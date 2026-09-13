Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!

·58·Sport
Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur gruziyalik mutaxassis Lasha Gudjedjiani O'zbekiston erkaklar dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib rasman tayinlandi.
  • Yangi murabbiy qo'l ostida terma jamoa Shveysariyada o'tgan «Lausanne Grand Slam 2026» turnirida 77 ta davlat orasida 6-o'rinni egallab, 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo'lga kiritdi.
  • Lasha Gudjedjiani Gruziya terma jamoasini ikki Olimpiya o'yinlarida medalga olib chiqqan va 2025 yilda jamoaviy jahon chempioni bo'lgan.

O‘zbek sporti, xususan milliy dzyudo maktabi tarixida yangi, shonli va mutlaqo yangi sahifa ochilmoqda. Dunyo dzyudosida o‘zining taktik dahosi va chempionlar yetishtirish mahorati bilan nom qozongan mashhur gruziyalik mutaxassis Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi.

Gruziya terma jamoasini ketma-ket ikkita Olimpiya o‘yinlari shohsupasiga olib chiqqan tajribali ustozning o‘zbek tatamisiga kelishi nafaqat mamlakatimizda, balki xalqaro dzyudo olamida ham katta rezonans uyg‘otdi. Eng e’tiborlisi, yangi bosh murabbiy qo‘l ostida terma jamoamiz ilk yirik musobaqadayoq o‘z kuchini namoyish etib, Shveysariyada o‘tgan «Lausanne Grand Slam 2026» turnirida 77 ta davlat orasida kuchli oltilikka kirdi. Oldinda esa eng mas’uliyatli va strategik sinov — XX Osiyo o‘yinlari kutib turibdi.

Xo‘sh, Gudjedjiani o‘z faoliyati davomida qanday tarixiy natijalarga erishgan, o‘zbek polvonlari Lozannada qanday shov-shuv ko‘rsatdi va yangi murabbiylik davridan muxlislar nimalarni kutishi mumkin?

Shveysariyadagi muvaffaqiyatli debyut: 5 ta medal va dunyoning TOP-6 taligi

Lasha Gudjedjianining O‘zbekiston terma jamoasi boshqaruvidagi ilk rasmiy qadami salmoqli natija bilan boshlandi:

  • «Lausanne Grand Slam 2026» muvaffaqiyati: O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi yangi bosh murabbiy qo‘l ostida Shveysariyada bo‘lib o‘tgan ushbu nufuzli «Katta dubulg‘a» turnirida muvaffaqiyatli ishtirok etdi;

  • 5 ta medallik jamg‘arma: Polvonlarimiz dunyoning sara dzyudochilari bilan bellashib, 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi;

  • 77 davlat orasida 6-o‘rin: Sayyoramizning 77 ta mamlakatidan kelgan eng kuchli terma jamoalar o‘rtasidagi keskin umumjamoa hisobida O‘zbekiston vakillari faxrli TOP-6 talikdan joy oldi;

  • O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi bayonoti: Mazkur tarixiy tayinlov va hamkorlikning rasmiy boshlanishi haqida milliy federatsiya matbuot xizmati keng jamoatchilikka ma’lum qildi.

Tokio va Parijdan 2025 yilgi jahon tojigacha: Gudjedjiani kim o‘zi?

Yangi bosh murabbiyning tarjimayi holi va sportdagi rekordi uning dunyodagi eng talabgir mutaxassislardan biri ekanini ko‘rsatadi:

  • Gruziya termasidagi oltin davr: Gudjedjiani 2020 yilning 1 dekabridan 2026 yilning iyul oyiga qadar Gruziya terma jamoasini boshqarib, misli ko‘rilmagan muvaffaqiyatlarga yetaklagan;

  • Olimpiya shohsupalari: Uning qo‘l ostida Gruziya milliy jamoasi Tokio-2020 Olimpiadasida 1 ta oltin va 3 ta kumush, Parij-2024 Olimpiya o‘yinlarida esa 1 ta oltin hamda 2 ta kumush medalini qo‘lga kiritgan;

  • 2025 yilgi tarixiy jahon chempionligi: 2025 yilda aynan uning boshchiligida Gruziya dzyudo bo‘yicha jahon chempionatining jamoaviy bahslarida mutlaq jahon chempioni bo‘lib, tarixiy natijani rasmiylashtirgan;

  • Shaxsiy sport tajribasi: Lasha Gudjedjiani sportchilik davrida ham ulkan maktabni o‘tagan bo‘lib, shaxsan o‘zi ikki karra jahon chempionati sovrindori hisoblanadi.

Oldinda XX Osiyo o‘yinlari: O‘zbek tatamisining bosh maqsadi

Yangi murabbiyning boy tajribasi o‘zbek dzyudosini yangi cho‘qqilarga olib chiqishga yo‘naltiriladi:

  • Ikki Olimpiada maktabi: Ikkita ketma-ket Olimpiya o‘yinlarida erishilgan ulkan yutuqlar va jamoani ruhiy jihatdan cho‘qqiga olib chiqish mahorati Gudjedjianining O‘zbekistondagi faoliyati uchun asosiy tayanch bo‘ladi;

  • Bosh maqsad — qit’a birinchiligi: Terma jamoamiz oldida turgan eng yaqin va hal qiluvchi maqsad — bo‘lajak XX Osiyo o‘yinlarida mutlaq ustunlikni qo‘lga kiritish;

  • Tayyorgarlik jarayoni avjida: Ayni damda O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi gruziyalik mutaxassis rahbarligida o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari va musobaqalarga qizg‘in hozirlik ko‘rmoqda.

Yevropaning eng kuchli dzyudo maktabi uslubi va o‘zbek milliy kurashining shiddati birlashgan ushbu loyiha kelajakda Osiyo va Olimpiya tatamilarida yangi chempionlarni kashf etishi shubhasizdir.

Sizningcha, jahon va Olimpiada chempioni murabbiyi Lasha Gudjedjiani o‘zbek dzyudochilarini XX Osiyo o‘yinlarida va kelajakdagi Olimpiadada jamoaviy yetakchilikka olib chiqa oladimi? Ushbu tayinlov o‘zbek sporti uchun qanchalik to‘g‘ri qadam bo‘ldi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportidagi ushbu tarixiy voqelik tahlilini barcha dzyudo ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Lasha GudjedjianiO‘zbekiston erkaklar terma jamoasiLausann Grand Slam 2026XX Osiyo o‘yinlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliMessidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliBugun, 09:37«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ngBugun, 09:31Mareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviMareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviBugun, 09:24Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiLionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiBugun, 07:13«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!Bugun, 06:31Ronaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiRonaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiBugun, 06:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?