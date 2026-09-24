«Navbat bizniki!»: Lamin Yamal YECHL finali haqida gapirdi - "qasos rejasi"ni ochiqladi

·49·Sport
«Navbat bizniki!»: Lamin Yamal YECHL finali haqida gapirdi - "qasos rejasi"ni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lamin Yamal 2025-yilgi Chempionlar ligasi yarim finalida «Inter»ga qarshi mag‘lubiyatni yoshlik va tajribasizlik bilan bog‘lab, «Inter»ning bunday mo‘jizani boshqa takrorlay olmasligiga ishonch bildirdi.
  • Uning so‘zlariga ko‘ra, «Barselona» endi tajriba to‘plagan va omad hamda tajribani uyg‘unlashtirib, bu mavsumda chempionlikni qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.

Yevropa futbolining eng yorqin vunderkindi, «Barselona» va Ispaniya terma jamoasining yulduzi Lamin Yamal Fransiyaning nufuzli L'Équipe nashriga eksklyuziv intervyu berib, Chempionlar ligasidagi o‘tmish alamlari va yangi mavsumdagi ulkan maqsadlari yuzasidan olamshumul bayonotlar berdi.

Xususan, 2025 yilgi UYEFA Chempionlar ligasi yarim finalida «Inter»ga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuvni (dastlabki o‘yinda 3:3, javob bahsining qo‘shimcha bo‘limlarida 3:4 hisobidagi mag‘lubiyat) yodga olgan yosh forvard italiyaliklarning bunday mo‘jizani boshqa aslo takrorlay olmasligiga ishonch bildirdi: «Bu yerda hammasi oddiy. Agar «Inter»ga qarshi o‘sha ikkinchi o‘yinda vaziyatlarni o‘z foydamizga hal qilganimizda, 90+3-daqiqada gol o‘tkazib yubormasdik. Biz yosh jamoa edik, 20 yoshda qarorlarni 30 yoshdagidek sovuqqon qabul qila olmaysiz. Aynan shu mayda detallar — omad va tajriba uyg‘unligi biz takomillashtirayotgan jihatlardir. «Inter» buni boshqa hech qachon takrorlay olmaydi va bu mavsum bizniki bo‘ladi!».

Shuningdek, sobiq jamoadoshi Usmon Dembele «PSJ» bilan YECHLda muvaffaqiyat qozonib, «Oltin to‘p» poygasiga ta’sir o‘tkazgani unga qo‘shimcha olov bag‘ishlayotganini yashirmadi: «Endi navbat bizniki — bu kubokni boshimiz uzra ko‘tarishni istaymiz. Bu barchamizni ruhlantirmoqda: biz Madridda bo‘lishni va finalda g‘alaba qozonishni xohlaymiz!».

Xo‘sh, ulg‘aygan va tajriba to‘plagan «Barselona» haqiqatan ham Yevropa taxtiga qayta oladimi, Yamal jamoani Madriddagi final sari yetaklay biladimi va «Inter»ga qarshi ehtimoliy revansh qanday yakun topadi?

«90+3-daqiqa sabog‘i, Dembele ta’siri va Madrid ambitsiyasi»: Yamal intervyusining 5 ta asosiy nuqtasi

L'Équipe nashriga berilgan suhbatdan eng qaynoq fikrlar:

  • «Inter» fenomeni endi takrorlanmaydi: Yamal milanliklarning 2025 yil yarim finalidagi g‘alabasini omad va vaziyatlar taqozosi deb atadi hamda bu holat boshqa qaytarilmasligini uqtirdi;

  • Yoshlik va tajribasizlikning to‘langan badali: Forvard o‘sha paytda jamoa yosh bo‘lgani, 20 yoshda qaror qabul qilish 30 yoshdagi tajribali futbolchilarnikidek sovuqqon kechmasligi 90+3-daqiqadagi golga sabab bo‘lganini ochiq tan oldi;

  • Mayda detallar ustida ishlash: «Barselona» o‘sha alamli mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, omad va tajriba muvozanatini mukammallashtirdi;

  • Dembele va «PSJ»dan olingan kuchli motivatsiya: Usmon Dembelening Parij klubi bilan sovrinlar yutishi va «Oltin to‘p»ga da’vogarlik qilishi Laminga ulkan turtki bo‘lmoqda;

  • Bosh nishon — Madriddagi YECHL finali: «Barselona»ning bu mavsumdagi yagona va qat’iy maqsadi finalgacha yetib borib, chempionlik kubogini qo‘lga kiritishdir.

«Barselona»ning YECHLdagi rivojlanishi: 2025 yilgi yarim final xatolari va bugungi ambitsiyalar taqqosi

Kataloniya klubining o‘sish dinamikasi va asosiy omillar tahlili:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

2025 yil: «Inter»ga qarshi yarim final

Yangi mavsum: Madrid finali sari yo‘l

Jamoaviy tarkib holati

Juda yosh, hissiyotlarga beriluvchan tarkib

Tajriba orttirgan, taktik jihatdan pishgan o‘zak

Hal qiluvchi daqiqalardagi qaror

90+3-daqiqada diqqatni yo‘qotish (3:3, 3:4)

O‘yin oxirigacha sovuqqon konsentratsiya va nazorat

Lamin Yamalning pozitsiyasi

Yosh iqtidor, ilk katta pley-off sinovlari

Jamoaning asosiy yetakchisi va mutlaq yulduzi

Munosabat va kayfiyat

«Bizga tajriba va omad yetishmadi»

«Inter» buni takrorlay olmaydi, navbat bizniki»

Tashqi motivatsiya omili

Raqiblar kuchiga moslashish

Dembele va «PSJ» muvaffaqiyatiga javoban chempionlik

Yakuniy strategik maqsad

Yarim final bosqichiga chiqish

Madriddagi finalda YECHL kubogini boshi uzra ko‘tarish

Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Nega Yamalning bu iqrori kataloniyaliklar uchun yangi davrni boshlab berdi?

Yevropa futboli tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:

  • Mag‘lubiyatdan to‘g‘ri saboq chiqarish madaniyati: Yamalning «Inter» bilan bo‘lgan og‘ir 3:3 va 3:4 hisobidagi o‘yinlarni xaspo‘shlamasdan, ochiqchasiga «biz yosh edik, qarorlarni tez qabul qilolmadik» deb tan olishi uning naqadar ulg‘ayganini namoyish etadi; bu mag‘lubiyat kataloniyaliklarning ruhiy jihatdan mustahkamlanishiga xizmat qildi;

  • «Madrid finali»ning ramziy kuchi: Chempionlar ligasi finalining azaliy raqib shahri — Madridda o‘tkazilishi «Barselona» uchun ikki hissa katta sharaf va qo‘shimcha motivatsiyadir; Yamalning to‘g‘ridan to‘g‘ri Madridni tilga olishi jamoa kiyinish xonasida maksimal darajada jangovar kayfiyat hukm surayotganini ko‘rsatadi;

  • Dembele faktori va ambitsiyalar to‘qnashuvi: Parijda Dembelening yuqori darajaga chiqishi va individual sovrinlarga da’vogar bo‘lishi Lamin Yamalning o‘z salohiyatini yanada yuqoriroq pog‘onaga olib chiqishga majbur qilmoqda; Yamal bu mavsumda faqat shaxsiy mahorat bilan emas, balki jamoaga kubok keltirish orqali jahonning 1-raqamli futbolchisiga aylanishni ko‘zlamoqda;

  • Kataloniyaliklarning taktik pishiqligi: Hozirgi «Barsa» o‘yin nazoratini boy bermaslik, 90+ daqiqalarda to‘pni ushlab turish va himoyaviy balansni saqlashni o‘rganmoqda; bu sifatlar «Inter» yoki «PSJ» kabi pragmatik grandlarni sindirishda bosh kalit bo‘ladi.

Lamin Yamalning ochiq bayonoti «Barselona» endi shunchaki chiroyli o‘ynaydigan yoshlar jamoasi emas, balki Yevropa taxtini tortib olishga kelgan qudratli kuch ekanini butun qit’aga ma’lum qildi.

Sizningcha, ulg‘aygan va tajriba to‘plagan Lamin Yamal «Barselona»ni Madriddagi YECHL finaliga olib chiqib, kubokni qo‘lga kirita oladimi? «Inter»ga qarshi o‘sha yarim finaldagi mag‘lubiyatda haqiqatan ham faqat tajribasizlik pand berganmidi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolining bosh vunderkindiga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Lamin YamalBarselonaYECHLInter
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiJoze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildi9 sentabr 10:10Lamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldiLamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldiKecha 11:14Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiRafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadi22 sentabr 02:11Lamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdiLamin Yamal Markus Reshfordning El Klasikodagi boshlangʻich qiyinchiliklari haqida gapirdi20 sentabr 14:11"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi"Bavariya" va PSJ zaif joyimizni ochib tashlaydi: Lamin Yamal YECHLdagi asosiy xavfni aytdi19 sentabr 11:17«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldi«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldi18 sentabr 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?