“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!

·60·Sport
“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Chelsi» klubi «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovni yanvar oyida o‘z safiga qo‘shib olmoqchi.
  • «Aristokratlar» ustozi Xabi Alonso 22 yoshli o‘zbek futbolchisiga o‘z taktik sxemasida asosiy tarkibdan doimiy o‘rin va’da qilmoqda.
  • Husanovning «Siti»da so‘nggi ikki o‘yinda zaxirada qolishi uning jamoasini o‘zgartirish ehtimolini oshirgan.
  • London klubi tez kunlarda futbolchi agentlari bilan moliyaviy va huquqiy masalalarni muhokama qilishni rejalashtirgan.

Angliya Premer-ligasida qishki transfer oynasi yaqinlashgani sari yirik klublar o‘rtasidagi raqobat qizg‘in pallaga kirib bormoqda. Britaniyaning taniqli insayderi, jurnalist Saymon Fillipsning ma’lum qilishicha, Londonning «Chelsi» klubi «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov transferi ustida jiddiy ish boshladi. Ayni paytda «shaharliklar» safida Enso Mareska boshqaruvi ostida asosiy tarkibdagi doimiy o‘rnini yo‘qotgan va so‘nggi ikki uchrashuvda zaxirada qoldirilgan 22 yoshli o‘zbek futbolchisi yanvardayoq jamoasini almashtirishi mumkin.

«Aristokratlar» ustozi Xabi Alonso uch markaziy himoyachiga asoslangan o‘z taktik sxemasida Abduqodirga muhim rol va boshlang‘ich tarkibdan muqarrar joy va’da qilib, uni Londonga ko‘chib o‘tishga ko‘ndirmoqchi. London klubi yaqin kunlarda futbolchining agentlari bilan bog‘lanib, transferning moliyaviy va huquqiy shartlarini rasman muhokama qilishni rejalashtirgan.

«Alonso chorlovi, zaxiradagi kunlar va London varianti»: Transferning 5 ta asosiy nuqtasi

Abduqodir Husanov atrofidagi qishki transfer shov-shuvi bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • «Chelsi»ning qishki rejasi: Londonliklar yanvardayoq «Manchester Siti» himoyachisini sotib olish uchun rasmiy qadamlarni tashlamoqda;

  • Xabi Alonsodan aniq va’da: Ispaniyalik mutaxassis 22 yoshli futbolchiga muntazam o‘yin amaliyoti va asosiy tarkibdan joy kafolatlamoqda;

  • Mareska qo‘l ostida zaxirada qolish: Chempionatning so‘nggi 2 ta bahsida Husanovning zaxiraga mixlanishi klubdan ketish ehtimolini keskin oshirdi;

  • Taktik universallik ustunligi: Futbolchining nafaqat markazda, balki o‘ng qanotda ham o‘ynay olishi Alonsoning 3 talik mudofaa sxemasida o‘ng markaziy himoyachi (RCB) roliga to‘liq mos keladi;

  • Sovrindor yulduz maqomi: «Siti» bilan Angliya kubogi va Liga kubogini yutgan Husanov Angliyada o‘zining yuqori darajadagi klassini isbotlab bo‘lgan.

Husanov uchun kurash: «Manchester Siti»dagi vaziyat va «Chelsi» taklifi taqqosi

O‘zbek futbolchisining ikki ingliz grandidagi istiqboli tasnifi:

Muhim mezonlar va ko‘rsatkichlar

«Manchester Siti» (Amaldagi jamoa)

«Chelsi» (Taklif etilayotgan loyiha)

Bosh murabbiy va munosabat

Enso Mareska (So‘nggi 2 o‘yinda zaxirada qoldirdi)

Xabi Alonso (Shaxsan o‘zi transferga qiziqmoqda)

O‘yin amaliyoti va maqomi

Yuqori raqobat ostida rotatsiya o‘yinchisi

Asosiy tarkibdan kafolatlangan doimiy o‘rin

Taktik sxema va moslik

To‘rt himoyachili qat’iy pozitsion model

Alonsoning 3 ta himoyachiga asoslangan faol pressing sxemasi

Mo‘ljallangan pozitsiya

Markaziy himoyachi (CB)

O‘ng markaziy himoyachi (RCB) va universal rol

Transfer vaqti va reja

Shartnoma saqlanib turibdi, ammo taklif kutilmoqda

Yanvar oyidagi qishki oynada transferni yopish

Futbol va transfer ekspertizasi: Nega Xabi Alonso uchun Husanov ideal tanlov?

Yevropa futboli sharhlovchilari, skautlar va taktik tahlilchilarning xulosalari:

  • «Xabi Alonso uslubiga mos tezlik va agressiya»: Ispaniyalik murabbiy markaziy himoyachilardan faqat mudofaalanishni emas, balki yuqori tezlik, jismoniy kuch va hujum boshlash mahoratini talab qiladi; Husanovning yakkama-yakka kurashlardagi yengilmas kuchi va tezkor qaytish qobiliyati Alonsoning yuqori pressingi uchun eng kerakli qurol hisoblanadi;

  • O‘yin amaliyoti — milliy terma va kelajak garovi: «Siti»da yulduzlar ko‘pligi sababli zaxirada qolib ketish 22 yoshli iqtidor uchun salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin; «Chelsi»ga o‘tish va muntazam 90 daqiqa harakat qilish Husanovga dunyoning eng qimmatbaho himoyachilari safiga kirish imkonini beradi;

  • Yanvar oyidagi katta savdo: Londonliklar mudofaa markazini kuchaytirishni birinchi raqamli maqsad qilib qo‘ygan; shu sababli Husanovning agenti bilan olib boriladigan muzokaralar qisqa fursatda Angliya matbuotining bosh sahifalarini egallashi shubhasiz.

Sizningcha, Abduqodir Husanov «Manchester Siti»da qolib, asosiy tarkib uchun kurashishi kerakmi yoki Xabi Alonsoning chorloviga javoban zudlik bilan «Chelsi»ga yo‘l olishi to‘g‘ri qaror bo‘ladimi? London jamoasining o‘yin uslubi yurtdoshimizning kuchli tomonlarini yanada yorqinroq ocha oladimi? O‘z tahlilingiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek futbolining eng qaynoq transfer xabarini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Abduqodir HusanovChelsiManchester SitiAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!“Chelsi” Husanov uchun 80 million funt va Gyustoni taklif qilmoqda: APLdagi sensatsiya!Bugun 08:42“Chelsi” Husanov uchun katta hujumga o‘tmoqda: “Siti” 22 yoshli yulduzini raqibiga beradimi?“Chelsi” Husanov uchun katta hujumga o‘tmoqda: “Siti” 22 yoshli yulduzini raqibiga beradimi?Kecha 19:37«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)20 sentabr 22:31Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!17 sentabr 13:19APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!APLda tarixiy «Markaziy Osiyo derbisi»: Husanov va Satpayev to‘qnashuviga oz qoldi!15 iyul 21:21Chelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdiChelsi va Manchester Siti transferlari 350 million funtdan oshdi3 sentabr 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi