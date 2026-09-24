La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi sovrini uchun 5 nafar nomzodni e’lon qildi, ularning orasida Rafinya Dias, Kilian Mbappe, Jonatan Devid, Serxio Kamello va Fer Nino bor.
- Rafinya Dias 326 daqiqa ichida 7 ta gol va 2 ta golli uzatma bilan eng ko‘p samarali harakatni amalga oshirgan, Kilian Mbappe esa 360 daqiqa davomida 3 ta gol va 2 ta golli uzatma bilan o‘ynagan.
Ispaniya La Ligasida kuzning dastlabki oyi yakuniga yetar ekan, musobaqa rahbariyati sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi (Player of the Month) sovrini uchun yakuniy 5 nafar da’vogar nomini rasman oshkor qildi. Ushbu nufuzli ro‘yxatdan nafaqat grand klublarning superyulduzlari, balki kamtarin jamoalar safida haqiqiy sensatsiya ko‘rsatgan iqtidorlar ham joy oldi. Nomzodlar orasida «Barselona» vingeri Rafinya Dias o‘zining fantastik sermahsulligi bilan ajralib turibdi: u 326 daqiqa ichida naq 7 ta gol urib, 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
«Real Madrid»ning bosh quroli Kilian Mbappe esa to‘liq 360 daqiqa harakat qilib, 3 ta gol, 2 ta assist hamda 21 ta g‘alabali yakkakurash bilan raqobatga qo‘shildi. Shuningdek, «Atletiko Madrid»ning yangi hujumchisi Jonatan Devid atigi 160 daqiqada 3 ta gol va 1 ta assist qayd etib, daqiqalarga nisbatan samaradorlik bo‘yicha rekord ko‘rsatdi. Ro‘yxatning eng katta syurprizi sifatida esa «Rayo Valekano»dan Serxio Kamello (4 ta gol, 1 ta assist, 20 ta yakkakurash) hamda «Elche» to‘purari Fer Nino (4 ta gol, 20 ta yakkakurash) e’tirof etildi.
Xo‘sh, Rafinyaning 9 ta samarali harakati unga oyning mutlaq sovrinini kafolatlaydimi, Mbappe Madridga mukofot olib kela oladimi yoki kamtarin jamoalar vakillari favoritlarni dog‘da qoldiradimi?
«Rafinyaning benefisi, Mbappe barqarorligi va Devid supersamaradorligi»: Da’vogarlarning 5 ta asosiy nuqtasi
La Liga tomonidan e’lon qilingan rasmiy beshlikdan eng muhim statistik faktlar:
Rafinya — mutlaq gollar qiroli: «Barselona» yetakchisi sentyabr oyida 7 ta gol va 2 ta assist qayd etib, 9 ta golda bevosita ishtirok etdi;
Mbappening maksimal daqiqalari: Fransiyalik yulduz 360 daqiqa (4 ta to‘liq o‘yin) maydonda bo‘lib, 3 ta gol, 2 ta assist va 21 ta muvaffaqiyatli yakkakurash ko‘rsatdi;
Jonatan Deviddan supersamaradorlik: «Atletiko» forvardiga 3 ta gol va 1 ta assist uchun bor-yo‘g‘i 160 daqiqa (har 40 daqiqada bitta golli harakat) kifoya qildi;
Kamelloning kutilmagan portlashi: «Rayo Valekano» hujumchisi Serxio Kamello 4 ta gol va 1 ta assist bilan kichik klubni yuqoriga tortdi;
Fer Ninoning kurashchanligi: «Elche» vakili 242 daqiqada 4 ta to‘p kiritib, 20 ta og‘ir yakkakurashlarda ustun keldi.
La Liga — Sentyabr-2026: Oyning eng yaxshi futbolchisi sovrini da’vogarlari taqqosi
Nomzodlarning maydondagi vaqti, samaradorligi va texnik parametrlari ko‘rsatkichlari:
Futbolchi va jamoasi
Maydondagi daqiqalar
Gollar soni
Golli uzatmalar (Assist)
Yutilgan yakkakurashlar
Paslar aniqligi
Rafinya Dias («Barselona»)
326 daqiqa
7 ta gol
2 ta assist
13 ta
81%
Kilian Mbappe («Real Madrid»)
360 daqiqa
3 ta gol
2 ta assist
21 ta
86%
Serxio Kamello («Rayo Valekano»)
279 daqiqa
4 ta gol
1 ta assist
20 ta
86%
Fer Nino («Elche»)
242 daqiqa
4 ta gol
0
20 ta
69%
Jonatan Devid («Atletiko Madrid»)
160 daqiqa
3 ta gol
1 ta assist
5 ta
86%
Futbol ekspertizasi va tahlil: Kim La Liganing sentyabr oyi sovriniga eng haqli?
Ispaniya futboli sharhlovchilari va statistik tahlil markazlarining xulosalari:
Rafinyaning kosmik formasi: «Barselona» sardorlaridan biri bo‘lgan braziliyalik vinger sentyabr oyida faoliyatidagi eng yuqori sport formasini ko‘rsatdi; 326 daqiqada 7 ta gol va 2 ta assist — bu nafaqat La Ligada, balki butun Yevropa top-5 ligalarida ham oyning eng yaxshi ko‘rsatkichi hisoblanadi va u sovrinning 1-raqamli favoritidir;
Mbappening maydondagi og‘ir mehnati: Kilian «Real»ning barcha o‘yinlarida to‘liq harakat qilib, raqib himoyachilarining asosiy diqqatini o‘ziga tortdi; 21 ta yutilgan yakkakurash va 86 foizlik pas aniqligi uning nafaqat hujum yakunlovchisi, balki jamoaviy o‘yin yaratuvchisi sifatidagi yuksak mas’uliyatini isbotlaydi;
Devidning daqiqa/gol balansi: Jonatan Devid Simeone tizimiga juda tez moslashdi; unga boshlang‘ich tarkibda kamroq vaqt berilganiga qaramay (bor-yo‘g‘i 160 daqiqa), har safar zaxiradan tushib yoki asosiy tarkibda o‘yin taqdirini hal qiluvchi harakatlarni amalga oshirmoqda;
«Rayo» va «Elche» yetakchilarining qahramonligi: Serxio Kamello va Fer Nino kamtar budjetga ega klublar hujumchilari sifatida 4 tadan gol urishgani tahsinga loyiq; grand klublarga qarshi ochko olishda ularning yakkakurashlardagi jangovarligi (har ikkisida 20 tadan) hal qiluvchi omil bo‘ldi.
Sentyabr oyi yakunlari La Ligada chempionlik poygasi kabi individual sovrinlar uchun kurash ham mislsiz shiddat va raqobat ostida kechayotganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, sentyabr oyida ko‘rsatgan o‘yini va statistikasi bo‘yicha ushbu 5 nomzod ichidan kim La Liganing eng yaxshi futbolchisi sovriniga ko‘proq loyiq — Rafinya, Mbappe yoki kamtarin Kamellomi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Ispaniya chempionatining ushbu qiziqarli tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…