Messidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugali
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shimoliy Amerika MLS chempionatida «Inter Mayami» va «Neshvill» o‘rtasidagi dramatik bahs 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
- Uchrashuvda Lionel Messi o‘zining navbatdagi golini urib, jamoasining mag‘lubiyatsiz seriyasini 4 ta o‘yingacha uzaytirishiga hissa qo‘shdi.
- Mehmonlar safida Sem Sarrij dubl qayd etgan bo‘lsa, Rid Beyker-Uaytingning avtogoli ham o‘yin taqdiriga ta’sir qildi.
- Ushbu durang «Neshvill»ning g‘alabasiz seriyasini 3 ta o‘yinga yetkazdi.
Shimoliy Amerika MLS muntazam chempionatida millionlab muxlislar diqqatini tortgan navbatdagi dramatik va kutilmagan voqealarga boy bahs yakuniga yetdi. Fort-Loderdeyl shahridagi «Di-Er-Vi Pi-En-Ka Stedium» maydonida Lionel Messi sardorligidagi «Inter Mayami» murosasiz raqib «Neshvill»ni qabul qildi. Gollar shousi, raqib futbolchisining avtogoli, Sem Sarrijning dubli va albatta, argentinalik daho Lionel Messining navbatdagi mahoratli zarbasi bilan kechgan bahs 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakun topdi. Ushbu natija maydon egalarining chempionatdagi mag‘lubiyatsiz odimlarini davom ettirish imkonini bergan bo‘lsa, mehmonlarning g‘alabasiz seriyasini yana bitta bahsga uzaytirdi. Xo‘sh, Fort-Loderdeyldagi shiddatli to‘qnashuv qanday kechdi, «Inter Mayami» nega o‘z uyida g‘alabani ilib keta olmadi va oldinda ikkala klubni qanday muhim sinovlar kutmoqda?
Sarrijning dubli va Beyker-Uaytingning omadsiz avtogoli
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va hujumkor ruhda o‘tdi:
«Neshvill» to‘puraridan dahshatli o‘yin: Mehmonlar safida hujumchi Sem Sarrij haqiqiy yetakchilikni namoyish etib, «Inter Mayami» darvozasiga ikki bor aniq zarba yo‘lladi va dublni rasmiylashtirdi;
Kutilmagan avtogol najoti: Maydon egalarining hujumlari bosimi ostida «Neshvill» himoyachisi Rid Beyker-Uayting xatolikka yo‘l qo‘yib, o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va avtogol muallifiga aylandi;
Dramatik kurash: Ikkala tomon ham himoyadan ko‘ra oldingi chiziqda ko‘proq tavakkal qildi, bu esa muxlislarga bellashuv davomida to‘rtta gol tomosha qilish zavqini taqdim etdi.
Lionel Messidan navbatdagi mahorat: Sardor o‘z so‘zini aytdi
Argentinalik futbol yulduzi yana bir bor «Inter Mayami»ning hal qiluvchi figurasi ekanini isbotladi:
Messidan muhim gol: Jamoa og‘ir vaziyatga tushib qolgan pallalarda tashabbusni o‘z qo‘liga olgan Lionel Messi raqib posbonini ojiz qoldirib, «Inter Mayami»ning yana bir goliga mualliflik qildi;
Hujumlarni tashkillashtirish: Lionel nafaqat gol urdi, balki jarima maydoni atrofida jamoadoshlariga bir qator qulay imkoniyatlarni yaratib berdi;
Sardorlik irodasi: Messining faolligi jamoaning ochko olishi va o‘z maydonidagi muhim seriyasini saqlab qolishida hal qiluvchi omil bo‘ldi.
Statistika va keyingi tur taqvimi: Jamoalarni nima kutmoqda?
Qayd etilgan durang har ikki jamoaning MLSdagi seriyalariga bevosita ta’sir qildi:
«Inter Mayami»ning 4 talik seriyasi: Ushbu natijadan so‘ng jamoa ligadagi mag‘lubiyatsiz yurishini 4 ta o‘yingacha yetkazdi — 1 ta g‘alaba va 3 ta durang;
«Neshvill»ning qora kunlari: Mehmonlar esa g‘alabasiz seriyasini 3 ta o‘yinga yetkazdi — 1 ta mag‘lubiyat va 2 ta durang;
Oldindagi uchrashuvlar: «Inter Mayami» keyingi tur bahsini 21 sentyabr kuni «San-Diyego»ga qarshi o‘tkazsa, «Neshvill» 20 sentyabr sanasida «Chikago Fayr» jamoasi bilan kuch sinashadi.
Lionel Messi va «Inter Mayami» chempionatning hal qiluvchi bosqichida har bir ochko uchun ayovsiz kurash olib bormoqda. To‘rt o‘yindan beri mag‘lubiyat bilmay kelayotgan jamoa keyingi bahslarda faqat to‘liq 3 ochkoni nishonlash maqsadida maydonga tushadi.
Sizningcha, Lionel Messi boshchiligidagi «Inter Mayami» MLSning bu mavsumida chempionlik kubogini qo‘lga kirita oladimi yoki mudofaadagi kamchiliklar jamoaga pand beradimi? Jamoaning ketma-ket durang o‘ynashiga sabab nimada deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Messi ishtirokidagi ushbu gollarga boy bahs tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
…