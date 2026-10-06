Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi

·50·Jamiyat
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xudoyorxon o‘rdasi ichida o‘tkazilgan ko‘ngilochar tadbir ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik e’tirozlariga sabab bo‘ldi.
  • Madaniy meros agentligi o‘tkazgan xizmat tekshiruvi natijasida Qo‘qon davlat muzey-qo‘riqxona direktoriga nisbatan intizomiy jazo chorasi qo‘llanib, hayfsan berildi.
  • Ushbu tadbir yuqori turuvchi tashkilotlar bilan kelishilmasdan va tegishli ruxsatlarsiz o‘zboshimchalik bilan tashkil etilgan.

Farg‘ona viloyati Qo‘qon shahrining bosh tarixiy ramzi hisoblangan Xudoyorxon o‘rdasida tashkil etilgan ko‘ngilochar bazm ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahs va keng jamoatchilik e’tirozlariga sabab bo‘ldi. Madaniy meros obyekti ichida o‘tkazilgan noodatiy tadbir tasvirlari tarqalgach, Madaniy meros agentligi holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o‘tkazib, rasmiy bayonot bilan chiqdi.

Tekshiruv xulosasiga muvofiq, Qo‘qon davlat muzey-qo‘riqxonasi direktoriga nisbatan intizomiy jazo chorasi qo‘llanib, hayfsan berildi.

Ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan video: Mojaro nimadan boshlandi?

Voqealar rivoji internet segmentida tarixiy majmua ichida bir guruh ayollar ishtirokida kechgan ziyofat va ko‘ngilochar kecha tasvirlangan videolavhalar paydo bo‘lishi bilan boshlandi:

  • Tarixiy binoda shov-shuvli bazm: Tarqalgan kadrlarda o‘rda hovlisida chiroqlar, musiqa va bayramona bezaklar ostida raqslar uyushtirilgani, qadimiy yodgorlik muhitiga mos kelmaydigan ko‘ngilochar tadbir bo‘lib o‘tgani ko‘rinadi;

  • Jamoatchilik noroziligi: Foydalanuvchilar va tarix ixlosmandlari milliy meros obyekti, ajdodlar xotirasi va davlat muhofazasidagi obida bunday maqsadlar uchun ishlatilishi mumkin emasligini aytib, mas’ullardan izoh talab qildi.

Madaniy meros agentligining bayonoti: Noqonuniy va kelishilmagan tadbir

Holat tarmoqlarda keskin aks-sado bergach, sohaga mas’ul davlat organi tezkorlik bilan munosabat bildirdi:

  • Kelishuvsiz qaror: Agentlik taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu ko‘ngilochar kecha Qo‘qon davlat muzey-qo‘riqxonasi rahbariyati tomonidan yuqori turuvchi tashkilotlar bilan belgilangan tartibda kelishilmasdan va tegishli ruxsatlarsiz o‘zboshimchalik bilan tashkil etilgan;

  • Intizomiy jazo: O‘z xizmat vazifalariga sovuqqonlik bilan qaragani, tarixiy yodgorlikni saqlash va undan foydalanish me’yorlarini buzgani uchun muassasa direktoriga rasman hayfsan e’lon qilindi.

Mutasaddi idoralar tarixiy va madaniy yodgorliklar hududida bunday ko‘rinishdagi kelishilmagan ommaviy hamda ko‘ngilochar tadbirlarni o‘tkazish qat’iyan man etilishini va bundan buyon nazorat yanada kuchaytirilishini eslatib o‘tdi.

Xudoyorxon o‘rdasiQo‘qon davlat muzey-qo‘riqxonasiMadaniy meros agentligiQo‘qon bazm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasida tadbir o‘tkazgan direktor jazolandiXudoyorxon o‘rdasida tadbir o‘tkazgan direktor jazolandiKecha 15:05Samarqandda hovlisidan yer qaziyotgan fuqaro qadimiy qabr qoldiqlarini topdiSamarqandda hovlisidan yer qaziyotgan fuqaro qadimiy qabr qoldiqlarini topdi15 sentabr 12:29Qo‘riqxona yaylovga aylandimi? Hisor davlat qo‘riqxonasida chorva boqilayotgani fosh bo‘ldi (video)Qo‘riqxona yaylovga aylandimi? Hisor davlat qo‘riqxonasida chorva boqilayotgani fosh bo‘ldi (video)23 sentabr 20:47Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...24 iyul 00:39Qashqadaryoda otasidan qolgan qo‘ylar talash bo‘ldiQashqadaryoda otasidan qolgan qo‘ylar talash bo‘ldiKecha 21:40Namanganda ishlamagan bog‘chalar uchun 1,3 mlrd so‘m subsidiya ajratildiNamanganda ishlamagan bog‘chalar uchun 1,3 mlrd so‘m subsidiya ajratildiKecha 20:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi