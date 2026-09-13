Messidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugali

·66·Sport
Messidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugali
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shimoliy Amerika MLS chempionatida «Inter Mayami» va «Neshvill» o‘rtasidagi dramatik bahs 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
  • Uchrashuvda Lionel Messi o‘zining navbatdagi golini urib, jamoasining mag‘lubiyatsiz seriyasini 4 ta o‘yingacha uzaytirishiga hissa qo‘shdi.
  • Mehmonlar safida Sem Sarrij dubl qayd etgan bo‘lsa, Rid Beyker-Uaytingning avtogoli ham o‘yin taqdiriga ta’sir qildi.
  • Ushbu durang «Neshvill»ning g‘alabasiz seriyasini 3 ta o‘yinga yetkazdi.

Shimoliy Amerika MLS muntazam chempionatida millionlab muxlislar diqqatini tortgan navbatdagi dramatik va kutilmagan voqealarga boy bahs yakuniga yetdi. Fort-Loderdeyl shahridagi «Di-Er-Vi Pi-En-Ka Stedium» maydonida Lionel Messi sardorligidagi «Inter Mayami» murosasiz raqib «Neshvill»ni qabul qildi. Gollar shousi, raqib futbolchisining avtogoli, Sem Sarrijning dubli va albatta, argentinalik daho Lionel Messining navbatdagi mahoratli zarbasi bilan kechgan bahs 2:2 hisobidagi jangovar durang bilan yakun topdi. Ushbu natija maydon egalarining chempionatdagi mag‘lubiyatsiz odimlarini davom ettirish imkonini bergan bo‘lsa, mehmonlarning g‘alabasiz seriyasini yana bitta bahsga uzaytirdi. Xo‘sh, Fort-Loderdeyldagi shiddatli to‘qnashuv qanday kechdi, «Inter Mayami» nega o‘z uyida g‘alabani ilib keta olmadi va oldinda ikkala klubni qanday muhim sinovlar kutmoqda?

Sarrijning dubli va Beyker-Uaytingning omadsiz avtogoli

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab ochiq va hujumkor ruhda o‘tdi:

  • «Neshvill» to‘puraridan dahshatli o‘yin: Mehmonlar safida hujumchi Sem Sarrij haqiqiy yetakchilikni namoyish etib, «Inter Mayami» darvozasiga ikki bor aniq zarba yo‘lladi va dublni rasmiylashtirdi;

  • Kutilmagan avtogol najoti: Maydon egalarining hujumlari bosimi ostida «Neshvill» himoyachisi Rid Beyker-Uayting xatolikka yo‘l qo‘yib, o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va avtogol muallifiga aylandi;

  • Dramatik kurash: Ikkala tomon ham himoyadan ko‘ra oldingi chiziqda ko‘proq tavakkal qildi, bu esa muxlislarga bellashuv davomida to‘rtta gol tomosha qilish zavqini taqdim etdi.

Lionel Messidan navbatdagi mahorat: Sardor o‘z so‘zini aytdi

Argentinalik futbol yulduzi yana bir bor «Inter Mayami»ning hal qiluvchi figurasi ekanini isbotladi:

  • Messidan muhim gol: Jamoa og‘ir vaziyatga tushib qolgan pallalarda tashabbusni o‘z qo‘liga olgan Lionel Messi raqib posbonini ojiz qoldirib, «Inter Mayami»ning yana bir goliga mualliflik qildi;

  • Hujumlarni tashkillashtirish: Lionel nafaqat gol urdi, balki jarima maydoni atrofida jamoadoshlariga bir qator qulay imkoniyatlarni yaratib berdi;

  • Sardorlik irodasi: Messining faolligi jamoaning ochko olishi va o‘z maydonidagi muhim seriyasini saqlab qolishida hal qiluvchi omil bo‘ldi.

Statistika va keyingi tur taqvimi: Jamoalarni nima kutmoqda?

Qayd etilgan durang har ikki jamoaning MLSdagi seriyalariga bevosita ta’sir qildi:

  • «Inter Mayami»ning 4 talik seriyasi: Ushbu natijadan so‘ng jamoa ligadagi mag‘lubiyatsiz yurishini 4 ta o‘yingacha yetkazdi — 1 ta g‘alaba va 3 ta durang;

  • «Neshvill»ning qora kunlari: Mehmonlar esa g‘alabasiz seriyasini 3 ta o‘yinga yetkazdi — 1 ta mag‘lubiyat va 2 ta durang;

  • Oldindagi uchrashuvlar: «Inter Mayami» keyingi tur bahsini 21 sentyabr kuni «San-Diyego»ga qarshi o‘tkazsa, «Neshvill» 20 sentyabr sanasida «Chikago Fayr» jamoasi bilan kuch sinashadi.

Lionel Messi va «Inter Mayami» chempionatning hal qiluvchi bosqichida har bir ochko uchun ayovsiz kurash olib bormoqda. To‘rt o‘yindan beri mag‘lubiyat bilmay kelayotgan jamoa keyingi bahslarda faqat to‘liq 3 ochkoni nishonlash maqsadida maydonga tushadi.

Sizningcha, Lionel Messi boshchiligidagi «Inter Mayami» MLSning bu mavsumida chempionlik kubogini qo‘lga kirita oladimi yoki mudofaadagi kamchiliklar jamoaga pand beradimi? Jamoaning ketma-ket durang o‘ynashiga sabab nimada deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Messi ishtirokidagi ushbu gollarga boy bahs tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Lionel MessiInter MayamiNeshvillMLS chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ngBugun, 09:31Mareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviMareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuviBugun, 09:24Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Bugun, 09:20Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiLionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiBugun, 07:13«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!Bugun, 06:31Ronaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiRonaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiBugun, 06:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?