«U maydonda bo‘lishi shart!»: Jorje Jezush Uelsga qarshi bahs oldidan rejasini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jorje Jezush Uelsga qarshi o‘yinda Krishtianu Ronalduni asosiy tarkibda maydonga tushirishini tasdiqladi.
- Murabbiyning ta’kidlashicha, Ronaldu Portugaliyaning timsoli va uning maydonda bo‘lishi stadionga 11 baravar ko‘p muxlis jalb qiladi.
- Jezush Ronaldu tezda 1-2 ta gol urib, bahsni hal qilsa, uni charchashdan asrash uchun vaqtliroq zaxiraga olishni rejalashtirmoqda.
Portugaliya milliy terma jamoasi boshqaruvini qo‘lga olgan tajribali mutaxassis Jorje Jezush Uelsga qarshi bo‘lajak muhim o‘yin oldidan matbuot anjumanida jurnalistlar bilan ochiq va juda shov-shuvli muloqot o‘tkazdi. Taniqli Record nashri tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, matbuot xodimlari yangi ustozdan 41 yoshli sardor Krishtianu Ronalduning mazkur uchrashuvni to‘liq 90 daqiqa o‘tkazish-o‘tkazmasligi va jismoniy holati haqida so‘rashgan.
Bunga javoban Jezush Ronalduning fenomenal global ta’sirini aniq misol bilan tushuntirib, taktik rejasini oshkora aytdi: «Krishning o‘ynashga tayyor yoki tayyor emasligi borasida xavotiringizni payqadim. Krish — Portugaliyaning timsoli. Bu unga har bir o‘yinda to‘liq maydonga tushish kafolatini bermaydi, ammo tushunishingiz uchun bir hayotiy misol keltiraman: biz «An-Nasr» bilan Hongkongda u ishtirok etmagan o‘yin o‘tkazdik — stadionga bor-yo‘g‘i 5 ming kishi keldi. U o‘ynagan bahsga esa naq 55 ming kishi yig‘ildi! U Uelsga qarshi bahsda albatta o‘ynaydi va umid qilamanki, tezroq 1-2 ta gol uradi. Shundagina uni ertaroq almashtirib, dam berishim mumkin bo‘ladi».
Murabbiyning bu samimiy va ayni paytda o‘ta pragmatik bayonoti Ronaldu nafaqat maydondagi natija, balki jahon futbolidagi mislsiz auditoriyani jalb qiluvchi mutlaq kuch ekanini yana bir bor isbotladi. Xo‘sh, Jezushning bu rejasi Uelsga qarshi bahsda qanchalik ish beradi, Krishtianu dastlabki daqiqalardayoq dubl qayd etib 1000 talik gol dovoniga yanada yaqinlasha oladimi va murabbiy yulduz forvardni qaysi daqiqada zaxiraga oladi?
«50 minglik farq, Jezush rejasi va golli umid»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi
Jorje Jezushning Record nashrida e’lon qilingan intervyusidan eng muhim tezislar:
«Ronaldu — Portugaliya ramzi»: Murabbiy Krishtianuning milliy jamoa va butun mamlakat uchun ramziy timsol ekanini alohida qayd etdi;
Hongkong fenomeni va stadion anshlagi: Jezush Ronaldusiz o‘yinga 5 ming, u qatnashgan bahsga esa 55 ming ishqiboz tushganini misol qilib, uning global auditoriyasini ko‘rsatib berdi;
Uelsga qarshi maydonga tushishi aniq: Sardor bo‘lajak uchrashuvda albatta maydonda saf tortadi;
«Tezroq 1-2 ta gol ursin» taktikasi: Murabbiy Ronaldu bahs taqdirini ertaroq hal qilib, 1 yoki 2 ta to‘p kiritishini kutmoqda;
Erta almashtirish rejasi: Agar portugaliyalik forvard tezkor gollar ursa, Jezush uni jarohatlardan asrash va kuchlarini tejash uchun vaqtliroq zaxiraga oladi.
Ronaldu effekti va Jezushning taktikasi: Murabbiy bayonotining qiyosiy ko‘rsatkichlari
Jorje Jezush keltirgan misollar va Uelsga qarshi belgilangan reja tahlili:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
Ronaldusiz holat
Ronaldu maydonda bo‘lgan holat
Hongkong stadionidagi tashrif
5 000 nafar tomoshabin
55 000 nafar tomoshabin (11 baravar ko‘p)
Jamoadagi psixologik rol
Oddiy tarkib harakati
Millat ramzi va to‘liq anshlag kafolati
Uelsga qarshi o‘yin formati
Zaxirada qoldirish xavfi
Asosiy tarkibda maydonga tushish qarori
Murabbiy qo‘ygan vazifa
Taktik sinovlar o‘tkazish
Tezkor 1-2 ta gol urib, bahsni hal qilish
Almashtirish muddati
Odatiy rejali rotatsiya
Gollar urilgach, kuchlarni asrash uchun erta almashtirish
Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega Jezushning ochiqligi jamoa uchun eng to‘g‘ri qaror?
Sport sharhlovchilari va portugaliyalik futbol tahlilchilarining xulosalari:
Media bosimini oqilona zararsizlantirish: Jorje Jezush matbuotdagi «Ronaldu asosiy tarkibga loyiqmi yoki yo‘qmi?» degan bahslarni Hongkong misoli orqali bir zumda to‘xtatib qo‘ydi; jahon miqyosidagi moliyaviy va marketing manfaatlari Ronalduning har doim maydonda bo‘lishini talab qilishini ochiq tan oldi;
Veteran yulduz energiyasini boshqarish: 41 yoshli futbolchidan butun 90 daqiqa davomida to‘liq pressing kutish qiyin; Jezushning uni «tezroq gol ursa, vaqtliroq almashtiraman» qabilidagi strategiyasi Ronalduning samaradorligini maksimal darajaga chiqarib, uni charchab qolishdan himoya qiladi;
1000-gol poygasi uchun yashil chiroq: Murabbiyning sardorga 1-2 ta gol urishni topshirishi Ronalduning tarixiy marra sari yurishini jamoa tizimi to‘liq qo‘llab-quvvatlashidan dalolat beradi;
Kiyinish xonasidagi halol muhit: Jezushning bunday samimiy qarashi Ronalduga ham, zaxiradagi yosh hujumchilarga ham aniq signal bo‘ladi: jamoa manfaati va natija birinchi o‘rinda turadi.
Jorje Jezushning ushbu ustalik bilan bildirgan munosabati Portugaliya termasidagi yulduzli muvozanatni saqlab qolgan holda Uels bilan o‘yinda mutlaq g‘alaba qozonishga zamin yaratmoqda.
Sizningcha, Krishtianu Ronaldu Uelsga qarshi bahsning birinchi bo‘limidayoq 1 yoki 2 ta gol urib, ertaroq dam olishga keta oladimi? Jorje Jezushning 5 ming va 55 ming tomoshabin haqidagi misoliga qanday baho berasiz? Shaxsiy taxmin va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda portugal futbolining parda orti ochilgan ushbu eksklyuziv reportajini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…