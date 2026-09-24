Milliy terma chorlovi: Fabio Kannavaro o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi 16 yoshli markaziy himoyachi Muhammad Hakimovni chaqirib, o‘zbek futbolidagi eski stereotiplarni sindirdi.
- Hakimov professional debyutidan keyin atigi 7 ta o‘yin o‘tkazgan holda rekord darajada tez milliy terma jamoaga jalb etilgan o‘zbek futbolchisi bo‘ldi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining navbatdagi yig‘ini nafaqat taktik o‘zgarishlar, balki milliy futbol tarixida kamdan-kam kuzatiladigan yangi sensatsiya bilan yodda qolmoqda. Terma jamoa bosh murabbiyi, «Oltin to‘p» sohibi Fabio Kannavaro jahon chempionatida butun dunyoga Behruz Karimovni tanitib, uning Yevropaga yo‘l olishiga sababchi bo‘lgan bo‘lsa, endilikda navbatdagi katta kashfiyot — «Bunyodkor»ning atigi 16 yoshli markaziy himoyachisi Muhammad Hakimovni bosh jamoa safiga jalb qildi. Ushbu chaqiruv o‘zbek futbolida haqiqiy chaqmoqdek ta’sir ko‘rsatdi: sababi, Hakimov bir necha oy oldingina akademiyadan asosiy jamoaga o‘tkazilgan bo‘lib, O‘zbekiston Superligasida bor-yo‘g‘i 7 ta uchrashuvda maydonga tushgan.
Shu tariqa, u professional debyutidan keyin eng qisqa muddat ichida milliy terma jamoaga chaqirilgan o‘zbek futbolchisi sifatida rekord o‘rnatdi. Italiyalik mutaxassis jurnalistlar bilan ochiq muloqotda tanlov sabablarini keskin tushuntirib: «Hakimov yosh bo‘lishiga qaramay, yuragida qo‘rquv yo‘q va kuchli shaxsiyatga ega. Bizning jamoada yosh yoki qari, degan tushunchaning o‘zi yo‘q! Men ertalab uyg‘onib, o‘zimdan-o‘zim o‘yinchi tanlamayman. Chempionatda kim munosib bo‘lsa, o‘sha kelgan. Kimlardir chaqirilmagan bo‘lsa, buning o‘ziga yarasha sabablari bor», deya ta’kidladi. Murabbiy shuningdek, tajribali Ikrom Aliboyev uchun ham terma eshiklari hamisha ochiq ekanini aytib, asosiy strategik yo‘nalish uzoq muddatli kelajak va yangi avlodni shakllantirish ekanini bildirdi.
Xo‘sh, 16 yoshli Hakimov milliy jamoa himoyasida mustahkam o‘rin egallay oladimi, Kannavaroning ushbu psixologik inqilobi o‘zbek futboliga qanday yangi yulduzlarni taqdim etadi va Yevropa skautlari nega allaqachon Toshkentga ko‘z tikmoqda?
«7 ta o‘yinlik yo‘l, qo‘rqmas xarakter va Yevropa skautlari nishoni»: Hakimov kashfiyotining 5 ta asosiy nuqtasi
Fabio Kannavaroning ushbu tarixiy qarori va Muhammad Hakimov haqidagi eng muhim faktlar:
Rekord darajadagi tezkor chaqiruv: Muhammad Hakimov Superligada atigi 7 ta bahs o‘tkazgan holda milliy jamoa safidan joy oldi;
16 yoshli «qo‘rqmas» markaziy himoyachi: Kannavaro yosh iqtidorning yuragida zarracha qo‘rquv yo‘qligi va kuchli psixologik shaxsiyatga ega ekanini asosiy sabab sifatida ko‘rsatdi;
Eski stereotiplarning qulashi: O‘zbek futbolidagi «hali yosh, tayyor emas» yoki «bo‘y-basti to‘g‘ri kelmaydi» degan ko‘p yillik cheklangan qoliplarga nuqta qo‘yildi;
Behruz Karimov izidan: Mundial kashfiyoti bo‘lib, so‘ngra Yevropaga yo‘l olgan Behruz Karimov singari, Hakimov ham Kannavaro seleksiyasining yangi mevasi bo‘ldi;
Xalqaro skautlar nazoratida: 16 yoshli himoyachining milliy termaga chaqirilishi yevropalik va osiyolik yirik klublar skautlarining diqqat markaziga tushdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi: Seleksiya mezonlari va Muhammad Hakimov fenomeni tahlili
Eski murabbiylik qarashlari va Fabio Kannavaro olib kirgan yangi zamonaviy tizim taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Avvalgi davrlardagi an’anaviy yondashuv
Fabio Kannavaro tizimi (Muhammad Hakimov misolida)
Futbolchi yoshiga munosabat
«Hali yosh, vaqti kelganda chaqiriladi»
«Bizda yosh yoki qari tushunchasi yo‘q» — faqat iqtidor va tayyorgarlik
Tanlovdagi bosh mezon
Tajriba, antropometrik ko‘rsatkichlar
Maydondagi jasorat, qo‘rqmaslik va kuchli shaxsiyat
Superligadagi tajriba hajmi
Bir necha to‘liq mavsum o‘tkazish talabi
7 ta sifatli uchrashuv milliy terma eshigini ochishga kifoya qildi
Yoshlarga ishonch strategiyasi
Faqat yig‘inlarda tanishish uchun chaqirish
Xalqaro darajadagi debyut va rasmiy bahslarda amaliyot berish
Ichki muhit va raqobat
Tor doiradagi muntazam 20–22 nafar o‘yinchi
Barcha uchun ochiq raqobat (Aliboyev kabilarga ham imkoniyat bor)
Keyingi bosqich istiqboli
Ichki chempionat doirasida uzoq qolib ketish
To‘g‘ridan to‘g‘ri xorij va Yevropa klublari e’tiborini jalb qilish
Futbol ekspertizasi va insayderlik tahlili: Nega Hakimovning chaqirilishi butun o‘zbek futboli uchun burilish nuqtasi?
Sport sharhlovchilari va milliy futbol tahlilchilarining xulosalari:
Himoya chizig‘idagi afsonaviy nazar: Fabio Kannavaro — futbol tarixida «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritgan kam sonli markaziy himoyachilardan biri; uning aynan markaziy himoyachi pozitsiyasiga 16 yoshli Hakimovni tanlashi — bu futbolchida chinakam jahon darajasidagi salohiyat, pozitsion savodxonlik va sovuqqonlik borligining eng oliy kafolatidir;
Akademiya tarbiyalanuvchilari uchun ulkan motivatsiya: «Bunyodkor» akademiyasining mahsuli bo‘lgan yigitning 7 ta o‘yindanoq termaga chiqishi O‘zbekistondagi minglab yosh futbolchilarga kuchli turtki beradi; endi hech kim «meni yoshim kichik deb termaga olishmaydi» deb bahona qila olmaydi;
Kelajak poydevori va avlodlar almashinuvi: Terma jamoa faqat joriy musobaqa bilan cheklanib qolmasligi shart; Behruz Karimov va Muhammad Hakimov kabi yoshlarni erta katta futbol havosiga ko‘niktirish keyingi 10-15 yillik barqaror mudofaa chizig‘ining kafolati bo‘lib xizmat qiladi;
Xalqaro transfer bozoridagi sakrash: Xorijiy skautlar 16 yoshli markaziy himoyachi milliy terma safiga jalb etilganini eshitgan zahoti uning har bir harakatini monitoring qilishni boshlaydi; bu o‘zbek futbolchilarining Yevropaning top-ligalariga chiqishini yanada tezlashtiradi.
Fabio Kannavaroning ushbu jasoratli qarori milliy jamoada haqiqiy professional meritocracy (loyiqlik va iqtidorga asoslangan tizim) hukm sura boshlaganining yaqqol isboti bo‘ldi.
Sizningcha, «Bunyodkor»ning 16 yoshli himoyachisi Muhammad Hakimov milliy terma jamoaning asosiy tarkibida o‘z o‘rnini mustahkamlab, Yevropaning top-klublari sari yo‘l ola biladimi? Fabio Kannavaroning yoshga emas, faqat xarakter va mahoratga e’tibor qaratishiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining yangi umidiga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…