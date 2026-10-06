«Biz qatori odam qolmadi»: 100 yoshdan oshgan aka-singilning ko‘zga yosh keltiruvchi suhbati

·46·Jamiyat
«Biz qatori odam qolmadi»: 100 yoshdan oshgan aka-singilning ko‘zga yosh keltiruvchi suhbati
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ijtimoiy tarmoqlarda 109 yoshli otaxon va 100 yoshli onaxonning suhbati aks etgan video minglab insonlarning ko‘ziga yosh keltirdi.
  • Ularning umrning g‘animatligi va yaqinlar orasidagi mehr-oqibat qadri haqidagi suhbati insonni chuqur o‘yga toldiradi.
  • Aka-singilning bir-biriga «Siz» deb murojaat qilishi va bir avloddan faqat ikkisining qolganini aytishi tomoshabinlarda katta ta’sir qoldirdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda bir asrlik umr dovonidan oshib o‘tgan keksa aka va uning singlisi o‘rtasidagi dil so‘zlari aks etgan ta’sirli videolavha keng tarqalib, minglab insonlarning ko‘ziga yosh keltirdi. Unda 109 yoshni qarshilagan otaxon hamda 100 yoshga to‘lgan kayvoni onaxonning bir-biri bilan hol-ahvol so‘rashib, o‘tib ketgan umr haqida so‘zlashgani muhrlangan.

Ularning bir qarashda oddiy, ammo teran mazmunga ega suhbati insonni umrning g‘animatligi, vaqtning beshafqatligi va yaqinlar orasidagi mehr-oqibat qadri haqida chuqur o‘yga toldiradi.

«Biz qatori odam qolmadi»: Asr bilan yuzma-yuz kechgan muloqot

Hovlidagi so‘rida milliy liboslarda yonma-yon o‘tirgan ikki keksa insonning suhbati inson ojizligi va keksalik haqiqatini ochib beradi:

  • Yosh hisobi va hayrat: Suhbat chog‘ida singil akasidan necha yoshga kirganini so‘raydi. Aka esa: «Siz yuzga bordingiz. Men bir yuz to‘qqizda ekanman, hisob-kitob qildik. Eson-omonmisiz?» deya javob qaytaradi. Singil bunga javoban: «Xudo yosh berganda ikkimizga. Shunday qilib, qaridikda», deya shukronalik bildiradi;

  • Tengqurlarsiz qolgan dunyo: Muloqot davomida 109 yoshli otaxonning bir avloddan faqat ikkisigina qolganini eslashi qalbni titratadi: «Biz qatori odam qolmadi». Singlisi ham chuqur xo‘rsinib: «Qolmadi. Ikkovgina qoldik, shunday qaridikda», deya tasdiqlaydi;

  • Keksalik va xotira susayishi: Aka yillar o‘z so‘zini aytayotgani, jismoniy mador ketib, xotira panda berayotganini ochiq tan oladi: «Yuzdan oshdim. Yurolmay qoldim, xayolim ham yo‘q, esimdan chiqib ketaveradi».

Nima uchun bu video millionlab qalblarni larzaga soldi?

Ushbu sodda va beg‘ubor suhbat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida katta to‘lqinlanish uyg‘otdi:

  • Mehr va hurmat namunasi: Bir asrdan ko‘proq vaqt davomida og‘ir-yengil kunlarni birga yengib o‘tgan jigarlarning bir-biriga «Siz» deb muomala qilishi, ko‘zlaridagi mehr va qo‘llab-quvvatlashi yosh avlod uchun katta tarbiyaviy saboq bo‘ldi;

  • Omonat umr eslatmasi: Mazkur video har bir tomoshabinga ota-ona, aka-uka va opa-singillarning naqadar qadrli ekanini, yoshlik va kuch-quvvat bir zumlik o‘tkinchi ne’mat ekanini yana bir bor eslatib qo‘ydi.

Video ostida izoh qoldirayotgan yurtdoshlarimiz yuz yoshdan oshgan ushbu mo‘tabar insonlarga mustahkam sog‘lik, tinchlik-omonlik va keksalik gashtini xotirjamlikda surishlarini tilab, chin dildan duo qilmoqdalar.

109 yoshli ota100 yoshli onKeksalikO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xotinimga ikkinchi xotin olmoqchiligimni aytdim: ayolim bitta shart bilan rozi bo‘ldi...Xotinimga ikkinchi xotin olmoqchiligimni aytdim: ayolim bitta shart bilan rozi bo‘ldi...29 sentabr 23:08Samarqandda ikki qizga zo‘ravonlik qilgan ayol jazolandiSamarqandda ikki qizga zo‘ravonlik qilgan ayol jazolandi27 sentabr 10:19Farg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdiFarg‘onada aka-uka uy talashib, ota-onasini o‘ldirdi18 sentabr 19:05Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)7 avgust 21:44To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!20 sentabr 14:13Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»26 avgust 06:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi