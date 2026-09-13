Daraxtlar tutqunlikdan ozod bo‘ldi: Yunusobod hokimligi aholi e’tiroziga tundayoq javob berdi
Toshkent shahrida fuqarolik jamiyati faolligi va ijtimoiy tarmoqlar nazorati yana bir bor o‘z amaliy kuchini ko‘rsatdi. Yunusobod tumanining 19-mavzesida ko‘p yillik daraxtlarning piyodalar yo‘lagi bilan birga qo‘shib betonlab tashlangani haqidagi shov-shuvli xabarlar internetda keskin tarqalishi bilanoq, tuman hokimligi vaziyatga kechiktirmasdan aralashdi. Mas’ul xodimlar 6-sonli ko‘p qavatli uy oldidagi muammoli hududga zudlik bilan yetib borib, holatni joyida o‘rgandi. Tungi vaqt bo‘lishiga qaramay, quyib ulgurilgan beton qoplama maxsus asboblar yordamida daraxt ildiz tizimiga ziyon yetkazmagan holda butunlay buzib tashlandi va agrotexnik holat to‘liq tiklandi. Ma’muriyat tabiat taqdiriga befarq bo‘lmagan va bong urgan barcha fuqarolarga rasman minnatdorlik bildirdi. Xo‘sh, beton tutqunligi qanday bartaraf etildi, daraxtlar atrofi endi qanday ko‘rinishga keltirildi va bu hodisa shahar infratuzilmasini yangilayotgan quruvchilar uchun qanday saboq bo‘ladi?
Shoshilinch chora: Hokimlik voqea joyiga yetib bordi va betonni chaqdi
Ijtimoiy tarmoqlardagi fotosuratlar ortidan ko‘rilgan amaliy harakatlar quyidagicha kechdi:
Tezkor chiqish: Yunusobod tumani hokimligi mas’ul mutasaddilari 19-mavzening 6-uyi oldiga borib, daraxt tanasi betonlangani bo‘yicha ko‘tarilgan e’tirozlarni tasdiqladi;
Ildizlarga ziyonsiz demontaj: Ishchilar shoshilinch ravishda daraxt tanasi va ildiz bo‘g‘zi atrofidagi qotgan sement qorishmasini ehtiyotkorlik bilan buzib chiqdi;
Agrotexnik talablar tiklandi: Daraxtlar atrofida ochiq tuproq qatlami qayta tiklandi, havo va namlikning ildizlarga erkin kirishi uchun agrotexnik me’yorlarga muvofiq himoya maydonchalari ochildi;
Hokimlikning minnatdorligi: Tuman rahbariyati o‘z bayonotida ekologik xavfsizlik va shahar yashilligiga befarq bo‘lmagan hushyor fuqarolarga alohida tashakkur izhor etdi.
Jamoatchilik nazoratining g‘alabasi: Nega bu muhim voqelik?
Ushbu vaziyat poytaxtda aholi talablari hisobga olinishining yorqin misoli bo‘ldi:
Bir necha soat ichidagi natija: Muammo fotosuratlar bilan ommalashganidan so‘ng bir kun ham o‘tmasdan holat bartaraf etildi;
Shafqatsiz qurilishga to‘siq: Agar aholi o‘z vaqtida bong urmaganida, beton ostida qolgan ko‘p yillik daraxtlar keyingi mavsumgacha qurib, nobud bo‘lishi muqarrar edi;
Ijtimoiy tarmoqlar — samarali nazorat quroli: Fuqarolarning tashabbusi va faolligi mutasaddi idoralarni o‘z vaqtida xatolarni to‘g‘rilashga majbur qiluvchi asosiy omil ekani yana bir bor isbotlandi.
Pudratchilar va obodonlashtirish: Bunday xatolar qachon tugaydi?
Hodisa ijobiy hal etilgan bo‘lsa-da, tizimli savollar hali ham dolzarb bo‘lib qolmoqda:
Quruvchilarning savodsizligi: Piyodalar yo‘lagini qurish jarayonida nega dastlabdan daraxt atrofida tuproqli ochiq zona qoldirilmadi degan masala ochiq qolmoqda;
Obodonlashtirish standartlariga nazorat: Shahar ko‘chalari va mahalla ichidagi yo‘llarni ta’mirlashda ekologik ekspertiza va agrotexnik qoidalarga qat’iy amal qilinishini ta’minlash zarur;
Takrorlanishiga qarshi jarimalar: Mutaxassislarning fikricha, daraxtlarga bunday munosabatda bo‘lgan pudratchi tashkilotlar ma’muriy jazoga tortilishi kelajakdagi shu kabi qo‘polliklarning oldini oladi.
Yunusoboddagi tezkor reaksiya tabiatni asrashda davlat organlari va xalq bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishi mumkinligini namoyish etdi. Qutqarib qolingan yashil daraxtlar esa mahalla ahliga yana uzoq yillar soya va musaffo havo ulashishda davom etadi.
Sizningcha, shaharlarimizda yo‘lak qurayotgan pudratchilarning daraxtlarni betonlab ketishiga chek qo‘yish uchun qanday jazo va nazorat choralari joriy etilishi kerak? Mahallangizda shu kabi ekologik muammolarga duch kelsangiz, ularni hal etish uchun qanday yo‘l tutasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamoatchilik nazoratining ushbu muvaffaqiyatli namunasi haqidagi xabarni barcha shahardoshlarimizga ulashing!
…