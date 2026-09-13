Mareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuvi

·64·Sport
Mareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuvi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska «Chelsi»dan kelgan yarim himoyachi Enso Fernandesning jamoaga qo‘shgan hissasi va g‘olibona xarakterini yuqori baholadi.
  • Mareska Fernandesni mehnatkash, mas’uliyatli lider va hal qiluvchi paslar bera oladigan futbolchi sifatida ta’rifladi.
  • «Siti» hozirda «Arsenal» bilan birga turnir jadvalida peshqadamlikni bo‘lishib turibdi, «Manchester Yunayted» esa 11-o‘rinda bormoqda.

Dunyo futbolining eng yorqin va murosasiz qarama-qarshiliklaridan biri bo‘lgan «Manchester derbisi» bugun yana millionlab ixlosmandlarning nigohini Angliyaga qaratadi. Premer-liganing navbatdagi qiziqarli to‘qnashuvida «Manchester Siti» o‘z uyida ashaddiy raqibi «Manchester Yunayted»ni qabul qiladi. Ushbu katta o‘yin arafasida «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareska matbuotga intervyu berib, yozgi transfer oynasining shov-shuvli xaridlaridan biri — «Chelsi»dan taklif etilgan yarim himoyachi Enso Fernandesning jamoaga qo‘shgan hissasi va uning g‘olibona xarakteri haqida to‘lqinlanib gapirdi. Hozirgacha 100 foizlik natija ko‘rsatib, «Arsenal» bilan birgalikda turnir jadvalining cho‘qqisini bo‘lishib turgan «Siti» bugungi prinsipial bellashuvda faqat uch ochko uchun maydonga tushadi. Xo‘sh, Mareska Fernandesning qaysi jihatlarini alohida ajratib ko‘rsatdi, derbi oldidan raqiblarning turnir jadvalidagi holati qanday va bugungi bahs Manchester shahrining qaysi qismiga bayram ulashadi?

«Unda chinakam g‘oliblik ruhi bor»: Mareskaning yangi shogirdiga bahosi

«Manchester Siti» bosh murabbiyi ESPN nashriga bergan intervyusida argentinalik yulduzning mahoratini yuksak e’tirof etdi:

  • G‘olibona ruh va tarbiya: «Jamoadoshlarining u haqdagi fikrlaridanoq, unda g‘olibona ruh borligini ko‘rish mumkin. Oldin ham sovrin yutib ko‘rgan, g‘alaba nima ekanini biladigan futbolchilar bizning jamoa uchun juda muhim. U har kuni qattiq mehnat qiladi, tarbiyasi ham joyida», — dedi Mareska;

  • Mehnatkash va mas’uliyatli lider: Murabbiy jamoaga aynan shunday — har bir o‘yinda borini beradigan va mas’uliyatdan qochmaydigan ijrochilar kerakligini ta’kidladi;

  • Hal qiluvchi paslar va hujumkorlik: «U jarima maydoni ichida ham gol, ham hal qiluvchi paslar bo‘yicha ajoyib o‘ynaydi. Liderlik jihatidan ham ancha ulg‘aydi, maydonda o‘zini haqiqiy yetakchi sifatida ko‘rsatyapti», — deya so‘zini yakunladi mutaxassis.

Yozning shov-shuvli transferi: Londondan Manchesterga safar

Enso Fernandesning shaharliklar lageriga kelishi joriy mavsumning eng kutilmagan voqealaridan bo‘ldi:

  • «Chelsi»dan to‘g‘ridan to‘g‘ri xarid: Yozgi transfer oynasida londonliklar tarkibidan «Manchester Siti» safiga o‘tgan Fernandes yangi klubning o‘yin sxemasiga tez fursatda moslashib oldi;

  • Markazdagi kuchlar muvozanati: Argentinalik jahon chempionining yarim himoya markazida paydo bo‘lishi jamoaga nafaqat hujumlarni tashkillashtirishda, balki to‘pni nazorat qilish va pressingda yangi nafas bag‘ishladi;

  • Derbidagi katta mas’uliyat: Bugungi «Yunayted»ga qarshi to‘qnashuvda Enso maydon markazida asosiy dirijorlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Derbi oldidan kuchlar nisbati: Cho‘qqidagi poyga va «Yunayted»ning ortda qolishi

Uchrashuv arafasida ikkala Manchester jamoasining ko‘rsatkichlari mutlaqo har xil ko‘rinish olgan:

  • «Siti» va «Arsenal» yetakchilikda: To‘liq ochkolik zaxira bilan kelayotgan «Manchester Siti» hali birorta ham ochko yo‘qotgani yo‘q va «Arsenal» bilan birgalikda peshqadamlik poygasini qizdirmoqda;

  • «Manchester Yunayted» 11-o‘rinda: «Qizil iblislar» esa mavsum boshida barqarorlik ko‘rsata olmay, atigi 4 ochko bilan musobaqa jadvalining 11-pog‘onasida borayotgan bo‘lsa-da, derbi maqomi ularni faqat g‘alaba uchun jang qilishga undaydi;

  • Shahar sha’ni uchun kurash: Turnir jadvalidagi farqqa qaramay, derbilarda har doim iroda va ruhiyat hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi, bu esa muxlislarga gollarga boy oqshomni va’da qilmoqda.

«Etixad» stadioni bugun yana bir bor ikki buyuk klubning murosasiz kurashiga guvoh bo‘ladi. Enso Mareska shogirdlari o‘z peshqadamligini himoya qilishga urinsa, qo‘shnilar shahardagi hukmronlikni tortib olish niyatida maydonga tushadi.

Sizningcha, bugungi katta derbida Enso Fernandes hal qiluvchi gol yoki assist bilan bahs qahramoniga aylana oladimi? «Manchester Siti» peshqadamlik poygasidagi yurishini davom ettiradimi yoki «Manchester Yunayted» safarda kutilmagan sensatsiya ko‘rsatishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va derbi oldidan tayyorlangan ushbu qaynoq tahlilni barcha APL hamda Manchester ixlosmandlariga ulashing!

Manchester SitiManchester YunaytedEnso FernandesManchester derbisi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliMessidan gol, 4ta golli triller: «Inter Mayami» — «Neshvill» bahsi durang bilan tugaliBugun, 09:37«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng«10 ta o‘zgarish qilolmayman!»: Mourino «Rayo Valekano» mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ngBugun, 09:31Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Lasha Gudjedjiani rasman O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi!Bugun, 09:20Lionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiLionel Messi gol urdi, biroq Inter Miami soʻnggi daqiqalarda gʻalabani boy berdiBugun, 07:13«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!«Kalyari» safarda «Atalanta»ni taslim etdi — A Seriyaning 4-turida kutilmagan sensatsiya!Bugun, 06:31Ronaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiRonaldu jamoasi autsayderga qarshi shokka tushdi: «An Nasr» kutilmagan durang qayd etdiBugun, 06:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?