Istanbul–Farg‘ona reysida 99 ta bagaj Istanbulda qolib ketdi

·34·Jamiyat
Istanbul–Farg‘ona reysida 99 ta bagaj Istanbulda qolib ketdi

Centrum Air aviakompaniyasining Istanbul–Farg‘ona yo‘nalishidagi C6 316 reysida uchgan yo‘lovchilarning 99 ta bagaji Istanbulda qolib ketdi.

Ma’lum qilinishicha, 4 oktyabr kuni amalga oshirilgan reysda havo kemasiga yuk ortish vaqtida ekspluatatsion cheklovlar joriy etilgan. Aviakompaniya qaror parvoz xavfsizligi talablariga muvofiq qabul qilinganini bildirgan. Shu sababli bagajlarning bir qismi samolyotga yuklanmagan.

Centrum Air yuzaga kelgan vaziyat sabab yo‘lovchilardan uzr so‘rab, qolib ketgan bagajlarni imkon qadar tezroq Farg‘onaga yetkazish choralarini ko‘rayotganini ma’lum qilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bagajlar 5 oktyabr kuni soat 22:00 da Farg‘ona aeroportiga yetkazilishi rejalashtirilgan. Yo‘lovchilardan bagaj birkalarini saqlab qolish va zarur hollarda Farg‘ona aeroportining bagaj bo‘limiga murojaat qilish so‘ralgan.

Aviakompaniya qolib ketgan bagajlarni yetkazib berish bo‘yicha ishlar olib borilayotganini bildirgan.

Centrum AirIstanbul-FargonaC6 316bagaj yo‘qotilgan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Centrum Air bortidagi voqea: Davlat tili talabi va yo‘lovchining parvozdan chetlatilishiCentrum Air bortidagi voqea: Davlat tili talabi va yo‘lovchining parvozdan chetlatilishiBugun 09:44Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Andijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limiAndijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limi31 iyul 18:03Toshkentda mahr talabi sabab to‘y bekor qilingani aytilmoqdaToshkentda mahr talabi sabab to‘y bekor qilingani aytilmoqdaBugun 17:32Toshkentda avtobusni eshigini ochib boshqargan haydovchi jazolandiToshkentda avtobusni eshigini ochib boshqargan haydovchi jazolandiBugun 15:08Xudoyorxon o‘rdasida tadbir o‘tkazgan direktor jazolandiXudoyorxon o‘rdasida tadbir o‘tkazgan direktor jazolandiBugun 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi