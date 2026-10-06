Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xudoyorxon o‘rdasi ichida o‘tkazilgan ko‘ngilochar tadbir ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik e’tirozlariga sabab bo‘ldi.
- Madaniy meros agentligi o‘tkazgan xizmat tekshiruvi natijasida Qo‘qon davlat muzey-qo‘riqxona direktoriga nisbatan intizomiy jazo chorasi qo‘llanib, hayfsan berildi.
- Ushbu tadbir yuqori turuvchi tashkilotlar bilan kelishilmasdan va tegishli ruxsatlarsiz o‘zboshimchalik bilan tashkil etilgan.
Farg‘ona viloyati Qo‘qon shahrining bosh tarixiy ramzi hisoblangan Xudoyorxon o‘rdasida tashkil etilgan ko‘ngilochar bazm ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahs va keng jamoatchilik e’tirozlariga sabab bo‘ldi. Madaniy meros obyekti ichida o‘tkazilgan noodatiy tadbir tasvirlari tarqalgach, Madaniy meros agentligi holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o‘tkazib, rasmiy bayonot bilan chiqdi.
Tekshiruv xulosasiga muvofiq, Qo‘qon davlat muzey-qo‘riqxonasi direktoriga nisbatan intizomiy jazo chorasi qo‘llanib, hayfsan berildi.
Ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan video: Mojaro nimadan boshlandi?
Voqealar rivoji internet segmentida tarixiy majmua ichida bir guruh ayollar ishtirokida kechgan ziyofat va ko‘ngilochar kecha tasvirlangan videolavhalar paydo bo‘lishi bilan boshlandi:
Tarixiy binoda shov-shuvli bazm: Tarqalgan kadrlarda o‘rda hovlisida chiroqlar, musiqa va bayramona bezaklar ostida raqslar uyushtirilgani, qadimiy yodgorlik muhitiga mos kelmaydigan ko‘ngilochar tadbir bo‘lib o‘tgani ko‘rinadi;
Jamoatchilik noroziligi: Foydalanuvchilar va tarix ixlosmandlari milliy meros obyekti, ajdodlar xotirasi va davlat muhofazasidagi obida bunday maqsadlar uchun ishlatilishi mumkin emasligini aytib, mas’ullardan izoh talab qildi.
Madaniy meros agentligining bayonoti: Noqonuniy va kelishilmagan tadbir
Holat tarmoqlarda keskin aks-sado bergach, sohaga mas’ul davlat organi tezkorlik bilan munosabat bildirdi:
Kelishuvsiz qaror: Agentlik taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu ko‘ngilochar kecha Qo‘qon davlat muzey-qo‘riqxonasi rahbariyati tomonidan yuqori turuvchi tashkilotlar bilan belgilangan tartibda kelishilmasdan va tegishli ruxsatlarsiz o‘zboshimchalik bilan tashkil etilgan;
Intizomiy jazo: O‘z xizmat vazifalariga sovuqqonlik bilan qaragani, tarixiy yodgorlikni saqlash va undan foydalanish me’yorlarini buzgani uchun muassasa direktoriga rasman hayfsan e’lon qilindi.
Mutasaddi idoralar tarixiy va madaniy yodgorliklar hududida bunday ko‘rinishdagi kelishilmagan ommaviy hamda ko‘ngilochar tadbirlarni o‘tkazish qat’iyan man etilishini va bundan buyon nazorat yanada kuchaytirilishini eslatib o‘tdi.
Izohlar 0
…