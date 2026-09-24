Xiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max qurilmalarining qizil yarim shaffof korpusli Transparent Special Edition maxsus versiyalarini taqdim etdi.
- Ushbu smartfonlar hajmli effekt hosil qiluvchi va ichki qismlarni imitatsiya qiluvchi ko'p qatlamli orqa panelga ega bo'lib, dasturiy ta'minotida ham mos keluvchi shaffof fon rasmlari bilan ta'minlangan.
Xiaomi kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi flagman modellari uchun maxsus nashrni namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max qurilmalarining Transparent Special Edition deb nomlangan maxsus versiyalari chiqarildi. Yangi smartfonlar qizil yarim shaffof korpus va yagona uslubda tayyorlangan maxsus aksessuarlar toʻplami bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur maxsus nashrning asosiy dizayn yechimi orqa panelning oʻziga xos tuzilishiga tayanadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, korpus aslida ochiq emas, balki maxsus plyonkaga ega koʻp qatlamli orqa panel orqali ishlangan. Ushbu yechim hajmli effekt hosil qilib, smartfon ichki qismlarining joylashuvini mohirlik bilan imitatsiya qiladi.
Dizayn va interfeys uygʻunligiTashqi koʻrinishdagi oʻziga xoslik qurilmaning dasturiy taʼminotida ham davom ettirilgan. Smartfonlarning asosiy va qoʻshimcha ekranlari uchun maxsus shaffof fon rasmlari oʻrnatilgan boʻlib, bu umumiy dizaynning yaxlit hamda mukammal koʻrinishini taʼminlaydi.
Ishlab chiqaruvchi qurilmani nafaqat texnologik gadjet, balki oʻziga xos kolleksiya buyumiga aylantirgan. Transparent Special Edition toʻplamiga xuddi shu uslubda ishlangan qizil yarim shaffof quvvatlash moslamasi va kabel ham kiritilgan boʻlib, ular yagona dizayn konsepsiyasini tashkil etadi.
Narxlar va bozor talabiXitoy bozorida ushbu maxsus qurilmalarning narxlari eʼlon qilindi. Unga koʻra, 16 GB tezkor va 1 TB doimiy xotiraga ega Xiaomi 18 Pro modeli 1500 AQSH dollari, shunday xotira hajmiga ega Xiaomi 18 Pro Max esa 1650 AQSH dollari miqdorida baholangan.
Xiaomi mobil boʻlinmasi prezidenti Lu Veybigning maʼlum qilishicha, shaffof versiyaga boʻlgan qiziqish kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi. Natijada qurilmalarning birinchi partiyasi xaridorlar tomonidan qisqa fursat ichida toʻliq sotib boʻlingan.
Texnik jihatdan Transparent Special Edition versiyalari oddiy Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max modellarining barcha imkoniyatlarini toʻliq takrorlaydi. Farq faqat oʻziga xos tashqi bezak, ranglar gammasi va jamlanmadagi eksklyuziv aksessuarlardan iborat xolos.
Izohlar 0
…