Olimlar mikrosxemalar kabi fotolitografiya yordamida OLED ekranlar yaratishni oʻrganishdi

·26·Texno
Olimlar mikrosxemalar kabi fotolitografiya yordamida OLED ekranlar yaratishni oʻrganishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shveysariyaning Tsyurix Oliy texnika maktabi olimlari mikrosxemalar ishlab chiqarishdagi fotolitografiya usuliga mos keladigan yangi organik yorugʻlik tarqatuvchi materialni yaratdilar.
  • Bu kashfiyot kelajakda toʻldirilgan reallik koʻzoynaklari, kamera vizorlari va tibbiy jihozlar uchun oʻta kichik va yuqori aniqlikdagi OLED-displeylarni yaratishni soddalashtiradi.

Shveysariyaning Tsyurix Oliy texnika maktabi (ETH Zurich) olimlari zamonaviy mikrosxemalar ishlab chiqarishda keng qoʻllaniladigan fotolitografiya texnologiyasi bilan mos keluvchi yangi turdagi organik yorugʻlik tarqatuvchi materiallarni ishlab chiqdilar. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu kashfiyot kelajakda toʻldirilgan reallik ochkolari, kamera vizorlari, datchiklar va tibbiy jihozlar uchun oʻta kichik oʻlchamli hamda yuqori aniqlikdagi OLED-displeylarni yaratish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

OLED texnologiyasi kichiklashtirish uchun juda mos keladi, chunki uning organik materiallari juda kichik oʻlchamdagi yorugʻlik elementlarida ham yuqori yorqinlikni saqlab qoladi. Biroq, mikroskopik piksel elementlarini yuqori aniqlikda yasash hozircha murakkab vazifa boʻlib qolmoqda. Standart fotolitografiya usuli bu maqsad uchun unchalik mos emas, chunki ishlov berish jarayonida ishlatiladigan erituvchilar va boshqa kimyoviy moddalar nozik organik komponentlarga zarar yetkazishi mumkin.

Yangi material va uning ishlash prinsipi

Mazkur muammoni hal qilish uchun ETH Zurich tadqiqotchilari bir vaqtning oʻzida fotorezist va yorugʻlik tarqatuvchi element funksiyalarini bajaruvchi hamda fotolitografiyaning kimyoviy jarayonlariga bardosh bera oladigan materialni taklif qilishdi. Ushbu material «yadro — qobiq» tuzilishiga ega boʻlib, uning ichki qismida tashqi taʼsirlardan himoyalangan yorugʻlik tarqatuvchi molekula joylashgan, yuzasida эsa reaksiyaga kirishishga qodir guruhlar mavjud.

ultrabinafsha nurlanish taʼsiridan soʻng bu guruhlar oʻzaro bogʻlanishlarni hosil qiladi va nurlangan uchastkalar erimaydigan holatga keladi. Natijada, yorugʻlik tarqatuvchi materialdan xuddi yarimoʻtkazgichlarni ishlab chiqarishda qoʻllaniladigan usulga oʻxshash tarzda mikroskopik tuzilmalarni shakllantirish imkoniyati tugʻiladi.

Eksperimental natijalar va istiqbollar

Olimlar oʻz texnologiyasining imkoniyatlarini oʻlchami atigi 300 × 430 mkm boʻlgan koʻp rangli floressent toʻtiqush tasviri yordamida namoyish etdilar. U 250 × 350 pikseldan, yaʼni 87 500 ta alohida nuqtadan iborat. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, bu tasvir fotolitografiya yordamida yaratilgan koʻp rangli floressent tasvirlar orasida eng yuqori aniqlikka ega.

Shunga qaramay, ushbu namuna hozircha toʻlaqonli displey hisoblanmaydi, chunki uning piksellari elektr signali berilganda tasvirni oʻz-oʻzidan shakllantirmaydi, balki tashqi yorugʻlik taʼsirida porlaydi. Shu bilan birga, mutaxassislar ishlab chiqilgan material elektroluminessensiya rejimida ham ishlay olishini koʻrsatib berishdi. Buning uchun ular organik yorugʻlik diodlari asosida oʻlchami 1 × 2,4 mm boʻlgan ETH yorugʻlik tarqatuvchi logotipini yaratdilar.

Texnologiyani toʻlaqonli displeylarga tatbiq etish uchun keyingi bosqichda yorugʻlik elementlarining oʻlchamlarini yanada kichiklashtirish hamda alohida mikroskopik piksellarni mustaqil ravishda boshqara oladigan elektronikani yaratish talab etiladi. Ushbu vazifalar hal etilgandagina uni amalda qoʻllash mumkin boʻladi.

Qayd etilishicha, mazkur ishlanmaning qoʻllanish doirasi faqat ekranlar bilan cheklanib qolmaydi. Boshqariladigan mikroskopik yorugʻlik manbalarini biologik va tibbiy tadqiqotlar, mikroskopiya hamda sensorlar uchun toʻgʻridan-toʻgʻri chipning oʻziga joylashtirish mumkin. Masalan, bunday elementlar alohida hujayralarni yoritish yoki nerv hujayralariga nur yordamida taʼsir koʻrsatish maqsadida ishlatilishi mumkin.

OLEDFotolitografiyaTexnologiyaDispleyIlm-fan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiiQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldi14 sentabr 15:53Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiSamsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydi13 sentabr 14:28TCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfonTCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfon3 sentabr 21:27Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqda31 avgust 09:52OLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdiOLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdi22 iyun 06:59Elon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdiElon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdiKecha 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi