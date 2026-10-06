«Biz qatori odam qolmadi»: 100 yoshdan oshgan aka-singilning ko‘zga yosh keltiruvchi suhbati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ijtimoiy tarmoqlarda 109 yoshli otaxon va 100 yoshli onaxonning suhbati aks etgan video minglab insonlarning ko‘ziga yosh keltirdi.
- Ularning umrning g‘animatligi va yaqinlar orasidagi mehr-oqibat qadri haqidagi suhbati insonni chuqur o‘yga toldiradi.
- Aka-singilning bir-biriga «Siz» deb murojaat qilishi va bir avloddan faqat ikkisining qolganini aytishi tomoshabinlarda katta ta’sir qoldirdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda bir asrlik umr dovonidan oshib o‘tgan keksa aka va uning singlisi o‘rtasidagi dil so‘zlari aks etgan ta’sirli videolavha keng tarqalib, minglab insonlarning ko‘ziga yosh keltirdi. Unda 109 yoshni qarshilagan otaxon hamda 100 yoshga to‘lgan kayvoni onaxonning bir-biri bilan hol-ahvol so‘rashib, o‘tib ketgan umr haqida so‘zlashgani muhrlangan.
Ularning bir qarashda oddiy, ammo teran mazmunga ega suhbati insonni umrning g‘animatligi, vaqtning beshafqatligi va yaqinlar orasidagi mehr-oqibat qadri haqida chuqur o‘yga toldiradi.
«Biz qatori odam qolmadi»: Asr bilan yuzma-yuz kechgan muloqot
Hovlidagi so‘rida milliy liboslarda yonma-yon o‘tirgan ikki keksa insonning suhbati inson ojizligi va keksalik haqiqatini ochib beradi:
Yosh hisobi va hayrat: Suhbat chog‘ida singil akasidan necha yoshga kirganini so‘raydi. Aka esa: «Siz yuzga bordingiz. Men bir yuz to‘qqizda ekanman, hisob-kitob qildik. Eson-omonmisiz?» deya javob qaytaradi. Singil bunga javoban: «Xudo yosh berganda ikkimizga. Shunday qilib, qaridikda», deya shukronalik bildiradi;
Tengqurlarsiz qolgan dunyo: Muloqot davomida 109 yoshli otaxonning bir avloddan faqat ikkisigina qolganini eslashi qalbni titratadi: «Biz qatori odam qolmadi». Singlisi ham chuqur xo‘rsinib: «Qolmadi. Ikkovgina qoldik, shunday qaridikda», deya tasdiqlaydi;
Keksalik va xotira susayishi: Aka yillar o‘z so‘zini aytayotgani, jismoniy mador ketib, xotira panda berayotganini ochiq tan oladi: «Yuzdan oshdim. Yurolmay qoldim, xayolim ham yo‘q, esimdan chiqib ketaveradi».
Nima uchun bu video millionlab qalblarni larzaga soldi?
Ushbu sodda va beg‘ubor suhbat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida katta to‘lqinlanish uyg‘otdi:
Mehr va hurmat namunasi: Bir asrdan ko‘proq vaqt davomida og‘ir-yengil kunlarni birga yengib o‘tgan jigarlarning bir-biriga «Siz» deb muomala qilishi, ko‘zlaridagi mehr va qo‘llab-quvvatlashi yosh avlod uchun katta tarbiyaviy saboq bo‘ldi;
Omonat umr eslatmasi: Mazkur video har bir tomoshabinga ota-ona, aka-uka va opa-singillarning naqadar qadrli ekanini, yoshlik va kuch-quvvat bir zumlik o‘tkinchi ne’mat ekanini yana bir bor eslatib qo‘ydi.
Video ostida izoh qoldirayotgan yurtdoshlarimiz yuz yoshdan oshgan ushbu mo‘tabar insonlarga mustahkam sog‘lik, tinchlik-omonlik va keksalik gashtini xotirjamlikda surishlarini tilab, chin dildan duo qilmoqdalar.
Izohlar 0
…