Milliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdi

·54·Sport
Milliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi 16 yoshli markaziy himoyachi Muhammad Hakimovni chaqirib, o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdi.
  • Hakimov professional debyutidan keyin atigi 7 ta o‘yin o‘tkazgan holda rekord darajada tez milliy terma jamoaga jalb etilgan o‘zbek futbolchisi bo‘ldi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining navbatdagi yig‘ini nafaqat taktik o‘zgarishlar, balki milliy futbol tarixida kamdan-kam kuzatiladigan yangi sensatsiya bilan yodda qolmoqda. Terma jamoa bosh murabbiyi, «Oltin to‘p» sohibi Fabio Kannavaro jahon chempionatida butun dunyoga Behruz Karimovni tanitib, uning Yevropaga yo‘l olishiga sababchi bo‘lgan bo‘lsa, endilikda navbatdagi katta kashfiyot — «Bunyodkor»ning atigi 16 yoshli markaziy himoyachisi Muhammad Hakimovni bosh jamoa safiga jalb qildi. Ushbu chaqiruv o‘zbek futbolida haqiqiy chaqmoqdek ta’sir ko‘rsatdi: sababi, Hakimov bir necha oy oldingina akademiyadan asosiy jamoaga o‘tkazilgan bo‘lib, O‘zbekiston Superligasida bor-yo‘g‘i 7 ta uchrashuvda maydonga tushgan.

Shu tariqa, u professional debyutidan keyin eng qisqa muddat ichida milliy terma jamoaga chaqirilgan o‘zbek futbolchisi sifatida rekord o‘rnatdi. Italiyalik mutaxassis jurnalistlar bilan ochiq muloqotda tanlov sabablarini keskin tushuntirib: «Hakimov yosh bo‘lishiga qaramay, yuragida qo‘rquv yo‘q va kuchli shaxsiyatga ega. Bizning jamoada yosh yoki qari, degan tushunchaning o‘zi yo‘q! Men ertalab uyg‘onib, o‘zimdan-o‘zim o‘yinchi tanlamayman. Chempionatda kim munosib bo‘lsa, o‘sha kelgan. Kimlardir chaqirilmagan bo‘lsa, buning o‘ziga yarasha sabablari bor», deya ta’kidladi. Murabbiy shuningdek, tajribali Ikrom Aliboyev uchun ham terma eshiklari hamisha ochiq ekanini aytib, asosiy strategik yo‘nalish uzoq muddatli kelajak va yangi avlodni shakllantirish ekanini bildirdi.

Xo‘sh, 16 yoshli Hakimov milliy jamoa himoyasida mustahkam o‘rin egallay oladimi, Kannavaroning ushbu psixologik inqilobi o‘zbek futboliga qanday yangi yulduzlarni taqdim etadi va Yevropa skautlari nega allaqachon Toshkentga ko‘z tikmoqda?

«7 ta o‘yinlik yo‘l, qo‘rqmas xarakter va Yevropa skautlari nishoni»: Hakimov kashfiyotining 5 ta asosiy nuqtasi

Fabio Kannavaroning ushbu tarixiy qarori va Muhammad Hakimov haqidagi eng muhim faktlar:

  • Rekord darajadagi tezkor chaqiruv: Muhammad Hakimov Superligada atigi 7 ta bahs o‘tkazgan holda milliy jamoa safidan joy oldi;

  • 16 yoshli «qo‘rqmas» markaziy himoyachi: Kannavaro yosh iqtidorning yuragida zarracha qo‘rquv yo‘qligi va kuchli psixologik shaxsiyatga ega ekanini asosiy sabab sifatida ko‘rsatdi;

  • Eski stereotiplarning qulashi: O‘zbek futbolidagi «hali yosh, tayyor emas» yoki «bo‘y-basti to‘g‘ri kelmaydi» degan ko‘p yillik cheklangan qoliplarga nuqta qo‘yildi;

  • Behruz Karimov izidan: Mundial kashfiyoti bo‘lib, so‘ngra Yevropaga yo‘l olgan Behruz Karimov singari, Hakimov ham Kannavaro seleksiyasining yangi mevasi bo‘ldi;

  • Xalqaro skautlar nazoratida: 16 yoshli himoyachining milliy termaga chaqirilishi yevropalik va osiyolik yirik klublar skautlarining diqqat markaziga tushdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi: Seleksiya mezonlari va Muhammad Hakimov fenomeni tahlili

Eski murabbiylik qarashlari va Fabio Kannavaro olib kirgan yangi zamonaviy tizim taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Avvalgi davrlardagi an’anaviy yondashuv

Fabio Kannavaro tizimi (Muhammad Hakimov misolida)

Futbolchi yoshiga munosabat

«Hali yosh, vaqti kelganda chaqiriladi»

«Bizda yosh yoki qari tushunchasi yo‘q» — faqat iqtidor va tayyorgarlik

Tanlovdagi bosh mezon

Tajriba, antropometrik ko‘rsatkichlar

Maydondagi jasorat, qo‘rqmaslik va kuchli shaxsiyat

Superligadagi tajriba hajmi

Bir necha to‘liq mavsum o‘tkazish talabi

7 ta sifatli uchrashuv milliy terma eshigini ochishga kifoya qildi

Yoshlarga ishonch strategiyasi

Faqat yig‘inlarda tanishish uchun chaqirish

Xalqaro darajadagi debyut va rasmiy bahslarda amaliyot berish

Ichki muhit va raqobat

Tor doiradagi muntazam 20–22 nafar o‘yinchi

Barcha uchun ochiq raqobat (Aliboyev kabilarga ham imkoniyat bor)

Keyingi bosqich istiqboli

Ichki chempionat doirasida uzoq qolib ketish

To‘g‘ridan to‘g‘ri xorij va Yevropa klublari e’tiborini jalb qilish

Futbol ekspertizasi va insayderlik tahlili: Nega Hakimovning chaqirilishi butun o‘zbek futboli uchun burilish nuqtasi?

Sport sharhlovchilari va milliy futbol tahlilchilarining xulosalari:

  • Himoya chizig‘idagi afsonaviy nazar: Fabio Kannavaro — futbol tarixida «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan kam sonli markaziy himoyachilardan biri; uning aynan markaziy himoyachi pozitsiyasiga 16 yoshli Hakimovni tanlashi — bu futbolchida chinakam jahon darajasidagi salohiyat, pozitsion savodxonlik va sovuqqonlik borligining eng oliy kafolatidir;

  • Akademiya tarbiyalanuvchilari uchun ulkan motivatsiya: «Bunyodkor» akademiyasining mahsuli bo‘lgan yigitning 7 ta o‘yindanoq termaga chiqishi O‘zbekistondagi minglab yosh futbolchilarga kuchli turtki beradi; endi hech kim «meni yoshim kichik deb termaga olishmaydi» deb bahona qila olmaydi;

  • Kelajak poydevori va avlodlar almashinuvi: Terma jamoa faqat joriy musobaqa bilan cheklanib qolmasligi shart; Behruz Karimov va Muhammad Hakimov kabi yoshlarni erta katta futbol havosiga ko‘niktirish keyingi 10-15 yillik barqaror mudofaa chizig‘ining kafolati bo‘lib xizmat qiladi;

  • Xalqaro transfer bozoridagi sakrash: Xorijiy skautlar 16 yoshli markaziy himoyachi milliy terma safiga jalb etilganini eshitgan zahoti uning har bir harakatini monitoring qilishni boshlaydi; bu o‘zbek futbolchilarining Yevropaning top-ligalariga chiqishini yanada tezlashtiradi.

Fabio Kannavaroning ushbu jasoratli qarori milliy jamoada haqiqiy professional meritocracy (loyiqlik va iqtidorga asoslangan tizim) hukm sura boshlaganining yaqqol isboti bo‘ldi.

Sizningcha, «Bunyodkor»ning 16 yoshli himoyachisi Muhammad Hakimov milliy terma jamoaning asosiy tarkibida o‘z o‘rnini mustahkamlab, Yevropaning top-klublari sari yo‘l ola biladimi? Fabio Kannavaroning yoshga emas, faqat xarakter va mahoratga e’tibor qaratishiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining yangi umidiga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Muhammad HakimovFabio KannavaroO‘zbekiston milliy terma jamoasiBunyodkor akademiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindiTerma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindiKecha 18:15Kannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdiKannavaro O‘zbekiston milliy jamoasi shtabiga italiyalik ikki top-mutaxassisni qo‘shdi21 sentabr 19:09Kannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKecha 18:51Kannavaro Eronga qarshi bahs oldidan "ochildi": Katanes uslubi, Hakimov debyuti haqidaKannavaro Eronga qarshi bahs oldidan "ochildi": Katanes uslubi, Hakimov debyuti haqidaKecha 21:01Kannavaro: «Masharipovni mundialga olib borgan yagona ahmoq murabbiy bo‘lsam kerak»Kannavaro: «Masharipovni mundialga olib borgan yagona ahmoq murabbiy bo‘lsam kerak»5 avgust 17:23Kannavaro mundialda nega 3 himoyachi bilan o‘ynaganini aytdiKannavaro mundialda nega 3 himoyachi bilan o‘ynaganini aytdi5 avgust 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?