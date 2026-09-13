Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdi
MLS Sharqiy konferensiyasi doirasidagi qiziqarli bahsda Inter Miami oʻz maydonida yetakchi Nashville SC jamoasini qabul qildi. Goal.com xabar berishicha, uchrashuv juda shiddatli kechib, mezbonlar soʻnggi soniyalarda oʻtkazib yuborilgan gol tufayli gʻalabani qoʻldan boy berdi va uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv mehmonlar uchun omadli boshlandi. Oʻyinning toʻrtinchi daqiqasidayoq Sem Surrij Andy Nayarning uzatmasini golga aylantirib, Nashville SC jamoasini oldinga olib chiqdi. Shundan soʻng maydon egalari tashabbusni oʻz qoʻllariga olishga harakat qilishdi va xavfli hujumlarni uyushtirishdi.
Birinchi boʻlimda mezbonlar faolligi evaziga hisob tenglashdi. Lionel Messining xavfli burchak toʻpuridan uzatgan toʻpi himoyachi Reed Baker-Whitingga tegib, darvozaga borib tushdi. Shu tariqa tanaffusga jamoalar 1:2 hisobida yoʻl olishdi.
Lionel Messining navbatdagi rekordiIkkinchi boʻlimda argentinalik yulduz Lionel Messi oʻzining yorqin mahoratini yana bir bor namoyish etdi. Uchrashuvdan soʻmgi daqiqalargacha faol harakat qilgan hujumchi maydon markazida Rodrigo De Paul bilan chiroyli kombinatsiya uyushtirdi va jarima maydonchasi tashqarisidan 20 masofadan toʻpni darvozaning pastki burchagiga aniq yoʻlladi.
Ushbu gol Lionel Messining klub safidagi barcha musobaqalardagi 99-goli boʻlib tarixga kirdi. Shuningdek, mazkur gol uning MLS toʻpurarlar poygasida 19 ta gol bilan yaqqol peshqadam boʻlib olishini taʼminladi. Uchrashuv davomida 39 yoshli futbolchi yana bir bor darvoza toʻsinini poylagan edi.
Himoyadagi xatolar pand berdiBiroq maydon egalarining himoya chizigʻidagi tartibsizliklar yana bir bor oʻz soʻzini aytdi. Uchrashuvning asosiy vaqti tugab, hakam qoʻshib bergan daqiqalarda yana Sem Surrij yaqin masofadan aniq zarba berib, dubl qayd etdi va hisobni 2:2 koʻrinishiga keltirdi.
Ushbu durang natijadan soʻng Inter Miami oxirgi toʻqqizta oʻyindan beri faqatgina bitta gʻalabaga erishgani maʼlum boʻldi. Guillermo Hoyos shogirdlari 25ta oʻyindan keyin 45 ochko jamgʻargan holda Sharqiy konferensiyada ikkinchi oʻrinni egallab turibdi. Nashville SC esa eng yaqin taʼqibchisidan 9 ochkolik farqni saqlab qolgan holda peshqadamlikni davom ettirmoqda.
Endi Inter Miami tezda oʻziga kelib olishi lozim, chunki jamoa chorshanba kuni Meksikaning Cruz Azul klubiga qarshi Campeones Cup final bahsida maydonga tushadi. Ushbu oʻyin jamoaga tez fursatda sovrin yutib olish imkoniyatini taqdim etadi. Nashville SC esa keyingi shanba kuni oʻz maydonida Chicago Fire jamoasini qabul qiladi.
…