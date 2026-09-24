La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?

·38·Sport
La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi sovrini uchun 5 nafar nomzodni e’lon qildi, ularning orasida Rafinya Dias, Kilian Mbappe, Jonatan Devid, Serxio Kamello va Fer Nino bor.
  • Rafinya Dias 326 daqiqa ichida 7 ta gol va 2 ta golli uzatma bilan eng ko‘p samarali harakatni amalga oshirgan, Kilian Mbappe esa 360 daqiqa davomida 3 ta gol va 2 ta golli uzatma bilan o‘ynagan.

Ispaniya La Ligasida kuzning dastlabki oyi yakuniga yetar ekan, musobaqa rahbariyati sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi (Player of the Month) sovrini uchun yakuniy 5 nafar da’vogar nomini rasman oshkor qildi. Ushbu nufuzli ro‘yxatdan nafaqat grand klublarning superyulduzlari, balki kamtarin jamoalar safida haqiqiy sensatsiya ko‘rsatgan iqtidorlar ham joy oldi. Nomzodlar orasida «Barselona» vingeri Rafinya Dias o‘zining fantastik sermahsulligi bilan ajralib turibdi: u 326 daqiqa ichida naq 7 ta gol urib, 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

«Real Madrid»ning bosh quroli Kilian Mbappe esa to‘liq 360 daqiqa harakat qilib, 3 ta gol, 2 ta assist hamda 21 ta g‘alabali yakkakurash bilan raqobatga qo‘shildi. Shuningdek, «Atletiko Madrid»ning yangi hujumchisi Jonatan Devid atigi 160 daqiqada 3 ta gol va 1 ta assist qayd etib, daqiqalarga nisbatan samaradorlik bo‘yicha rekord ko‘rsatdi. Ro‘yxatning eng katta syurprizi sifatida esa «Rayo Valekano»dan Serxio Kamello (4 ta gol, 1 ta assist, 20 ta yakkakurash) hamda «Elche» to‘purari Fer Nino (4 ta gol, 20 ta yakkakurash) e’tirof etildi.

Xo‘sh, Rafinyaning 9 ta samarali harakati unga oyning mutlaq sovrinini kafolatlaydimi, Mbappe Madridga mukofot olib kela oladimi yoki kamtarin jamoalar vakillari favoritlarni dog‘da qoldiradimi?

«Rafinyaning benefisi, Mbappe barqarorligi va Devid supersamaradorligi»: Da’vogarlarning 5 ta asosiy nuqtasi

La Liga tomonidan e’lon qilingan rasmiy beshlikdan eng muhim statistik faktlar:

  • Rafinya — mutlaq gollar qiroli: «Barselona» yetakchisi sentyabr oyida 7 ta gol va 2 ta assist qayd etib, 9 ta golda bevosita ishtirok etdi;

  • Mbappening maksimal daqiqalari: Fransiyalik yulduz 360 daqiqa (4 ta to‘liq o‘yin) maydonda bo‘lib, 3 ta gol, 2 ta assist va 21 ta muvaffaqiyatli yakkakurash ko‘rsatdi;

  • Jonatan Deviddan supersamaradorlik: «Atletiko» forvardiga 3 ta gol va 1 ta assist uchun bor-yo‘g‘i 160 daqiqa (har 40 daqiqada bitta golli harakat) kifoya qildi;

  • Kamelloning kutilmagan portlashi: «Rayo Valekano» hujumchisi Serxio Kamello 4 ta gol va 1 ta assist bilan kichik klubni yuqoriga tortdi;

  • Fer Ninoning kurashchanligi: «Elche» vakili 242 daqiqada 4 ta to‘p kiritib, 20 ta og‘ir yakkakurashlarda ustun keldi.

La Liga — Sentyabr-2026: Oyning eng yaxshi futbolchisi sovrini da’vogarlari taqqosi

Nomzodlarning maydondagi vaqti, samaradorligi va texnik parametrlari ko‘rsatkichlari:

Futbolchi va jamoasi

Maydondagi daqiqalar

Gollar soni

Golli uzatmalar (Assist)

Yutilgan yakkakurashlar

Paslar aniqligi

Rafinya Dias («Barselona»)

326 daqiqa

7 ta gol

2 ta assist

13 ta

81%

Kilian Mbappe («Real Madrid»)

360 daqiqa

3 ta gol

2 ta assist

21 ta

86%

Serxio Kamello («Rayo Valekano»)

279 daqiqa

4 ta gol

1 ta assist

20 ta

86%

Fer Nino («Elche»)

242 daqiqa

4 ta gol

0

20 ta

69%

Jonatan Devid («Atletiko Madrid»)

160 daqiqa

3 ta gol

1 ta assist

5 ta

86%

Futbol ekspertizasi va tahlil: Kim La Liganing sentyabr oyi sovriniga eng haqli?

Ispaniya futboli sharhlovchilari va statistik tahlil markazlarining xulosalari:

  • Rafinyaning kosmik formasi: «Barselona» sardorlaridan biri bo‘lgan braziliyalik vinger sentyabr oyida faoliyatidagi eng yuqori sport formasini ko‘rsatdi; 326 daqiqada 7 ta gol va 2 ta assist — bu nafaqat La Ligada, balki butun Yevropa top-5 ligalarida ham oyning eng yaxshi ko‘rsatkichi hisoblanadi va u sovrinning 1-raqamli favoritidir;

  • Mbappening maydondagi og‘ir mehnati: Kilian «Real»ning barcha o‘yinlarida to‘liq harakat qilib, raqib himoyachilarining asosiy diqqatini o‘ziga tortdi; 21 ta yutilgan yakkakurash va 86 foizlik pas aniqligi uning nafaqat hujum yakunlovchisi, balki jamoaviy o‘yin yaratuvchisi sifatidagi yuksak mas’uliyatini isbotlaydi;

  • Devidning daqiqa/gol balansi: Jonatan Devid Simeone tizimiga juda tez moslashdi; unga boshlang‘ich tarkibda kamroq vaqt berilganiga qaramay (bor-yo‘g‘i 160 daqiqa), har safar zaxiradan tushib yoki asosiy tarkibda o‘yin taqdirini hal qiluvchi harakatlarni amalga oshirmoqda;

  • «Rayo» va «Elche» yetakchilarining qahramonligi: Serxio Kamello va Fer Nino kamtar budjetga ega klublar hujumchilari sifatida 4 tadan gol urishgani tahsinga loyiq; grand klublarga qarshi ochko olishda ularning yakkakurashlardagi jangovarligi (har ikkisida 20 tadan) hal qiluvchi omil bo‘ldi.

Sentyabr oyi yakunlari La Ligada chempionlik poygasi kabi individual sovrinlar uchun kurash ham mislsiz shiddat va raqobat ostida kechayotganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, sentyabr oyida ko‘rsatgan o‘yini va statistikasi bo‘yicha ushbu 5 nomzod ichidan kim La Liganing eng yaxshi futbolchisi sovriniga ko‘proq loyiq — Rafinya, Mbappe yoki kamtarin Kamellomi? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Ispaniya chempionatining ushbu qiziqarli tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

La LigaRafinya DiasKilian MbappeAtletiko Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdiMadrid derbisida Jud Bellingem va Kristian Romero o‘rtasida janjal chiqdiKecha 12:39Nike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdiNike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdi18 sentabr 21:00«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi«Tebas va Negreyra Ligasi!»: «Real» televideniyesi derbi hakamini yer bilan bitta qildi21 sentabr 06:39«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdi«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdi17 sentabr 20:29Madriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandiMadriddagi «mutlaq ishonch» formulasi: Mbappe Mourinoning asosiy quroliga aylandiKecha 19:48Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi18 sentabr 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?