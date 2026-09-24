«U maydonda bo‘lishi shart!»: Jorje Jezush Uelsga qarshi bahs oldidan rejasini oshkor qildi

·56·Sport
«U maydonda bo‘lishi shart!»: Jorje Jezush Uelsga qarshi bahs oldidan rejasini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jorje Jezush Uelsga qarshi o‘yinda Krishtianu Ronalduni asosiy tarkibda maydonga tushirishini tasdiqladi.
  • Murabbiyning ta’kidlashicha, Ronaldu Portugaliyaning timsoli va uning maydonda bo‘lishi stadionga 11 baravar ko‘p muxlis jalb qiladi.
  • Jezush Ronaldu tezda 1-2 ta gol urib, bahsni hal qilsa, uni charchashdan asrash uchun vaqtliroq zaxiraga olishni rejalashtirmoqda.

Portugaliya milliy terma jamoasi boshqaruvini qo‘lga olgan tajribali mutaxassis Jorje Jezush Uelsga qarshi bo‘lajak muhim o‘yin oldidan matbuot anjumanida jurnalistlar bilan ochiq va juda shov-shuvli muloqot o‘tkazdi. Taniqli Record nashri tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, matbuot xodimlari yangi ustozdan 41 yoshli sardor Krishtianu Ronalduning mazkur uchrashuvni to‘liq 90 daqiqa o‘tkazish-o‘tkazmasligi va jismoniy holati haqida so‘rashgan.

Bunga javoban Jezush Ronalduning fenomenal global ta’sirini aniq misol bilan tushuntirib, taktik rejasini oshkora aytdi: «Krishning o‘ynashga tayyor yoki tayyor emasligi borasida xavotiringizni payqadim. Krish — Portugaliyaning timsoli. Bu unga har bir o‘yinda to‘liq maydonga tushish kafolatini bermaydi, ammo tushunishingiz uchun bir hayotiy misol keltiraman: biz «An-Nasr» bilan Hongkongda u ishtirok etmagan o‘yin o‘tkazdik — stadionga bor-yo‘g‘i 5 ming kishi keldi. U o‘ynagan bahsga esa naq 55 ming kishi yig‘ildi! U Uelsga qarshi bahsda albatta o‘ynaydi va umid qilamanki, tezroq 1-2 ta gol uradi. Shundagina uni ertaroq almashtirib, dam berishim mumkin bo‘ladi».

Murabbiyning bu samimiy va ayni paytda o‘ta pragmatik bayonoti Ronaldu nafaqat maydondagi natija, balki jahon futbolidagi mislsiz auditoriyani jalb qiluvchi mutlaq kuch ekanini yana bir bor isbotladi. Xo‘sh, Jezushning bu rejasi Uelsga qarshi bahsda qanchalik ish beradi, Krishtianu dastlabki daqiqalardayoq dubl qayd etib 1000 talik gol dovoniga yanada yaqinlasha oladimi va murabbiy yulduz forvardni qaysi daqiqada zaxiraga oladi?

«50 minglik farq, Jezush rejasi va golli umid»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi

Jorje Jezushning Record nashrida e’lon qilingan intervyusidan eng muhim tezislar:

  • «Ronaldu — Portugaliya ramzi»: Murabbiy Krishtianuning milliy jamoa va butun mamlakat uchun ramziy timsol ekanini alohida qayd etdi;

  • Hongkong fenomeni va stadion anshlagi: Jezush Ronaldusiz o‘yinga 5 ming, u qatnashgan bahsga esa 55 ming ishqiboz tushganini misol qilib, uning global auditoriyasini ko‘rsatib berdi;

  • Uelsga qarshi maydonga tushishi aniq: Sardor bo‘lajak uchrashuvda albatta maydonda saf tortadi;

  • «Tezroq 1-2 ta gol ursin» taktikasi: Murabbiy Ronaldu bahs taqdirini ertaroq hal qilib, 1 yoki 2 ta to‘p kiritishini kutmoqda;

  • Erta almashtirish rejasi: Agar portugaliyalik forvard tezkor gollar ursa, Jezush uni jarohatlardan asrash va kuchlarini tejash uchun vaqtliroq zaxiraga oladi.

Ronaldu effekti va Jezushning taktikasi: Murabbiy bayonotining qiyosiy ko‘rsatkichlari

Jorje Jezush keltirgan misollar va Uelsga qarshi belgilangan reja tahlili:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

Ronaldusiz holat

Ronaldu maydonda bo‘lgan holat

Hongkong stadionidagi tashrif

5 000 nafar tomoshabin

55 000 nafar tomoshabin (11 baravar ko‘p)

Jamoadagi psixologik rol

Oddiy tarkib harakati

Millat ramzi va to‘liq anshlag kafolati

Uelsga qarshi o‘yin formati

Zaxirada qoldirish xavfi

Asosiy tarkibda maydonga tushish qarori

Murabbiy qo‘ygan vazifa

Taktik sinovlar o‘tkazish

Tezkor 1-2 ta gol urib, bahsni hal qilish

Almashtirish muddati

Odatiy rejali rotatsiya

Gollar urilgach, kuchlarni asrash uchun erta almashtirish

Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega Jezushning ochiqligi jamoa uchun eng to‘g‘ri qaror?

Sport sharhlovchilari va portugaliyalik futbol tahlilchilarining xulosalari:

  • Media bosimini oqilona zararsizlantirish: Jorje Jezush matbuotdagi «Ronaldu asosiy tarkibga loyiqmi yoki yo‘qmi?» degan bahslarni Hongkong misoli orqali bir zumda to‘xtatib qo‘ydi; jahon miqyosidagi moliyaviy va marketing manfaatlari Ronalduning har doim maydonda bo‘lishini talab qilishini ochiq tan oldi;

  • Veteran yulduz energiyasini boshqarish: 41 yoshli futbolchidan butun 90 daqiqa davomida to‘liq pressing kutish qiyin; Jezushning uni «tezroq gol ursa, vaqtliroq almashtiraman» qabilidagi strategiyasi Ronalduning samaradorligini maksimal darajaga chiqarib, uni charchab qolishdan himoya qiladi;

  • 1000-gol poygasi uchun yashil chiroq: Murabbiyning sardorga 1-2 ta gol urishni topshirishi Ronalduning tarixiy marra sari yurishini jamoa tizimi to‘liq qo‘llab-quvvatlashidan dalolat beradi;

  • Kiyinish xonasidagi halol muhit: Jezushning bunday samimiy qarashi Ronalduga ham, zaxiradagi yosh hujumchilarga ham aniq signal bo‘ladi: jamoa manfaati va natija birinchi o‘rinda turadi.

Jorje Jezushning ushbu ustalik bilan bildirgan munosabati Portugaliya termasidagi yulduzli muvozanatni saqlab qolgan holda Uels bilan o‘yinda mutlaq g‘alaba qozonishga zamin yaratmoqda.

Sizningcha, Krishtianu Ronaldu Uelsga qarshi bahsning birinchi bo‘limidayoq 1 yoki 2 ta gol urib, ertaroq dam olishga keta oladimi? Jorje Jezushning 5 ming va 55 ming tomoshabin haqidagi misoliga qanday baho berasiz? Shaxsiy taxmin va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda portugal futbolining parda orti ochilgan ushbu eksklyuziv reportajini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Jorje JezushKrishtianu RonalduUelsAn-Nasr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladiBugun 06:08Krishtianu Ronaldu "An-Nasr" klubini sotib olishdan voz kechdimi?Krishtianu Ronaldu "An-Nasr" klubini sotib olishdan voz kechdimi?18 sentabr 02:56«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqda«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqda15 sentabr 19:54Ronaldu «An-Nasr»ga g‘alaba keltirib, sirli murojaat yo‘lladi — faoliyatidagi 979-gol!Ronaldu «An-Nasr»ga g‘alaba keltirib, sirli murojaat yo‘lladi — faoliyatidagi 979-gol!10 sentabr 21:43Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiAlvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildi2 sentabr 12:141000 ta gol sari: Ronaldu yangi mavsumdagi ilk o‘yinida 977-golini urdi1000 ta gol sari: Ronaldu yangi mavsumdagi ilk o‘yinida 977-golini urdi22 avgust 11:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?