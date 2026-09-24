Xiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdi

·31·Texno
Xiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max qurilmalarining qizil yarim shaffof korpusli Transparent Special Edition maxsus versiyalarini taqdim etdi.
  • Ushbu smartfonlar hajmli effekt hosil qiluvchi va ichki qismlarni imitatsiya qiluvchi ko'p qatlamli orqa panelga ega bo'lib, dasturiy ta'minotida ham mos keluvchi shaffof fon rasmlari bilan ta'minlangan.

Xiaomi kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi flagman modellari uchun maxsus nashrni namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max qurilmalarining Transparent Special Edition deb nomlangan maxsus versiyalari chiqarildi. Yangi smartfonlar qizil yarim shaffof korpus va yagona uslubda tayyorlangan maxsus aksessuarlar toʻplami bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur maxsus nashrning asosiy dizayn yechimi orqa panelning oʻziga xos tuzilishiga tayanadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, korpus aslida ochiq emas, balki maxsus plyonkaga ega koʻp qatlamli orqa panel orqali ishlangan. Ushbu yechim hajmli effekt hosil qilib, smartfon ichki qismlarining joylashuvini mohirlik bilan imitatsiya qiladi.

Dizayn va interfeys uygʻunligi

Tashqi koʻrinishdagi oʻziga xoslik qurilmaning dasturiy taʼminotida ham davom ettirilgan. Smartfonlarning asosiy va qoʻshimcha ekranlari uchun maxsus shaffof fon rasmlari oʻrnatilgan boʻlib, bu umumiy dizaynning yaxlit hamda mukammal koʻrinishini taʼminlaydi.

Ishlab chiqaruvchi qurilmani nafaqat texnologik gadjet, balki oʻziga xos kolleksiya buyumiga aylantirgan. Transparent Special Edition toʻplamiga xuddi shu uslubda ishlangan qizil yarim shaffof quvvatlash moslamasi va kabel ham kiritilgan boʻlib, ular yagona dizayn konsepsiyasini tashkil etadi.

Narxlar va bozor talabi

Xitoy bozorida ushbu maxsus qurilmalarning narxlari eʼlon qilindi. Unga koʻra, 16 GB tezkor va 1 TB doimiy xotiraga ega Xiaomi 18 Pro modeli 1500 AQSH dollari, shunday xotira hajmiga ega Xiaomi 18 Pro Max esa 1650 AQSH dollari miqdorida baholangan.

Xiaomi mobil boʻlinmasi prezidenti Lu Veybigning maʼlum qilishicha, shaffof versiyaga boʻlgan qiziqish kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi. Natijada qurilmalarning birinchi partiyasi xaridorlar tomonidan qisqa fursat ichida toʻliq sotib boʻlingan.

Texnik jihatdan Transparent Special Edition versiyalari oddiy Xiaomi 18 Pro hamda Xiaomi 18 Pro Max modellarining barcha imkoniyatlarini toʻliq takrorlaydi. Farq faqat oʻziga xos tashqi bezak, ranglar gammasi va jamlanmadagi eksklyuziv aksessuarlardan iborat xolos.

XiaomiXiaomi 18 ProSmartfonlarTexnologiyalarXitoy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqdaXiaomi 18 Pro flagmani dizaynida yangi oʻzgarishlar kutilmoqda13 sentabr 18:55Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi20 sentabr 22:27Xiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindiXiaomi 18 Pro dizayni va asosiy oʻzgarishlari rasman eʼlon qilindi15 sentabr 12:54Xiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqdaXiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqdaKecha 16:25Xiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiXiaomi afsonaviy One more thing iborasi bilan yangi smartfonini eʼlon qiladiKecha 13:29Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiXiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladi20 sentabr 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi