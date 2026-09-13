Daraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdi

·0·Jamiyat
Daraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdi

Toshkent shahrida fuqarolik jamiyati faolligi va ijtimoiy tarmoqlar nazorati yana bir bor o‘z amaliy kuchini ko‘rsatdi. Yunusobod tumanining 19-mavzesida ko‘p yillik daraxtlarning piyodalar yo‘lagi bilan birga qo‘shib betonlab tashlangani haqidagi shov-shuvli xabarlar internetda keskin tarqalishi bilanoq, tuman hokimligi vaziyatga kechiktirmasdan aralashdi. Mas’ul xodimlar 6-sonli ko‘p qavatli uy oldidagi muammoli hududga zudlik bilan yetib borib, holatni joyida o‘rgandi. Tungi vaqt bo‘lishiga qaramay, quyib ulgurilgan beton qoplama maxsus asboblar yordamida daraxt ildiz tizimiga ziyon yetkazmagan holda butunlay buzib tashlandi va agrotexnik holat to‘liq tiklandi. Ma’muriyat tabiat taqdiriga befarq bo‘lmagan va bong urgan barcha fuqarolarga rasman minnatdorlik bildirdi. Xo‘sh, beton tutqunligi qanday bartaraf etildi, daraxtlar atrofi endi qanday ko‘rinishga keltirildi va bu hodisa shahar infratuzilmasini yangilayotgan quruvchilar uchun qanday saboq bo‘ladi?

Shoshilinch chora: Hokimlik voqea joyiga yetib bordi va betonni chaqdi

Ijtimoiy tarmoqlardagi fotosuratlar ortidan ko‘rilgan amaliy harakatlar quyidagicha kechdi:

  • Tezkor chiqish: Yunusobod tumani hokimligi mas’ul mutasaddilari 19-mavzening 6-uyi oldiga borib, daraxt tanasi betonlangani bo‘yicha ko‘tarilgan e’tirozlarni tasdiqladi;

  • Ildizlarga ziyonsiz demontaj: Ishchilar shoshilinch ravishda daraxt tanasi va ildiz bo‘g‘zi atrofidagi qotgan sement qorishmasini ehtiyotkorlik bilan buzib chiqdi;

  • Agrotexnik talablar tiklandi: Daraxtlar atrofida ochiq tuproq qatlami qayta tiklandi, havo va namlikning ildizlarga erkin kirishi uchun agrotexnik me’yorlarga muvofiq himoya maydonchalari ochildi;

  • Hokimlikning minnatdorligi: Tuman rahbariyati o‘z bayonotida ekologik xavfsizlik va shahar yashilligiga befarq bo‘lmagan hushyor fuqarolarga alohida tashakkur izhor etdi.

Jamoatchilik nazoratining g‘alabasi: Nega bu muhim voqelik?

Ushbu vaziyat poytaxtda aholi talablari hisobga olinishining yorqin misoli bo‘ldi:

  • Bir necha soat ichidagi natija: Muammo fotosuratlar bilan ommalashganidan so‘ng bir kun ham o‘tmasdan holat bartaraf etildi;

  • Shafqatsiz qurilishga to‘siq: Agar aholi o‘z vaqtida bong urmaganida, beton ostida qolgan ko‘p yillik daraxtlar keyingi mavsumgacha qurib, nobud bo‘lishi muqarrar edi;

  • Ijtimoiy tarmoqlar — samarali nazorat quroli: Fuqarolarning tashabbusi va faolligi mutasaddi idoralarni o‘z vaqtida xatolarni to‘g‘rilashga majbur qiluvchi asosiy omil ekani yana bir bor isbotlandi.

Pudratchilar va obodonlashtirish: Bunday xatolar qachon tugaydi?

Hodisa ijobiy hal etilgan bo‘lsa-da, tizimli savollar hali ham dolzarb bo‘lib qolmoqda:

  • Quruvchilarning savodsizligi: Piyodalar yo‘lagini qurish jarayonida nega dastlabdan daraxt atrofida tuproqli ochiq zona qoldirilmadi degan masala ochiq qolmoqda;

  • Obodonlashtirish standartlariga nazorat: Shahar ko‘chalari va mahalla ichidagi yo‘llarni ta’mirlashda ekologik ekspertiza va agrotexnik qoidalarga qat’iy amal qilinishini ta’minlash zarur;

  • Takrorlanishiga qarshi jarimalar: Mutaxassislarning fikricha, daraxtlarga bunday munosabatda bo‘lgan pudratchi tashkilotlar ma’muriy jazoga tortilishi kelajakdagi shu kabi qo‘polliklarning oldini oladi.

Yunusoboddagi tezkor reaksiya tabiatni asrashda davlat organlari va xalq bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishi mumkinligini namoyish etdi. Qutqarib qolingan yashil daraxtlar esa mahalla ahliga yana uzoq yillar soya va musaffo havo ulashishda davom etadi.

Sizningcha, shaharlarimizda yo‘lak qurayotgan pudratchilarning daraxtlarni betonlab ketishiga chek qo‘yish uchun qanday jazo va nazorat choralari joriy etilishi kerak? Mahallangizda shu kabi ekologik muammolarga duch kelsangiz, ularni hal etish uchun qanday yo‘l tutasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamoatchilik nazoratining ushbu muvaffaqiyatli namunasi haqidagi xabarni barcha shahardoshlarimizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent ko‘chasida kutilmagan manzara: keksa ayol boshida maymun bilan yurdiToshkent ko‘chasida kutilmagan manzara: keksa ayol boshida maymun bilan yurdiBugun, 00:57Yunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagiYunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagiKecha, 21:40Chilonzorda yashirin “dorixona” fosh bo‘ldi: 388 mln so‘mlik kuchli ta’sir qiluvchi preparatlarChilonzorda yashirin “dorixona” fosh bo‘ldi: 388 mln so‘mlik kuchli ta’sir qiluvchi preparatlarKecha, 21:25Taksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildiTaksida g‘alati taklif: ikki talaba atirdan so‘ng o‘zini yomon his qildiKecha, 17:102 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargohKecha, 16:30Qarshidagi maktabda qizlar o‘rtasida janjal yuz berdiQarshidagi maktabda qizlar o‘rtasida janjal yuz berdiKecha, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari