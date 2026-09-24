«Navbat bizniki!»: Lamin Yamal YECHL finali haqida gapirdi - "qasos rejasi"ni ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lamin Yamal 2025-yilgi Chempionlar ligasi yarim finalida «Inter»ga qarshi mag‘lubiyatni yoshlik va tajribasizlik bilan bog‘lab, «Inter»ning bunday mo‘jizani boshqa takrorlay olmasligiga ishonch bildirdi.
- Uning so‘zlariga ko‘ra, «Barselona» endi tajriba to‘plagan va omad hamda tajribani uyg‘unlashtirib, bu mavsumda chempionlikni qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.
Yevropa futbolining eng yorqin vunderkindi, «Barselona» va Ispaniya terma jamoasining yulduzi Lamin Yamal Fransiyaning nufuzli L'Équipe nashriga eksklyuziv intervyu berib, Chempionlar ligasidagi o‘tmish alamlari va yangi mavsumdagi ulkan maqsadlari yuzasidan olamshumul bayonotlar berdi.
Xususan, 2025 yilgi UYEFA Chempionlar ligasi yarim finalida «Inter»ga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuvni (dastlabki o‘yinda 3:3, javob bahsining qo‘shimcha bo‘limlarida 3:4 hisobidagi mag‘lubiyat) yodga olgan yosh forvard italiyaliklarning bunday mo‘jizani boshqa aslo takrorlay olmasligiga ishonch bildirdi: «Bu yerda hammasi oddiy. Agar «Inter»ga qarshi o‘sha ikkinchi o‘yinda vaziyatlarni o‘z foydamizga hal qilganimizda, 90+3-daqiqada gol o‘tkazib yubormasdik. Biz yosh jamoa edik, 20 yoshda qarorlarni 30 yoshdagidek sovuqqon qabul qila olmaysiz. Aynan shu mayda detallar — omad va tajriba uyg‘unligi biz takomillashtirayotgan jihatlardir. «Inter» buni boshqa hech qachon takrorlay olmaydi va bu mavsum bizniki bo‘ladi!».
Shuningdek, sobiq jamoadoshi Usmon Dembele «PSJ» bilan YECHLda muvaffaqiyat qozonib, «Oltin to‘p» poygasiga ta’sir o‘tkazgani unga qo‘shimcha olov bag‘ishlayotganini yashirmadi: «Endi navbat bizniki — bu kubokni boshimiz uzra ko‘tarishni istaymiz. Bu barchamizni ruhlantirmoqda: biz Madridda bo‘lishni va finalda g‘alaba qozonishni xohlaymiz!».
Xo‘sh, ulg‘aygan va tajriba to‘plagan «Barselona» haqiqatan ham Yevropa taxtiga qayta oladimi, Yamal jamoani Madriddagi final sari yetaklay biladimi va «Inter»ga qarshi ehtimoliy revansh qanday yakun topadi?
«90+3-daqiqa sabog‘i, Dembele ta’siri va Madrid ambitsiyasi»: Yamal intervyusining 5 ta asosiy nuqtasi
L'Équipe nashriga berilgan suhbatdan eng qaynoq fikrlar:
«Inter» fenomeni endi takrorlanmaydi: Yamal milanliklarning 2025 yil yarim finalidagi g‘alabasini omad va vaziyatlar taqozosi deb atadi hamda bu holat boshqa qaytarilmasligini uqtirdi;
Yoshlik va tajribasizlikning to‘langan badali: Forvard o‘sha paytda jamoa yosh bo‘lgani, 20 yoshda qaror qabul qilish 30 yoshdagi tajribali futbolchilarnikidek sovuqqon kechmasligi 90+3-daqiqadagi golga sabab bo‘lganini ochiq tan oldi;
Mayda detallar ustida ishlash: «Barselona» o‘sha alamli mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, omad va tajriba muvozanatini mukammallashtirdi;
Dembele va «PSJ»dan olingan kuchli motivatsiya: Usmon Dembelening Parij klubi bilan sovrinlar yutishi va «Oltin to‘p»ga da’vogarlik qilishi Laminga ulkan turtki bo‘lmoqda;
Bosh nishon — Madriddagi YECHL finali: «Barselona»ning bu mavsumdagi yagona va qat’iy maqsadi finalgacha yetib borib, chempionlik kubogini qo‘lga kiritishdir.
«Barselona»ning YECHLdagi rivojlanishi: 2025 yilgi yarim final xatolari va bugungi ambitsiyalar taqqosi
Kataloniya klubining o‘sish dinamikasi va asosiy omillar tahlili:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
2025 yil: «Inter»ga qarshi yarim final
Yangi mavsum: Madrid finali sari yo‘l
Jamoaviy tarkib holati
Juda yosh, hissiyotlarga beriluvchan tarkib
Tajriba orttirgan, taktik jihatdan pishgan o‘zak
Hal qiluvchi daqiqalardagi qaror
90+3-daqiqada diqqatni yo‘qotish (3:3, 3:4)
O‘yin oxirigacha sovuqqon konsentratsiya va nazorat
Lamin Yamalning pozitsiyasi
Yosh iqtidor, ilk katta pley-off sinovlari
Jamoaning asosiy yetakchisi va mutlaq yulduzi
Munosabat va kayfiyat
«Bizga tajriba va omad yetishmadi»
«Inter» buni takrorlay olmaydi, navbat bizniki»
Tashqi motivatsiya omili
Raqiblar kuchiga moslashish
Dembele va «PSJ» muvaffaqiyatiga javoban chempionlik
Yakuniy strategik maqsad
Yarim final bosqichiga chiqish
Madriddagi finalda YECHL kubogini boshi uzra ko‘tarish
Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Nega Yamalning bu iqrori kataloniyaliklar uchun yangi davrni boshlab berdi?
Yevropa futboli tahlilchilari va sport sharhlovchilarining xulosalari:
Mag‘lubiyatdan to‘g‘ri saboq chiqarish madaniyati: Yamalning «Inter» bilan bo‘lgan og‘ir 3:3 va 3:4 hisobidagi o‘yinlarni xaspo‘shlamasdan, ochiqchasiga «biz yosh edik, qarorlarni tez qabul qilolmadik» deb tan olishi uning naqadar ulg‘ayganini namoyish etadi; bu mag‘lubiyat kataloniyaliklarning ruhiy jihatdan mustahkamlanishiga xizmat qildi;
«Madrid finali»ning ramziy kuchi: Chempionlar ligasi finalining azaliy raqib shahri — Madridda o‘tkazilishi «Barselona» uchun ikki hissa katta sharaf va qo‘shimcha motivatsiyadir; Yamalning to‘g‘ridan to‘g‘ri Madridni tilga olishi jamoa kiyinish xonasida maksimal darajada jangovar kayfiyat hukm surayotganini ko‘rsatadi;
Dembele faktori va ambitsiyalar to‘qnashuvi: Parijda Dembelening yuqori darajaga chiqishi va individual sovrinlarga da’vogar bo‘lishi Lamin Yamalning o‘z salohiyatini yanada yuqoriroq pog‘onaga olib chiqishga majbur qilmoqda; Yamal bu mavsumda faqat shaxsiy mahorat bilan emas, balki jamoaga kubok keltirish orqali jahonning 1-raqamli futbolchisiga aylanishni ko‘zlamoqda;
Kataloniyaliklarning taktik pishiqligi: Hozirgi «Barsa» o‘yin nazoratini boy bermaslik, 90+ daqiqalarda to‘pni ushlab turish va himoyaviy balansni saqlashni o‘rganmoqda; bu sifatlar «Inter» yoki «PSJ» kabi pragmatik grandlarni sindirishda bosh kalit bo‘ladi.
Lamin Yamalning ochiq bayonoti «Barselona» endi shunchaki chiroyli o‘ynaydigan yoshlar jamoasi emas, balki Yevropa taxtini tortib olishga kelgan qudratli kuch ekanini butun qit’aga ma’lum qildi.
Sizningcha, ulg‘aygan va tajriba to‘plagan Lamin Yamal «Barselona»ni Madriddagi YECHL finaliga olib chiqib, kubokni qo‘lga kirita oladimi? «Inter»ga qarshi o‘sha yarim finaldagi mag‘lubiyatda haqiqatan ham faqat tajribasizlik pand berganmidi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolining bosh vunderkindiga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…