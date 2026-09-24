Xiaomi 18 Pro taqdim etildi: kuchli flagman va ilgʻor imkoniyatlar

·33·Texno
Xiaomi 18 Pro taqdim etildi: kuchli flagman va ilgʻor imkoniyatlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro flagman smartfoni ixcham dizayni va ilgʻor texnik imkoniyatlari bilan taqdim etildi.
  • Qurilma 6,4 dyuymli 4000 nit yorqinlikdagi displey, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori va 7000 mA·ch sigʻimli akkumulyatorga ega.
  • Orqa panelidagi qoʻshimcha ekran bildirishnomalar va mini-oʻyinlarni qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, AI yordamida shaxsiy fon rasmlarini yaratish mumkin.

Mobil texnologiyalar bozorida navbatdagi muhim yangilik taqdim etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi 18 Pro Max modeli bilan bir qatorda yanada hamyonbop va ixcham boʻlgan Xiaomi 18 Pro flagman smartfoni namoyish etildi. Yangi qurilma oʻzining ilgʻor texnik xususiyatlari, kuchli protsessori hamda ilgʻor sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur smartfon zamonaviy foydalanuvchilar talablaridan kelib chiqqan holda yuqori unumdorlik va qulay ergonomikani oʻzida mujassam etadi. Qurilmaning boshlangʻich narxi 895 AQSh dollaridan boshlanishi uning flagmanlar segmentidagi raqobatbardoshligini yanada oshiradi.

Displey va ilgʻor himoya texnologiyalari

Xiaomi 18 Pro modeli atigi 0,99 mm qalinlikdagi oʻta yupqa ekran hoshiyalari bilan jihozlangan. Qurilmaning diagonali 6,4 dyuymni tashkil etib, uning asnosida yangi M11 materialidan foydalanilgan. Ekran matrisasining eng yuqori yorqinligi 4000 nitgacha yetadi, bu esa quyosh nurida ham mukammal koʻrinishni taʼminlaydi.

Smartfon korpusining orqa panelida dinamik bildirishnomalar va ilova kartochkalarini aks ettiruvchi qoʻshimcha ekran mavjud. Taqdimot davomida dastlabki bosqichda yuzdan ortiq turli kartochkalar, jumladan vidjetlar va mini-oʻyinlar qoʻllab-quvvatlanishi maʼlum qilindi. Sunʼiy intellekt yordamida uy hayvonlari va mashhur obidalarning suratlari asosida shaxsiy fon rasmlarini yaratish ham mumkin.

Apparat taʼminoti va ixcham korpusdagi gigant batareya

Qurilmaning asosiy qismini zamonaviy Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori tashkil etadi. Ekran diagonali Samsung Galaxy S26 modeli bilan deyarli bir xil boʻlgan nisbatan ixcham korpusda sigʻimi 7000 mA·ch boʻlgan ulkan akkumulyator joylashtirilgan. Akkumulyator anodidagi kremniy miqdori 32 foizga yetkazilgan.

Shuningdek, smartfonda UWB texnologiyasi hamda IP66, IP68 va IP69 standartlariga muvofiq suv va changdan himoya tizimi mavjud. 7514 rusumli yangi vibromotor qisqa impuls tebranishlarini 75 foizga sezilarliroq qilib, foydalanuvchiga oʻziga xos taktil zavq bagʻishlaydi.

Leica optikasiga ega uch karrali kamera tizimi

Smartfon uchta yuqori sifatli kamera moduli bilan jihozlangan. Asosiy 200 megapikselli Leica kamerasi 1/1,28 dyuymli Light Hunter 960 sensoriga tayanadi. Shuningdek, 75 mm ekvivalentdagi periskop modul ham 200 megapikselli Samsung HP5 sensorini olgan boʻlib, u 12 santimetr masofadan makro suratga olish imkonini beradi. Uchinchi modul esa 50 megapikselli OV51D sensorli ultraken burchakli kameradir.

Suratlarni qayta ishlash uchun maxsus Legendary Moment sunʼiy intellekt funksiyasi joriy etilgan. AI nafaqat klassik uslublarni tanlashda, balki suratga olish jarayonida joylashuvni aniqlash, kompozitsiyani tahlil qilish va hatto toʻgʻri pozani tanlash boʻyicha ham tavsiyalar beradi.

XiaomiSmartfonSnapdragonLeicaTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi20 sentabr 14:51Xiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoniXiaomi 18 Pro Max taqdim etildi: dunyodagi ilk Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 smartfoniKecha 19:53Xiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiXiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiKecha 13:29Xiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqdaXiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqdaKecha 16:25Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdi2 sentabr 13:54Xiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasiXiaomi 18 Pro taqdimoti yaqinlashmoqda: yangi Snapdragon va Lofic kamerasi7 sentabr 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi