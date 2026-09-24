«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu o‘z faoliyatida 1000 ta gol urish va Millatlar ligasi kubogini qo‘lga kiritish kabi ikki ulkan maqsadni birdek amalga oshirishni rejalashtirayotganini ma’lum qildi.
- 41 yoshida ham Portugaliya termasining asosiy hujumchisi va sardori bo‘lib qolayotgan Ronaldu, yangi bosh murabbiy Jorje Jezushga to‘liq ishonch bildirdi.
- U, shuningdek, sobiq murabbiy Roberto Martinesning ham mehnatini hurmat bilan yodga oldi.
Jahon futbolining tirik afsonasi, rekordlar qiroli Krishtianu Ronaldu o‘zining 41 yoshida ham nafaqat maydonda, balki global sport mediasi markazida qolishda davom etmoqda. Portugaliya milliy terma jamoasi sardoridan yaqinda bergan intervyusida faoliyatining ushbu tarixiy pallasida u uchun nima muhimroq ekani — UYEFA Millatlar ligasidagi g‘alaba kubogimi yoki faoliyatidagi fantastik ko‘rsatkich bo‘lgan 1000 talik gol dovonini zabt etishmi, degan savol berildi. O‘zining murosasiz xarakteri va cheksiz g‘alaba ishtiyoqi bilan tanilgan yulduz forvard ikkilanib o‘tirmay, haqiqiy chempionga xos javob qaytardi: «Ikkalasi ham. Maqsadim — har ikkisiga ham erishish: 1000 ta gol ham, Millatlar ligasidagi g‘alaba ham!».
Bundan tashqari, Ronaldu terma jamoa boshqaruvidagi tub o‘zgarishlarga to‘xtalib, sobiq ustozi Roberto Martinesning mehnatini hurmat bilan yodga oldi hamda rulga kelgan yangi bosh murabbiy — tajribali Jorje Jezush davri haqida katta ishonch bilan fikr bildirdi: «Bu yangi davr va Martinesning ishini ham yuqori baholash kerak — u begona mamlakatda ishlayotganiga va unga nisbatan bildirilgan barcha tanqidlarga qaramay, o‘z ishini yaxshi davom ettirdi. Endi bizni Jorje Jezush boshqarmoqda. Uni hamma yaxshi biladi va ishonchim komilki, hammasi joyida bo‘ladi».
Xo‘sh, 41 yoshli Ronaldu misli ko‘rilmagan 1000 ta gol marrasini qachon zabt etadi, Jorje Jezush taktikasi Portugaliyani yana qit’a taxtiga olib chiqa oladimi va bu buyuk yulduzning rekordlar limiti qayerda tugaydi?
«1000 ta gol, Jezush davri va tanqidlarga javob»: Ronaldu bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Krishtianu Ronalduning intervyusidan eng shov-shuvli va muhim tezislar:
Ikki ulkan maqsaddan voz kechmaslik: Ronaldu jamoaviy sovrin (Millatlar ligasi) va shaxsiy fazoviy rekord (1000 ta gol) o‘rtasida tanlov qilmasligini, ikkalasini ham qo‘lga kiritishini ta’kidladi;
41 yoshdagi temir iroda: Hujumchi o‘z yoshiga qaramay, Portugaliya termasining asosiy zarba beruvchi kuchi va sardori bo‘lib qolayotganini namoyish etdi;
Jorje Jezushga to‘liq ishonch: Ronaldu terma jamoaning yangi bosh murabbiyi Jorje Jezush tajribasi jamoani yangi cho‘qqilarga olib chiqishiga 100% ishonch bildirdi;
Roberto Martines mehnatiga hurmat: Krishtianu sobiq murabbiyni tashqi bosim va tanqidlar ostida ham jamoani professional boshqargani uchun e’tirof etdi;
Portugaliya futbolida yangi era: Terma jamoa murabbiylar shtabidagi almashinuv va Ronalduning yangilangan ambitsiyalari bilan yangi turnirlarda faqat oltinni ko‘zlamoqda.
Krishtianu Ronaldu va Portugaliya termasi: Murabbiylar almashinuvi va strategik maqsadlar taqqosi
Portugaliya jamoasidagi yangi bosqich va Ronalduning vazifalari tahlili:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Roberto Martines davri
Jorje Jezush boshqaruvidagi yangi davr
Jamoa bosh murabbiyi
Roberto Martines (xorijlik mutaxassis)
Jorje Jezush (tajribali portugaliyalik murabbiy)
Murabbiyga nisbatan bosim
Tanqidlar va begona mamlakatdagi murakkabliklar
Mahalliy futbolni va yulduzlarni ichidan biluvchi avtoritet
Ronalduning maqomi
Jamoa yetakchisi va asosiy hujumchisi
Sardor, taktik tayanch va 1000-gol marrasi da’vogari
Bosh jamoaviy maqsad
Tarkibni yangilash va barqaror saqlash
Millatlar ligasida va yirik musobaqalarda mutlaq chempionlik
Shaxsiy rekordi
900+ gollik chegarani bosib o‘tish
Futbol tarixidagi 1000 ta rasmiy gol dovoniga chiqish
Munosabat va kayfiyat
Hurmat va chidamlilik e’tirofi
«Hammasi joyida bo‘ladi» qabilidagi qat’iy optimizm
Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega Ronaldu 1000 ta gol va sovrinni qo‘lga kirita oladi?
Xalqaro sport sharhlovchilari va futbol tahlilchilarining xulosalari:
1000 ta gol — tarixda hech kim yetmagan cho‘qqi: Zamonaviy futbolda rasmiy o‘yinlarda 1000 ta gol urish deyarli aqlga sig‘mas ko‘rsatkich hisoblanadi; Ronalduning buni ochiq maqsad qilib qo‘yishi uning jismoniy formasi va motivatsiyasi hali ham 25 yoshli atletnikidek ekanini ko‘rsatadi;
Jorje Jezush effekti: Jezush hujumkor, dinamik va intizomli futbol tarafdori sifatida mashhur; u Saudiya Arabistonida va Yevropa klublarida yulduz hujumchilarning golli salohiyatini maksimal darajada ochib berishni qoyillatgan; bu Ronalduning termadagi samaradorligini yanada oshiradi;
Millatlar ligasidagi Portugaliya qudrati: Portugaliya tarkibi hozirda iste’dodlar bo‘yicha jahonning eng kuchli uchligidan joy oladi; Jezush boshchiligidagi bunday yulduzli tarkib Ronalduni vaziyatlar bilan muntazam ta’minlay oladi;
Tanqidchilarni sukut saqlashga majbur qilish odati: Har safar yoshi yoki faoliyatini tugatishi haqida gap-so‘zlar ko‘payganda, Ronaldu maydonda navbatdagi xet-triklari va hal qiluvchi gollari bilan javob berib kelgan; 41 yoshdagi bu shijoat uning haqiqiy fenomen ekanining isbotidir.
Krishtianu Ronaldu o‘z so‘zlari bilan yana bir bor isbotladiki, uning uchun yosh shunchaki raqam, asosiy harakatlantiruvchi kuch esa yangi tarix yaratishdir.
Sizningcha, 41 yoshli Krishtianu Ronaldu faoliyati yakunlanguniga qadar 1000 ta rasmiy gol urishga ulgura oladimi? Jorje Jezush boshchiligidagi Portugaliya termasi Millatlar ligasi kubogini boshi uzra ko‘tara olishiga ishonasizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol qirolining yangi ambitsiyalariga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…