“Chelsi” Husanov transferini tayyorlamoqda: Alonsodan asosiy tarkib kafolati!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Chelsi» klubi «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovni yanvar oyida o‘z safiga qo‘shib olmoqchi.
- «Aristokratlar» ustozi Xabi Alonso 22 yoshli o‘zbek futbolchisiga o‘z taktik sxemasida asosiy tarkibdan doimiy o‘rin va’da qilmoqda.
- Husanovning «Siti»da so‘nggi ikki o‘yinda zaxirada qolishi uning jamoasini o‘zgartirish ehtimolini oshirgan.
- London klubi tez kunlarda futbolchi agentlari bilan moliyaviy va huquqiy masalalarni muhokama qilishni rejalashtirgan.
Angliya Premer-ligasida qishki transfer oynasi yaqinlashgani sari yirik klublar o‘rtasidagi raqobat qizg‘in pallaga kirib bormoqda. Britaniyaning taniqli insayderi, jurnalist Saymon Fillipsning ma’lum qilishicha, Londonning «Chelsi» klubi «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov transferi ustida jiddiy ish boshladi. Ayni paytda «shaharliklar» safida Enso Mareska boshqaruvi ostida asosiy tarkibdagi doimiy o‘rnini yo‘qotgan va so‘nggi ikki uchrashuvda zaxirada qoldirilgan 22 yoshli o‘zbek futbolchisi yanvardayoq jamoasini almashtirishi mumkin.
«Aristokratlar» ustozi Xabi Alonso uch markaziy himoyachiga asoslangan o‘z taktik sxemasida Abduqodirga muhim rol va boshlang‘ich tarkibdan muqarrar joy va’da qilib, uni Londonga ko‘chib o‘tishga ko‘ndirmoqchi. London klubi yaqin kunlarda futbolchining agentlari bilan bog‘lanib, transferning moliyaviy va huquqiy shartlarini rasman muhokama qilishni rejalashtirgan.
«Alonso chorlovi, zaxiradagi kunlar va London varianti»: Transferning 5 ta asosiy nuqtasi
Abduqodir Husanov atrofidagi qishki transfer shov-shuvi bo‘yicha eng muhim faktlar:
«Chelsi»ning qishki rejasi: Londonliklar yanvardayoq «Manchester Siti» himoyachisini sotib olish uchun rasmiy qadamlarni tashlamoqda;
Xabi Alonsodan aniq va’da: Ispaniyalik mutaxassis 22 yoshli futbolchiga muntazam o‘yin amaliyoti va asosiy tarkibdan joy kafolatlamoqda;
Mareska qo‘l ostida zaxirada qolish: Chempionatning so‘nggi 2 ta bahsida Husanovning zaxiraga mixlanishi klubdan ketish ehtimolini keskin oshirdi;
Taktik universallik ustunligi: Futbolchining nafaqat markazda, balki o‘ng qanotda ham o‘ynay olishi Alonsoning 3 talik mudofaa sxemasida o‘ng markaziy himoyachi (RCB) roliga to‘liq mos keladi;
Sovrindor yulduz maqomi: «Siti» bilan Angliya kubogi va Liga kubogini yutgan Husanov Angliyada o‘zining yuqori darajadagi klassini isbotlab bo‘lgan.
Husanov uchun kurash: «Manchester Siti»dagi vaziyat va «Chelsi» taklifi taqqosi
O‘zbek futbolchisining ikki ingliz grandidagi istiqboli tasnifi:
Muhim mezonlar va ko‘rsatkichlar
«Manchester Siti» (Amaldagi jamoa)
«Chelsi» (Taklif etilayotgan loyiha)
Bosh murabbiy va munosabat
Enso Mareska (So‘nggi 2 o‘yinda zaxirada qoldirdi)
Xabi Alonso (Shaxsan o‘zi transferga qiziqmoqda)
O‘yin amaliyoti va maqomi
Yuqori raqobat ostida rotatsiya o‘yinchisi
Asosiy tarkibdan kafolatlangan doimiy o‘rin
Taktik sxema va moslik
To‘rt himoyachili qat’iy pozitsion model
Alonsoning 3 ta himoyachiga asoslangan faol pressing sxemasi
Mo‘ljallangan pozitsiya
Markaziy himoyachi (CB)
O‘ng markaziy himoyachi (RCB) va universal rol
Transfer vaqti va reja
Shartnoma saqlanib turibdi, ammo taklif kutilmoqda
Yanvar oyidagi qishki oynada transferni yopish
Futbol va transfer ekspertizasi: Nega Xabi Alonso uchun Husanov ideal tanlov?
Yevropa futboli sharhlovchilari, skautlar va taktik tahlilchilarning xulosalari:
«Xabi Alonso uslubiga mos tezlik va agressiya»: Ispaniyalik murabbiy markaziy himoyachilardan faqat mudofaalanishni emas, balki yuqori tezlik, jismoniy kuch va hujum boshlash mahoratini talab qiladi; Husanovning yakkama-yakka kurashlardagi yengilmas kuchi va tezkor qaytish qobiliyati Alonsoning yuqori pressingi uchun eng kerakli qurol hisoblanadi;
O‘yin amaliyoti — milliy terma va kelajak garovi: «Siti»da yulduzlar ko‘pligi sababli zaxirada qolib ketish 22 yoshli iqtidor uchun salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin; «Chelsi»ga o‘tish va muntazam 90 daqiqa harakat qilish Husanovga dunyoning eng qimmatbaho himoyachilari safiga kirish imkonini beradi;
Yanvar oyidagi katta savdo: Londonliklar mudofaa markazini kuchaytirishni birinchi raqamli maqsad qilib qo‘ygan; shu sababli Husanovning agenti bilan olib boriladigan muzokaralar qisqa fursatda Angliya matbuotining bosh sahifalarini egallashi shubhasiz.
Sizningcha, Abduqodir Husanov «Manchester Siti»da qolib, asosiy tarkib uchun kurashishi kerakmi yoki Xabi Alonsoning chorloviga javoban zudlik bilan «Chelsi»ga yo‘l olishi to‘g‘ri qaror bo‘ladimi? London jamoasining o‘yin uslubi yurtdoshimizning kuchli tomonlarini yanada yorqinroq ocha oladimi? O‘z tahlilingiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda o‘zbek futbolining eng qaynoq transfer xabarini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…