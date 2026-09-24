Xiaomi 18 Pro taqdim etildi: kuchli flagman va ilgʻor imkoniyatlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro flagman smartfoni ixcham dizayni va ilgʻor texnik imkoniyatlari bilan taqdim etildi.
- Qurilma 6,4 dyuymli 4000 nit yorqinlikdagi displey, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori va 7000 mA·ch sigʻimli akkumulyatorga ega.
- Orqa panelidagi qoʻshimcha ekran bildirishnomalar va mini-oʻyinlarni qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, AI yordamida shaxsiy fon rasmlarini yaratish mumkin.
Mobil texnologiyalar bozorida navbatdagi muhim yangilik taqdim etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi 18 Pro Max modeli bilan bir qatorda yanada hamyonbop va ixcham boʻlgan Xiaomi 18 Pro flagman smartfoni namoyish etildi. Yangi qurilma oʻzining ilgʻor texnik xususiyatlari, kuchli protsessori hamda ilgʻor sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur smartfon zamonaviy foydalanuvchilar talablaridan kelib chiqqan holda yuqori unumdorlik va qulay ergonomikani oʻzida mujassam etadi. Qurilmaning boshlangʻich narxi 895 AQSh dollaridan boshlanishi uning flagmanlar segmentidagi raqobatbardoshligini yanada oshiradi.
Displey va ilgʻor himoya texnologiyalariXiaomi 18 Pro modeli atigi 0,99 mm qalinlikdagi oʻta yupqa ekran hoshiyalari bilan jihozlangan. Qurilmaning diagonali 6,4 dyuymni tashkil etib, uning asnosida yangi M11 materialidan foydalanilgan. Ekran matrisasining eng yuqori yorqinligi 4000 nitgacha yetadi, bu esa quyosh nurida ham mukammal koʻrinishni taʼminlaydi.
Smartfon korpusining orqa panelida dinamik bildirishnomalar va ilova kartochkalarini aks ettiruvchi qoʻshimcha ekran mavjud. Taqdimot davomida dastlabki bosqichda yuzdan ortiq turli kartochkalar, jumladan vidjetlar va mini-oʻyinlar qoʻllab-quvvatlanishi maʼlum qilindi. Sunʼiy intellekt yordamida uy hayvonlari va mashhur obidalarning suratlari asosida shaxsiy fon rasmlarini yaratish ham mumkin.
Apparat taʼminoti va ixcham korpusdagi gigant batareyaQurilmaning asosiy qismini zamonaviy Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori tashkil etadi. Ekran diagonali Samsung Galaxy S26 modeli bilan deyarli bir xil boʻlgan nisbatan ixcham korpusda sigʻimi 7000 mA·ch boʻlgan ulkan akkumulyator joylashtirilgan. Akkumulyator anodidagi kremniy miqdori 32 foizga yetkazilgan.
Shuningdek, smartfonda UWB texnologiyasi hamda IP66, IP68 va IP69 standartlariga muvofiq suv va changdan himoya tizimi mavjud. 7514 rusumli yangi vibromotor qisqa impuls tebranishlarini 75 foizga sezilarliroq qilib, foydalanuvchiga oʻziga xos taktil zavq bagʻishlaydi.
Leica optikasiga ega uch karrali kamera tizimiSmartfon uchta yuqori sifatli kamera moduli bilan jihozlangan. Asosiy 200 megapikselli Leica kamerasi 1/1,28 dyuymli Light Hunter 960 sensoriga tayanadi. Shuningdek, 75 mm ekvivalentdagi periskop modul ham 200 megapikselli Samsung HP5 sensorini olgan boʻlib, u 12 santimetr masofadan makro suratga olish imkonini beradi. Uchinchi modul esa 50 megapikselli OV51D sensorli ultraken burchakli kameradir.
Suratlarni qayta ishlash uchun maxsus Legendary Moment sunʼiy intellekt funksiyasi joriy etilgan. AI nafaqat klassik uslublarni tanlashda, balki suratga olish jarayonida joylashuvni aniqlash, kompozitsiyani tahlil qilish va hatto toʻgʻri pozani tanlash boʻyicha ham tavsiyalar beradi.
Izohlar 0
…