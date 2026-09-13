Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdi

·12·Sport
Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdi

MLS Sharqiy konferensiyasi doirasidagi qiziqarli bahsda Inter Miami oʻz maydonida yetakchi Nashville SC jamoasini qabul qildi. Goal.com xabar berishicha, uchrashuv juda shiddatli kechib, mezbonlar soʻnggi soniyalarda oʻtkazib yuborilgan gol tufayli gʻalabani qoʻldan boy berdi va uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv mehmonlar uchun omadli boshlandi. Oʻyinning toʻrtinchi daqiqasidayoq Sem Surrij Andy Nayarning uzatmasini golga aylantirib, Nashville SC jamoasini oldinga olib chiqdi. Shundan soʻng maydon egalari tashabbusni oʻz qoʻllariga olishga harakat qilishdi va xavfli hujumlarni uyushtirishdi.

Birinchi boʻlimda mezbonlar faolligi evaziga hisob tenglashdi. Lionel Messining xavfli burchak toʻpuridan uzatgan toʻpi himoyachi Reed Baker-Whitingga tegib, darvozaga borib tushdi. Shu tariqa tanaffusga jamoalar 1:2 hisobida yoʻl olishdi.

Lionel Messining navbatdagi rekordi

Ikkinchi boʻlimda argentinalik yulduz Lionel Messi oʻzining yorqin mahoratini yana bir bor namoyish etdi. Uchrashuvdan soʻmgi daqiqalargacha faol harakat qilgan hujumchi maydon markazida Rodrigo De Paul bilan chiroyli kombinatsiya uyushtirdi va jarima maydonchasi tashqarisidan 20 masofadan toʻpni darvozaning pastki burchagiga aniq yoʻlladi.

Ushbu gol Lionel Messining klub safidagi barcha musobaqalardagi 99-goli boʻlib tarixga kirdi. Shuningdek, mazkur gol uning MLS toʻpurarlar poygasida 19 ta gol bilan yaqqol peshqadam boʻlib olishini taʼminladi. Uchrashuv davomida 39 yoshli futbolchi yana bir bor darvoza toʻsinini poylagan edi.

Himoyadagi xatolar pand berdi

Biroq maydon egalarining himoya chizigʻidagi tartibsizliklar yana bir bor oʻz soʻzini aytdi. Uchrashuvning asosiy vaqti tugab, hakam qoʻshib bergan daqiqalarda yana Sem Surrij yaqin masofadan aniq zarba berib, dubl qayd etdi va hisobni 2:2 koʻrinishiga keltirdi.

Ushbu durang natijadan soʻng Inter Miami oxirgi toʻqqizta oʻyindan beri faqatgina bitta gʻalabaga erishgani maʼlum boʻldi. Guillermo Hoyos shogirdlari 25ta oʻyindan keyin 45 ochko jamgʻargan holda Sharqiy konferensiyada ikkinchi oʻrinni egallab turibdi. Nashville SC esa eng yaqin taʼqibchisidan 9 ochkolik farqni saqlab qolgan holda peshqadamlikni davom ettirmoqda.

Endi Inter Miami tezda oʻziga kelib olishi lozim, chunki jamoa chorshanba kuni Meksikaning Cruz Azul klubiga qarshi Campeones Cup final bahsida maydonga tushadi. Ushbu oʻyin jamoaga tez fursatda sovrin yutib olish imkoniyatini taqdim etadi. Nashville SC esa keyingi shanba kuni oʻz maydonida Chicago Fire jamoasini qabul qiladi.

Lionel MessiInter MiamiNashville SCMLSFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!Bugun, 06:31Ronaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiRonaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiBugun, 06:21Artetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondiArtetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondiBugun, 06:09Kilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiKilian Mbappe dubl qayd etgan oʻyinda Real Madrid Rayo Valyekanoni yirik hisobda taslim etdiBugun, 03:54Jahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiJahongir O‘rozov 90 daqiqa o‘ynadi: «Rubin» SSKA maydonidan muhim ochko bilan qaytdiBugun, 01:03«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldi«Rimda dahshatli kambek va 2 daqiqalik dubl!»: «Milan» 0:2 hisobidan qutulib qoldiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?