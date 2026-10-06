Xudoyorxon o‘rdasida tadbir o‘tkazgan direktor jazolandi

·63·Jamiyat
Xudoyorxon o‘rdasida tadbir o‘tkazgan direktor jazolandi

Qo‘qon shahridagi tarixiy Xudoyorxon o‘rdasi hududida tegishli kelishuvlarsiz ko‘ngilochar tadbir o‘tkazilgan. Holat ortidan “Qo‘qon” davlat muzey-qo‘riqxonasi direktoriga intizomiy jazo qo‘llanildi.

Madaniy meros agentligi ma’lum qilishicha, 3 oktyabr kuni Xudoyorxon o‘rdasi hududida “A.klub” nomi ostida ayollar ishtirokida “Chopon pati” tadbiri tashkil etilgan. Biroq mazkur tadbir agentlik bilan belgilangan tartibda kelishilmagan.

Amaldagi talablarga ko‘ra, davlat muzeylari va muzey-qo‘riqxonalarida o‘tkaziladigan madaniy-ma’rifiy, ommaviy hamda boshqa tadbirlar oldindan Madaniy meros agentligi bilan muvofiqlashtirilishi lozim.

Xudoyorxon o‘rdasi madaniy meros obyekti hisoblangani bois, uning hududida har qanday tadbirni tashkil etishda tarixiy qiyofani saqlash, obyektni muhofaza qilish va undan foydalanish qoidalariga amal qilish talab etiladi.

Agentlik xabariga ko‘ra, muzey-qo‘riqxona direktori M. Mavlonqulov xizmat vazifalarini lozim darajada bajarmagani uchun Mehnat kodeksining 312-moddasi asosida “hayfsan” bilan jazolangan.

Madaniy meros agentligi kelgusida tarixiy obyektlar va muzey-qo‘riqxonalar hududidagi tadbirlar ustidan nazoratni yanada kuchaytirishini ma’lum qildi.

Xudoyorxon o‘rdasiQo‘qon davlat muzey-qo‘riqxonasiMadaniy meros agentligiChopon pati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda hovlisidan yer qaziyotgan fuqaro qadimiy qabr qoldiqlarini topdiSamarqandda hovlisidan yer qaziyotgan fuqaro qadimiy qabr qoldiqlarini topdi15 sentabr 12:29Samarqandda kelinga shahvoniy shilqimlik qilgan mahalla raisi jazolandiSamarqandda kelinga shahvoniy shilqimlik qilgan mahalla raisi jazolandiKecha 12:56Qashqadaryoda 500 dollar pora olgan direktor 5 yilga qamaldiQashqadaryoda 500 dollar pora olgan direktor 5 yilga qamaldi20 iyul 22:01Toshkent viloyatida bank xodimi 100 ming dollar bilan ushlandiToshkent viloyatida bank xodimi 100 ming dollar bilan ushlandiBugun 13:39Namanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandiNamanganda 51,5 mln so‘mlik qalbaki pullar aniqlandi3 oktabr 12:4540 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandi40 millionga 11 yoshli o‘g‘lini sotmoqchi bo‘lgan ayol jazolandi4 avgust 22:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi