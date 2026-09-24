«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi

·14·Sport
«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu o‘z faoliyatida 1000 ta gol urish va Millatlar ligasi kubogini qo‘lga kiritish kabi ikki ulkan maqsadni birdek amalga oshirishni rejalashtirayotganini ma’lum qildi.
  • 41 yoshida ham Portugaliya termasining asosiy hujumchisi va sardori bo‘lib qolayotgan Ronaldu, yangi bosh murabbiy Jorje Jezushga to‘liq ishonch bildirdi.
  • U, shuningdek, sobiq murabbiy Roberto Martinesning ham mehnatini hurmat bilan yodga oldi.

Jahon futbolining tirik afsonasi, rekordlar qiroli Krishtianu Ronaldu o‘zining 41 yoshida ham nafaqat maydonda, balki global sport mediasi markazida qolishda davom etmoqda. Portugaliya milliy terma jamoasi sardoridan yaqinda bergan intervyusida faoliyatining ushbu tarixiy pallasida u uchun nima muhimroq ekani — UYEFA Millatlar ligasidagi g‘alaba kubogimi yoki faoliyatidagi fantastik ko‘rsatkich bo‘lgan 1000 talik gol dovonini zabt etishmi, degan savol berildi. O‘zining murosasiz xarakteri va cheksiz g‘alaba ishtiyoqi bilan tanilgan yulduz forvard ikkilanib o‘tirmay, haqiqiy chempionga xos javob qaytardi: «Ikkalasi ham. Maqsadim — har ikkisiga ham erishish: 1000 ta gol ham, Millatlar ligasidagi g‘alaba ham!».

Bundan tashqari, Ronaldu terma jamoa boshqaruvidagi tub o‘zgarishlarga to‘xtalib, sobiq ustozi Roberto Martinesning mehnatini hurmat bilan yodga oldi hamda rulga kelgan yangi bosh murabbiy — tajribali Jorje Jezush davri haqida katta ishonch bilan fikr bildirdi: «Bu yangi davr va Martinesning ishini ham yuqori baholash kerak — u begona mamlakatda ishlayotganiga va unga nisbatan bildirilgan barcha tanqidlarga qaramay, o‘z ishini yaxshi davom ettirdi. Endi bizni Jorje Jezush boshqarmoqda. Uni hamma yaxshi biladi va ishonchim komilki, hammasi joyida bo‘ladi».

Xo‘sh, 41 yoshli Ronaldu misli ko‘rilmagan 1000 ta gol marrasini qachon zabt etadi, Jorje Jezush taktikasi Portugaliyani yana qit’a taxtiga olib chiqa oladimi va bu buyuk yulduzning rekordlar limiti qayerda tugaydi?

«1000 ta gol, Jezush davri va tanqidlarga javob»: Ronaldu bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Krishtianu Ronalduning intervyusidan eng shov-shuvli va muhim tezislar:

  • Ikki ulkan maqsaddan voz kechmaslik: Ronaldu jamoaviy sovrin (Millatlar ligasi) va shaxsiy fazoviy rekord (1000 ta gol) o‘rtasida tanlov qilmasligini, ikkalasini ham qo‘lga kiritishini ta’kidladi;

  • 41 yoshdagi temir iroda: Hujumchi o‘z yoshiga qaramay, Portugaliya termasining asosiy zarba beruvchi kuchi va sardori bo‘lib qolayotganini namoyish etdi;

  • Jorje Jezushga to‘liq ishonch: Ronaldu terma jamoaning yangi bosh murabbiyi Jorje Jezush tajribasi jamoani yangi cho‘qqilarga olib chiqishiga 100% ishonch bildirdi;

  • Roberto Martines mehnatiga hurmat: Krishtianu sobiq murabbiyni tashqi bosim va tanqidlar ostida ham jamoani professional boshqargani uchun e’tirof etdi;

  • Portugaliya futbolida yangi era: Terma jamoa murabbiylar shtabidagi almashinuv va Ronalduning yangilangan ambitsiyalari bilan yangi turnirlarda faqat oltinni ko‘zlamoqda.

Krishtianu Ronaldu va Portugaliya termasi: Murabbiylar almashinuvi va strategik maqsadlar taqqosi

Portugaliya jamoasidagi yangi bosqich va Ronalduning vazifalari tahlili:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Roberto Martines davri

Jorje Jezush boshqaruvidagi yangi davr

Jamoa bosh murabbiyi

Roberto Martines (xorijlik mutaxassis)

Jorje Jezush (tajribali portugaliyalik murabbiy)

Murabbiyga nisbatan bosim

Tanqidlar va begona mamlakatdagi murakkabliklar

Mahalliy futbolni va yulduzlarni ichidan biluvchi avtoritet

Ronalduning maqomi

Jamoa yetakchisi va asosiy hujumchisi

Sardor, taktik tayanch va 1000-gol marrasi da’vogari

Bosh jamoaviy maqsad

Tarkibni yangilash va barqaror saqlash

Millatlar ligasida va yirik musobaqalarda mutlaq chempionlik

Shaxsiy rekordi

900+ gollik chegarani bosib o‘tish

Futbol tarixidagi 1000 ta rasmiy gol dovoniga chiqish

Munosabat va kayfiyat

Hurmat va chidamlilik e’tirofi

«Hammasi joyida bo‘ladi» qabilidagi qat’iy optimizm

Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega Ronaldu 1000 ta gol va sovrinni qo‘lga kirita oladi?

Xalqaro sport sharhlovchilari va futbol tahlilchilarining xulosalari:

  • 1000 ta gol — tarixda hech kim yetmagan cho‘qqi: Zamonaviy futbolda rasmiy o‘yinlarda 1000 ta gol urish deyarli aqlga sig‘mas ko‘rsatkich hisoblanadi; Ronalduning buni ochiq maqsad qilib qo‘yishi uning jismoniy formasi va motivatsiyasi hali ham 25 yoshli atletnikidek ekanini ko‘rsatadi;

  • Jorje Jezush effekti: Jezush hujumkor, dinamik va intizomli futbol tarafdori sifatida mashhur; u Saudiya Arabistonida va Yevropa klublarida yulduz hujumchilarning golli salohiyatini maksimal darajada ochib berishni qoyillatgan; bu Ronalduning termadagi samaradorligini yanada oshiradi;

  • Millatlar ligasidagi Portugaliya qudrati: Portugaliya tarkibi hozirda iste’dodlar bo‘yicha jahonning eng kuchli uchligidan joy oladi; Jezush boshchiligidagi bunday yulduzli tarkib Ronalduni vaziyatlar bilan muntazam ta’minlay oladi;

  • Tanqidchilarni sukut saqlashga majbur qilish odati: Har safar yoshi yoki faoliyatini tugatishi haqida gap-so‘zlar ko‘payganda, Ronaldu maydonda navbatdagi xet-triklari va hal qiluvchi gollari bilan javob berib kelgan; 41 yoshdagi bu shijoat uning haqiqiy fenomen ekanining isbotidir.

Krishtianu Ronaldu o‘z so‘zlari bilan yana bir bor isbotladiki, uning uchun yosh shunchaki raqam, asosiy harakatlantiruvchi kuch esa yangi tarix yaratishdir.

Sizningcha, 41 yoshli Krishtianu Ronaldu faoliyati yakunlanguniga qadar 1000 ta rasmiy gol urishga ulgura oladimi? Jorje Jezush boshchiligidagi Portugaliya termasi Millatlar ligasi kubogini boshi uzra ko‘tara olishiga ishonasizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol qirolining yangi ambitsiyalariga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Krishtianu RonalduJorje JezushMillatlar ligi1000 ta gol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «An-Nasr»ga g‘alaba keltirib, sirli murojaat yo‘lladi — faoliyatidagi 979-gol!Ronaldu «An-Nasr»ga g‘alaba keltirib, sirli murojaat yo‘lladi — faoliyatidagi 979-gol!10 sentabr 21:43Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?9 sentabr 15:14Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!Tarix yangilanmoqda: Krishtianu Ronaldu faoliyatidagi 979-golini urdi!10 sentabr 06:45Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!Postekoglu Ronalduning fenomenini ochiqladi — 1000 ta gol sari yurish, temir motivatsiya!6 sentabr 16:37Cristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqdaCristiano Ronaldo 1000-gol sari yaqinlashmoqda29 avgust 01:35«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi9 sentabr 21:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?