24 sentyabr kuni Toshkentning ikki tumanida gaz o‘chiriladi
24 sentyabr kuni Toshkentning Shayxontohur va Yangihayot tumanlarida tabiiy gaz ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi. Cheklovlar ta’mirlash ishlari olib borilishi munosabati bilan joriy etiladi.
Shayxontohur tumanida 250 ta xonadon hamda ulgurji iste’molchilar gazsiz qoladi.
Yangihayot tumanida esa gaz ta’minoti 110 ta xonadon va 3 ta ulgurji iste’molchini qamrab oladi.
Ta’minot qachon tiklanishi bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot keltirilmagan.
Izohlar 0
…