxiraga olish sabablarini ochiqladi. Xo‘sh, «Bernabeu»da o‘yin qanday ssenariy asosida kechdi, Mourinoni ikkinchi bo‘limda nima tashvishga soldi va La Ligadagi chempionlik poygasida «Real» qanday sur’at olmoqda?
«Birinchi bo‘limda masalani hal qildik»: Mourinoning g‘alaba haqidagi bayonoti
«Real Madrid» bosh murabbiyi mahalliy AS nashriga bergan intervyusida uchrashuvning strategik ahamiyatini tushuntirib berdi:
Mag‘lubiyatdan keyingi qadrli 3 ochko: «G‘alaba qozonish nihoyatda muhim edi. Ayniqsa, chempionatning o‘tgan turidagi mag‘lubiyatdan keyin jamoani ruhiy jihatdan ko‘tarish zarur edi», — deya ta’kidladi murabbiy;
Dastlabki 45 daqiqalikda hal bo‘lgan o‘yin: «Biz birinchi bo‘limdayoq o‘yin taqdirini hal qilib ulgurdik. Ammo ikkinchi bo‘limda ajoyib yaxshi o‘yin ko‘rsata olmadik. Bu yerda gap nafaqat jismoniy tayyorgarlikda, balki ruhiy jihatlarda ham»;
Taktik o‘zgarishlar va nazorat: Mourino yarim himoya markaziga yangi kuchlarni tashlab, maydondagi barqarorlikni saqlab qolganini va shogirdlari uning yuksak hurmati hamda olqishiga loyiqligini qo‘shimcha qildi.
«Biz ko‘p gol uramiz, lekin ko‘p imkoniyatni yo‘qotamiz»: Jamoa o‘yini tahlili
«Real»ning hujumkor falsafasi va maydondagi shiddati haqida to‘xtalar ekan, portugaliyalik mutaxassis kamchiliklarni ham ochiq qayd etdi:
Shiddatli va tezkor pressing: «Biz to‘pni to‘liq nazorat qiladigan, raqibdan shiddat bilan to‘pni tortib oladigan va tezkor hujumga o‘tadigan jamoamiz», — deya jamoaning asosiy uslubini ta’rifladi ustoz;
Vaziyatlardan foydalanish muammosi: Mourinio jamoa to‘rtta gol kiritgan bo‘lsa-da, yaratilgan qator xavfli vaziyatlarni boy berganidan biroz norozi bo‘ldi;
G‘alabadan qoniqish: Har qanday holatda ham, tablodagi 4:1 hisobi va qo‘lga kiritilgan 3 ochko murabbiyga qoniqish bag‘ishlaganini yashirmadi.
Jud, Dumfris, Konate va Valverdening muammosi: Charchoq xavfi bormi?
Taqvimning tig‘izligi jamoaning asosiy yulduzlariga jismoniy jihatdan og‘irlik qilmoqda:
10 ta o‘zgarish qilishning iloji yo‘q: «Jud (Bellinghem) o‘yinni qanday tugatganini hamma ko‘rdi, Dumfris, Konate... Men tarkibda birdaniga 10 ta o‘zgarishni amalga oshira olmayman», — dedi Mourino futbolchilardagi charchoq belgilariga ishora qilib;
Valverdedagi ehtiyot chorasi: Federiko Valverdening zaxiraga olinishiga to‘xtalar ekan: «Bu ehtiyot chorasi edi. Unda ma’lum bir muammolar paydo bo‘lgan edi va biz buni vaqtida hal qilishimiz shart edi», deya jarohat xavfining oldi olinganini tushuntirdi;
Shiddatli oraliqdagi muvaffaqiyat: Murabbiy nihoyatda og‘ir va tig‘iz o‘yindan atigi uch kun o‘tib, jamoasi yana kuch topib yirik hisobda g‘alaba qozonganini yuksak baholadi.
«Santyago Bernabeu»dagi ushbu ishonchli g‘alaba «Real»ning ichki chempionatda o‘z mavqeyini tiklab, muxlislariga yana bir gollar bayramini tuhfa etishiga xizmat qildi. Biroq tig‘iz taqvim va yulduzlarning jismoniy yuklamalari murabbiylar shtabi oldiga yangi rotatsiya vazifalarini qo‘ymoqda.
Sizningcha, Joze Mourino qo‘l ostidagi «Real Madrid» bu mavsumda La Liga va Yevropa Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritish uchun yetarlicha zaxira kuchiga egami? Valverde va Bellinghem kabi yetakchilarni charchoqdan asrash uchun jamoa keyingi bahslarda qanday rotatsiya qo‘llashi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Real»ning ushbu yirik g‘alabasi hamda Mourinio bayonoti tahlilini barcha futbol ixlosmandlari va madridistlarga ulashing!
…