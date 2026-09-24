«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi

·10·Sport
«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Usmon Nurmagomedov, PFL bilan shartnomasi yakunlanganidan so‘ng, UFC'ning yengil vazn toifasidagi barcha jangchilarini, jumladan top-10 reytingidagilarni ham mag‘lub eta olishiga ishonchi komil ekanini bildirdi.
  • U Arman Sarukyan, Jastin Geyji, Charlz Oliveyra va Maks Hollouey kabi nomdor jangchilarga qarshi jang qilishga tayyorligini ma’lum qildi.
  • Usmonning universal jang uslubi va kuchli kurash bazasi uni UFC elitasiga xavfli raqibga aylantirishi mumkin.

Jahon aralash jang san’atlari (MMA) sahnasida vazn toifasidan qat’i nazar eng xavfli va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan jangchilardan biri bo‘lmish Usmon Nurmagomedov butun UFC elitasini larzaga solgan olamshumul bayonot bilan chiqdi. PFL (sobiq Bellator) promousheni bilan amaldagi shartnomasi doirasidagi so‘nggi jangini muvaffaqiyatli o‘tkazib, rasman erkin agent maqomiga yaqinlashgan dog‘istonlik yulduz dunyoning eng nufuzli oktagoniga qadam qo‘yishga shay ekanini ochiqladi.

Usmon UFC yengil vazn divizionidagi istalgan nomdor jangchini chilparchin qilishga kuchi yetishini bildirib, Dana Uayt tashkilotining eng kuchli yulduzlariga dadil va murosasiz chaqiriq tashladi: «Men UFC'ning butun yengil vazn toifasini, hatto top-10 reytingidagi barcha jangchilarni ham mag‘lub eta olaman. Qizishib olish uchun jang kerakmi? Men doim tayyorman. Istalgan jangchini berishsin — men uchun muammo yo‘q: Sarukyan, Geyji, Oliveyra yoki Hollouey bo‘lsa ham farqi yo‘q!». Dog‘iston maktabining navbatdagi yengilmas vakili bo‘lgan Usmonning bu darajadagi qat’iyati yengil vazn toifasidagi tinchlikni buzib, yaqin orada Dana Uayt promoushenida yirik superjanglar eshigini lang ochishi mumkin.

Xo‘sh, Dana Uayt Usmonga to‘g‘ridan to‘g‘ri top-da’vogarlarni taqdim etadimi, Sarukyan yoki Oliveyra bu ochiq chaqiriqni qabul qiladimi va Nurmagomedovlar sulolasi UFC yengil vaznini yana o‘z nazoratiga ola biladimi?

«Top-10 ga tahdid, 4 ta nom va PFL shartnomasi yakuni»: Usmon bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Usmon Nurmagomedovning shov-shuvli murojaatidan eng muhim fakt va tezislar:

  • Butun UFC yengil vazniga ochiq tahdid: Usmon top-10 ro‘yxatidagi istalgan jangchini dog‘da qoldirishga 100 foiz ishonchi komil ekanini bildirdi;

  • 4 ta ulkan yulduz nomi tilga olindi: Dog‘istonlik sportchi Arman Sarukyan, Jastin Geyji, Charlz Oliveyra va Maks Holloueyga qarshi oktagonga chiqishga hech ikkilanmay rozi ekanini aytdi;

  • «Qizishib olish» bahsiga ham tayyorlik: UFC rahbariyati titul jangidan oldin moslashuv bahsi taklif qilsa, Usmon bunga istalgan daqiqada rozi bo‘lishini uqtirdi;

  • PFL shartnomasi yakuniga yetdi: Jangchi tashkilot bilan kelishuvidagi so‘nggi jangini o‘tkazib bo‘ldi va endi uning yo‘li to‘g‘ridan to‘g‘ri UFC sari ochildi;

  • Nurmagomedovlar oilasining yangi hukmronligi: Habib Nurmagomedov va Islom Maxachevdan so‘ng divizionda yana bir yengilmas chempion paydo bo‘lishi uchun barcha zaminlar yaratilmoqda.

Usmon Nurmagomedov va UFC yengil vazn grandlari: Salohiyat va ehtimoliy janglar tahlili

Usmon chaqiriq tashlagan to‘rt nafar top-yulduz bilan kuchlar nisbati taqqosi:

Potensial raqiblar

Vazndagi reytingi va maqomi

Usmon Nurmagomedov uchun jang formati

To‘qnashuvning asosiy intrigasi

Arman Sarukyan

Top-1 da’vogar, jismonan eng pishiq jangchi

Parter va kurashdagi murosasiz superbahs

Qaysi maktab kuchliroq: Dog‘istonmi yoki Sarukyan erkin kurashimi?

Jastin Geyji

BMF sohibi, zarba beruvchi xavfli nokautchi

Stoykadagi shiddat va oyoq zarbalari (lou-kiklar) bahsi

Usmonning masofani saqlash san’ati Geyjining «zambaraklari»ga qarshi

Charlz Oliveyra

Divizionning sobiq chempioni, greppling qiroli

Sabmishenlar va yerdagi xavfli kombinatsiyalar jangi

Nurmagomedovlar uslubi jiu-jitsu ustasi Oliveyrani yana yakson qila oladimi?

Maks Hollouey

MMA tarixidagi eng chidamli va tezkor bokschi

Katta temp va 5 raundlik yuqori dinamika

Usmonning kikboksing mahorati Maksning cheksiz kombinatsiyalariga qarshi

USMON NURMAGOMЕDOV

Yengilmas chempion (PFL shartnomasi tugagan)

«Qizishib olish uchun bo‘lsa ham, istalganiga tayyorman»

UFC top-10 elitasining mutlaq dekonstruksiyasi

MMA ekspertizasi va tahlil: Nega Usmon Nurmagomedov UFC kamariga eng xavfli da’vogar?

Xalqaro MMA sharhlovchilari va yakkakurash ekspertlarining xulosalari:

  • Habib va Islomdan farqli universal uslub: Agar Habib va Islom kurash va jismoniy nazoratga ko‘proq tayansa, Usmon Nurmagomedov masofadan turib oyoq-qo‘l zarbalari (kikboksing va tay boksi) bilan raqibni parchalay oladigan mukammal universal atletdir; bu esa Geyji yoki Hollouey kabi zarbachilarga qarshi unga katta ustunlik beradi;

  • Sarukyan va Geyji uchun eng noqulay raqib: Divizionning hozirgi yetakchilari Usmondek uzun bo‘yli, tezkor va bir vaqtning o‘zida fenomenal kurash bazasiga ega bo‘lgan jangchilarga qarshi juda kam to‘qnash kelgan;

  • Dana Uayt va UFC manfaatlari: PFL shartnomasi yakuniga yetganidan so‘ng Usmon erkin agent sifatida UFC bilan muzokaralarga kirishadi; «Nurmagomedov» familiyasi dunyo bo‘ylab millionlab translyatsiyalar (PPV) sotuvini kafolatlovchi eng yirik brend hisoblanadi;

  • Diviziondagi tabiiy vorislik: Islom Maxachev yarim o‘rta vaznga ko‘tarilish yoki katta superjanglarni ko‘zlayotgan bir pallada, Usmonning divizionga kirib kelishi yengil vazndagi taxtni oila nazoratida saqlab qolishning mukammal rejasidir.

Usmon Nurmagomedovning ushbu dadil bayonoti oktagon olamida katta shartnomalar va 2026 yilning eng qaynoq superjanglariga debocha bo‘lishi shubhasiz.

Sizningcha, agar Usmon Nurmagomedov UFC'ga o‘tsa, Arman Sarukyan yoki Jastin Geyjini mag‘lub eta oladimi? Unga oktagonda birinchi raqib sifatida qaysi jangchini berishlarini istardingiz? Shaxsiy fikr va jang taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda MMA olamidagi ushbu portlovchi yangilikni barcha yakkakurash ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Usmon NurmagomedovUFCPFLDana Uayt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dana Uayt bir so‘z bilan ishora qildi: Usmon UFCga yaqinmi?Dana Uayt bir so‘z bilan ishora qildi: Usmon UFCga yaqinmi?4 avgust 06:31Oq uyda bo‘lib o‘tgan UFC turniri promoushenga $30 mln zarar keltirdiOq uyda bo‘lib o‘tgan UFC turniri promoushenga $30 mln zarar keltirdi5 avgust 10:14Trampning UFCdagi ikki sevimli jangchisi ma’lum bo‘ldi: Ular kim?Trampning UFCdagi ikki sevimli jangchisi ma’lum bo‘ldi: Ular kim?9 avgust 23:03Usmon Nurmagomedov Nyu-Yorkda Archi Kolganga qarshi jang qiladiUsmon Nurmagomedov Nyu-Yorkda Archi Kolganga qarshi jang qiladi26 may 22:55«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladiBugun 06:08Cristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdiCristiano Ronaldo terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi va 1000 ta gol urishni maqsad qilganini aytdiKecha 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?