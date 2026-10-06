Jizzaxda 10 yashar bola zo‘rlangani yuzasidan yangi tafsilotlar ochiqlandi

·100·O‘zbekiston
Jizzaxda 10 yashar bola zo‘rlangani yuzasidan yangi tafsilotlar ochiqlandi

Avvalroq Jizzax shahrida 10 yashar bolaga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani va gumon qilinuvchi keyinchalik vafot etgani haqida xabar berilgan edi. Bolalar ombudsmani mazkur holat yuzasidan qo‘shimcha ma’lumot berdi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2016 yilda tug‘ilgan voyaga yetmagan bolaga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik holati aniqlangan. Bu haqda jabrlanuvchining yaqin qarindoshi huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ma’lum qilgan.

Hozirda mazkur holat bo‘yicha surishtiruv va tergov harakatlari davom etmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, gumon qilinuvchi A.R. protsessual harakatlardan so‘ng o‘z joniga qasd qilgan.

Tergov doirasida voqeaning barcha tafsilotlari, jumladan, hodisa bilan bog‘liq boshqa holatlar ham o‘rganilmoqda. Shuningdek, tayinlangan ekspertiza natijalari kutilmoqda.

5 oktyabr kuni voyaga yetmagan bolaga Jizzax shahar «Inson» ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan keys ochilgan. Bola dastlabki baholashdan o‘tkazilib, unga psixologik yordam ko‘rsatish choralari ko‘rilgan.

Ayni vaqtda voyaga yetmagan bola xavfsiz joyga joylashtirilgan. Uning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, xavfsizligini ta’minlash hamda ruhiy holatini barqarorlashtirish bo‘yicha zarur choralar amalga oshirilmoqda.

Ekspertiza xulosasi olingach, uning natijalari asosida qo‘shimcha choralar belgilanishi ma’lum qilindi.

JizzaxA.R.Inson ijtimoiy xizmatlar markazijinsiy zo‘ravonlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda ikki qizga zo‘ravonlik qilgan ayol jazolandiSamarqandda ikki qizga zo‘ravonlik qilgan ayol jazolandi27 sentabr 10:19Jizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildiJizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildiKecha 07:037,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi7,5 ming kishi javobgarlikka tortildi, 2,9 trln so‘m zarar: dahshatli raqamlar ochiqlandi10 avgust 09:18Jizzaxda 3106 ta soxta chek orqali 1,9 mlrd so‘mlik firibgarlik fosh etildiJizzaxda 3106 ta soxta chek orqali 1,9 mlrd so‘mlik firibgarlik fosh etildi20 iyul 18:14Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildi5 sentabr 11:414 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildi4 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildi27 iyul 15:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi