«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Usmon Nurmagomedov, PFL bilan shartnomasi yakunlanganidan so‘ng, UFC'ning yengil vazn toifasidagi barcha jangchilarini, jumladan top-10 reytingidagilarni ham mag‘lub eta olishiga ishonchi komil ekanini bildirdi.
- U Arman Sarukyan, Jastin Geyji, Charlz Oliveyra va Maks Hollouey kabi nomdor jangchilarga qarshi jang qilishga tayyorligini ma’lum qildi.
- Usmonning universal jang uslubi va kuchli kurash bazasi uni UFC elitasiga xavfli raqibga aylantirishi mumkin.
Jahon aralash jang san’atlari (MMA) sahnasida vazn toifasidan qat’i nazar eng xavfli va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan jangchilardan biri bo‘lmish Usmon Nurmagomedov butun UFC elitasini larzaga solgan olamshumul bayonot bilan chiqdi. PFL (sobiq Bellator) promousheni bilan amaldagi shartnomasi doirasidagi so‘nggi jangini muvaffaqiyatli o‘tkazib, rasman erkin agent maqomiga yaqinlashgan dog‘istonlik yulduz dunyoning eng nufuzli oktagoniga qadam qo‘yishga shay ekanini ochiqladi.
Usmon UFC yengil vazn divizionidagi istalgan nomdor jangchini chilparchin qilishga kuchi yetishini bildirib, Dana Uayt tashkilotining eng kuchli yulduzlariga dadil va murosasiz chaqiriq tashladi: «Men UFC'ning butun yengil vazn toifasini, hatto top-10 reytingidagi barcha jangchilarni ham mag‘lub eta olaman. Qizishib olish uchun jang kerakmi? Men doim tayyorman. Istalgan jangchini berishsin — men uchun muammo yo‘q: Sarukyan, Geyji, Oliveyra yoki Hollouey bo‘lsa ham farqi yo‘q!». Dog‘iston maktabining navbatdagi yengilmas vakili bo‘lgan Usmonning bu darajadagi qat’iyati yengil vazn toifasidagi tinchlikni buzib, yaqin orada Dana Uayt promoushenida yirik superjanglar eshigini lang ochishi mumkin.
Xo‘sh, Dana Uayt Usmonga to‘g‘ridan to‘g‘ri top-da’vogarlarni taqdim etadimi, Sarukyan yoki Oliveyra bu ochiq chaqiriqni qabul qiladimi va Nurmagomedovlar sulolasi UFC yengil vaznini yana o‘z nazoratiga ola biladimi?
«Top-10 ga tahdid, 4 ta nom va PFL shartnomasi yakuni»: Usmon bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Usmon Nurmagomedovning shov-shuvli murojaatidan eng muhim fakt va tezislar:
Butun UFC yengil vazniga ochiq tahdid: Usmon top-10 ro‘yxatidagi istalgan jangchini dog‘da qoldirishga 100 foiz ishonchi komil ekanini bildirdi;
4 ta ulkan yulduz nomi tilga olindi: Dog‘istonlik sportchi Arman Sarukyan, Jastin Geyji, Charlz Oliveyra va Maks Holloueyga qarshi oktagonga chiqishga hech ikkilanmay rozi ekanini aytdi;
«Qizishib olish» bahsiga ham tayyorlik: UFC rahbariyati titul jangidan oldin moslashuv bahsi taklif qilsa, Usmon bunga istalgan daqiqada rozi bo‘lishini uqtirdi;
PFL shartnomasi yakuniga yetdi: Jangchi tashkilot bilan kelishuvidagi so‘nggi jangini o‘tkazib bo‘ldi va endi uning yo‘li to‘g‘ridan to‘g‘ri UFC sari ochildi;
Nurmagomedovlar oilasining yangi hukmronligi: Habib Nurmagomedov va Islom Maxachevdan so‘ng divizionda yana bir yengilmas chempion paydo bo‘lishi uchun barcha zaminlar yaratilmoqda.
Usmon Nurmagomedov va UFC yengil vazn grandlari: Salohiyat va ehtimoliy janglar tahlili
Usmon chaqiriq tashlagan to‘rt nafar top-yulduz bilan kuchlar nisbati taqqosi:
Potensial raqiblar
Vazndagi reytingi va maqomi
Usmon Nurmagomedov uchun jang formati
To‘qnashuvning asosiy intrigasi
Arman Sarukyan
Top-1 da’vogar, jismonan eng pishiq jangchi
Parter va kurashdagi murosasiz superbahs
Qaysi maktab kuchliroq: Dog‘istonmi yoki Sarukyan erkin kurashimi?
Jastin Geyji
BMF sohibi, zarba beruvchi xavfli nokautchi
Stoykadagi shiddat va oyoq zarbalari (lou-kiklar) bahsi
Usmonning masofani saqlash san’ati Geyjining «zambaraklari»ga qarshi
Charlz Oliveyra
Divizionning sobiq chempioni, greppling qiroli
Sabmishenlar va yerdagi xavfli kombinatsiyalar jangi
Nurmagomedovlar uslubi jiu-jitsu ustasi Oliveyrani yana yakson qila oladimi?
Maks Hollouey
MMA tarixidagi eng chidamli va tezkor bokschi
Katta temp va 5 raundlik yuqori dinamika
Usmonning kikboksing mahorati Maksning cheksiz kombinatsiyalariga qarshi
USMON NURMAGOMЕDOV
Yengilmas chempion (PFL shartnomasi tugagan)
«Qizishib olish uchun bo‘lsa ham, istalganiga tayyorman»
UFC top-10 elitasining mutlaq dekonstruksiyasi
MMA ekspertizasi va tahlil: Nega Usmon Nurmagomedov UFC kamariga eng xavfli da’vogar?
Xalqaro MMA sharhlovchilari va yakkakurash ekspertlarining xulosalari:
Habib va Islomdan farqli universal uslub: Agar Habib va Islom kurash va jismoniy nazoratga ko‘proq tayansa, Usmon Nurmagomedov masofadan turib oyoq-qo‘l zarbalari (kikboksing va tay boksi) bilan raqibni parchalay oladigan mukammal universal atletdir; bu esa Geyji yoki Hollouey kabi zarbachilarga qarshi unga katta ustunlik beradi;
Sarukyan va Geyji uchun eng noqulay raqib: Divizionning hozirgi yetakchilari Usmondek uzun bo‘yli, tezkor va bir vaqtning o‘zida fenomenal kurash bazasiga ega bo‘lgan jangchilarga qarshi juda kam to‘qnash kelgan;
Dana Uayt va UFC manfaatlari: PFL shartnomasi yakuniga yetganidan so‘ng Usmon erkin agent sifatida UFC bilan muzokaralarga kirishadi; «Nurmagomedov» familiyasi dunyo bo‘ylab millionlab translyatsiyalar (PPV) sotuvini kafolatlovchi eng yirik brend hisoblanadi;
Diviziondagi tabiiy vorislik: Islom Maxachev yarim o‘rta vaznga ko‘tarilish yoki katta superjanglarni ko‘zlayotgan bir pallada, Usmonning divizionga kirib kelishi yengil vazndagi taxtni oila nazoratida saqlab qolishning mukammal rejasidir.
Usmon Nurmagomedovning ushbu dadil bayonoti oktagon olamida katta shartnomalar va 2026 yilning eng qaynoq superjanglariga debocha bo‘lishi shubhasiz.
Sizningcha, agar Usmon Nurmagomedov UFC'ga o‘tsa, Arman Sarukyan yoki Jastin Geyjini mag‘lub eta oladimi? Unga oktagonda birinchi raqib sifatida qaysi jangchini berishlarini istardingiz? Shaxsiy fikr va jang taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda MMA olamidagi ushbu portlovchi yangilikni barcha yakkakurash ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…