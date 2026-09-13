Mareska derbi oldidan yangi yulduzini maqtadi: Bugun «Siti» va «Yunayted» to‘qnashuvi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska «Chelsi»dan kelgan yarim himoyachi Enso Fernandesning jamoaga qo‘shgan hissasi va g‘olibona xarakterini yuqori baholadi.
- Mareska Fernandesni mehnatkash, mas’uliyatli lider va hal qiluvchi paslar bera oladigan futbolchi sifatida ta’rifladi.
- «Siti» hozirda «Arsenal» bilan birga turnir jadvalida peshqadamlikni bo‘lishib turibdi, «Manchester Yunayted» esa 11-o‘rinda bormoqda.
Dunyo futbolining eng yorqin va murosasiz qarama-qarshiliklaridan biri bo‘lgan «Manchester derbisi» bugun yana millionlab ixlosmandlarning nigohini Angliyaga qaratadi. Premer-liganing navbatdagi qiziqarli to‘qnashuvida «Manchester Siti» o‘z uyida ashaddiy raqibi «Manchester Yunayted»ni qabul qiladi. Ushbu katta o‘yin arafasida «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareska matbuotga intervyu berib, yozgi transfer oynasining shov-shuvli xaridlaridan biri — «Chelsi»dan taklif etilgan yarim himoyachi Enso Fernandesning jamoaga qo‘shgan hissasi va uning g‘olibona xarakteri haqida to‘lqinlanib gapirdi. Hozirgacha 100 foizlik natija ko‘rsatib, «Arsenal» bilan birgalikda turnir jadvalining cho‘qqisini bo‘lishib turgan «Siti» bugungi prinsipial bellashuvda faqat uch ochko uchun maydonga tushadi. Xo‘sh, Mareska Fernandesning qaysi jihatlarini alohida ajratib ko‘rsatdi, derbi oldidan raqiblarning turnir jadvalidagi holati qanday va bugungi bahs Manchester shahrining qaysi qismiga bayram ulashadi?
«Unda chinakam g‘oliblik ruhi bor»: Mareskaning yangi shogirdiga bahosi
«Manchester Siti» bosh murabbiyi ESPN nashriga bergan intervyusida argentinalik yulduzning mahoratini yuksak e’tirof etdi:
G‘olibona ruh va tarbiya: «Jamoadoshlarining u haqdagi fikrlaridanoq, unda g‘olibona ruh borligini ko‘rish mumkin. Oldin ham sovrin yutib ko‘rgan, g‘alaba nima ekanini biladigan futbolchilar bizning jamoa uchun juda muhim. U har kuni qattiq mehnat qiladi, tarbiyasi ham joyida», — dedi Mareska;
Mehnatkash va mas’uliyatli lider: Murabbiy jamoaga aynan shunday — har bir o‘yinda borini beradigan va mas’uliyatdan qochmaydigan ijrochilar kerakligini ta’kidladi;
Hal qiluvchi paslar va hujumkorlik: «U jarima maydoni ichida ham gol, ham hal qiluvchi paslar bo‘yicha ajoyib o‘ynaydi. Liderlik jihatidan ham ancha ulg‘aydi, maydonda o‘zini haqiqiy yetakchi sifatida ko‘rsatyapti», — deya so‘zini yakunladi mutaxassis.
Yozning shov-shuvli transferi: Londondan Manchesterga safar
Enso Fernandesning shaharliklar lageriga kelishi joriy mavsumning eng kutilmagan voqealaridan bo‘ldi:
«Chelsi»dan to‘g‘ridan to‘g‘ri xarid: Yozgi transfer oynasida londonliklar tarkibidan «Manchester Siti» safiga o‘tgan Fernandes yangi klubning o‘yin sxemasiga tez fursatda moslashib oldi;
Markazdagi kuchlar muvozanati: Argentinalik jahon chempionining yarim himoya markazida paydo bo‘lishi jamoaga nafaqat hujumlarni tashkillashtirishda, balki to‘pni nazorat qilish va pressingda yangi nafas bag‘ishladi;
Derbidagi katta mas’uliyat: Bugungi «Yunayted»ga qarshi to‘qnashuvda Enso maydon markazida asosiy dirijorlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Derbi oldidan kuchlar nisbati: Cho‘qqidagi poyga va «Yunayted»ning ortda qolishi
Uchrashuv arafasida ikkala Manchester jamoasining ko‘rsatkichlari mutlaqo har xil ko‘rinish olgan:
«Siti» va «Arsenal» yetakchilikda: To‘liq ochkolik zaxira bilan kelayotgan «Manchester Siti» hali birorta ham ochko yo‘qotgani yo‘q va «Arsenal» bilan birgalikda peshqadamlik poygasini qizdirmoqda;
«Manchester Yunayted» 11-o‘rinda: «Qizil iblislar» esa mavsum boshida barqarorlik ko‘rsata olmay, atigi 4 ochko bilan musobaqa jadvalining 11-pog‘onasida borayotgan bo‘lsa-da, derbi maqomi ularni faqat g‘alaba uchun jang qilishga undaydi;
Shahar sha’ni uchun kurash: Turnir jadvalidagi farqqa qaramay, derbilarda har doim iroda va ruhiyat hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi, bu esa muxlislarga gollarga boy oqshomni va’da qilmoqda.
«Etixad» stadioni bugun yana bir bor ikki buyuk klubning murosasiz kurashiga guvoh bo‘ladi. Enso Mareska shogirdlari o‘z peshqadamligini himoya qilishga urinsa, qo‘shnilar shahardagi hukmronlikni tortib olish niyatida maydonga tushadi.
Sizningcha, bugungi katta derbida Enso Fernandes hal qiluvchi gol yoki assist bilan bahs qahramoniga aylana oladimi? «Manchester Siti» peshqadamlik poygasidagi yurishini davom ettiradimi yoki «Manchester Yunayted» safarda kutilmagan sensatsiya ko‘rsatishga qodirmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va derbi oldidan tayyorlangan ushbu qaynoq tahlilni barcha APL hamda Manchester ixlosmandlariga ulashing!
…