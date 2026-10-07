Bloger va aviakompaniya o‘rtasidagi til mojarosiga qanday nuqta qo‘yildi?

·124·Jamiyat
Bloger va aviakompaniya o‘rtasidagi til mojarosiga qanday nuqta qo‘yildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Centrum Air aviakompaniyasi va bloger komil_vlogs o‘rtasidagi mojaro rasman hal bo‘ldi, bunda aviakompaniya yo‘lovchining davlat tilida muomala qilishni so‘ragani sababli samolyotdan tushirib qoldirilgani haqidagi da’vosini o‘rganib chiqib, dastlabki xulosaning noto‘g‘ri bo‘lganini tan oldi.
  • Aviakompaniya o‘z xatosini tan olib, xodimaning uzrini qabul qildi va yo‘lovchining barcha transfer hamda transport xarajatlarini qoplab berishga kelishdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik e’tirozi va qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan Centrum Air aviakompaniyasi hamda bloger komil_vlogs o‘rtasidagi mojaro rasman o‘z yechimini topdi. Yo‘lovchining davlat tilida muomala qilishni so‘ragani ortidan samolyotdan tushirib qoldirilgani haqidagi da’vosi jamoatchilikda katta rezonans uyg‘otgan edi.

Aviakompaniya rahbariyati vaziyatni qayta va chuqur o‘rganib chiqib, dastlabki shoshilinch xulosa noto‘g‘ri bo‘lganini tan oldi hamda yo‘lovchi bilan to‘liq kelishuvga erishdi.

Aviakompaniya o‘z xatosini tan oldi: Shoshilinch bayonot bekor qilindi

Tomonlar ishtirokida tashkil etilgan rasmiy uchrashuvda vaziyatga xolis baho berildi:

  • Dastlabki xulosaning noto‘g‘riligi: Aviakompaniya vakili voqea yuzasidan qayta rasmiy munosabat bildirib, ilk berilgan bayonot va shoshilinch qaror xato bo‘lganini, aslida esa bort kuzatuvchisi nohaq ekanini ochiq tan oldi;

  • Xodimaning rasmiy uzri: Tarmoqlarda e’lon qilingan videomurojaatda bort kuzatuvchisi o‘z xatosini to‘liq tushunib yetganini, o‘zbek tili hamda barcha mijozlarni chuqur hurmat qilishini bildirib, samimiy uzr so‘radi;

  • Moliyaviy kompensatsiya: Centrum Air yo‘lovchining reysni o‘tkazib yuborishi ortidan ko‘rgan barcha transfer va transport xarajatlarini to‘liq qoplab berish majburiyatini o‘z zimmasiga oldi.

Blogerning munosabati: «Ayol kishi bilan tortishib o‘tirmayman»

Mojaro markazida bo‘lgan bloger yigit ham vaziyatni yanada keskinlashtirmasdan, konstruktiv va mardona pozitsiya bildirdi:

  • Ochiq ko‘ngillik bilan yarashuv: Bloger xodimaning uzrini qabul qilib, masalani cho‘zib o‘tirmasligini ta’kidladi: «Kamchilik o‘tgan bo‘lsa, men ham uzr so‘rayman», — deya bahsga yakun yasadi;

  • To‘liq murosa: Ikki tomon bir-biriga qo‘l berib, hech qanday e’tiroz va da’volar qolmaganini rasman tasdiqladi.

Ushbu holat mijozlarga xizmat ko‘rsatish sohasida davlat tiliga bo‘lgan hurmat har doim birinchi o‘rinda turishi kerakligini, shuningdek, yuzaga kelgan har qanday nizoni ochiq muloqot va madaniyat bilan bartaraf etish mumkinligini yana bir bor isbotladi.

Centrum Airkomil_vlogsbort kuzatuvchisiavia xizmatlarida davlat tiliga hurmat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Centrum Air bortidagi voqea: Davlat tili talabi va yo‘lovchining parvozdan chetlatilishiCentrum Air bortidagi voqea: Davlat tili talabi va yo‘lovchining parvozdan chetlatilishiKecha 09:44Istanbul–Farg‘ona reysida 99 ta bagaj Istanbulda qolib ketdiIstanbul–Farg‘ona reysida 99 ta bagaj Istanbulda qolib ketdiKecha 17:05Surayyo Qosimova: “19 yildan beri ijarada yashayman” (video)Surayyo Qosimova: “19 yildan beri ijarada yashayman” (video)9 sentabr 23:57Bloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqdaBloger Kokosh shifokorni “shantaj” qilganmi? Bloger sud qaroridan norozi ekanligini aytmoqda14 avgust 17:46O‘zbekistonlik taniqli bloger va jangchi «Maxa.dxb» Qozog‘istonda hibsga olinmoqdaO‘zbekistonlik taniqli bloger va jangchi «Maxa.dxb» Qozog‘istonda hibsga olinmoqda19 avgust 18:33Sebalos atrofidagi “sotqin” mojarosiga oydinlik kiritildiSebalos atrofidagi “sotqin” mojarosiga oydinlik kiritildi13 may 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?