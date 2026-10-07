Bloger va aviakompaniya o‘rtasidagi til mojarosiga qanday nuqta qo‘yildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Centrum Air aviakompaniyasi va bloger komil_vlogs o‘rtasidagi mojaro rasman hal bo‘ldi, bunda aviakompaniya yo‘lovchining davlat tilida muomala qilishni so‘ragani sababli samolyotdan tushirib qoldirilgani haqidagi da’vosini o‘rganib chiqib, dastlabki xulosaning noto‘g‘ri bo‘lganini tan oldi.
- Aviakompaniya o‘z xatosini tan olib, xodimaning uzrini qabul qildi va yo‘lovchining barcha transfer hamda transport xarajatlarini qoplab berishga kelishdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik e’tirozi va qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan Centrum Air aviakompaniyasi hamda bloger komil_vlogs o‘rtasidagi mojaro rasman o‘z yechimini topdi. Yo‘lovchining davlat tilida muomala qilishni so‘ragani ortidan samolyotdan tushirib qoldirilgani haqidagi da’vosi jamoatchilikda katta rezonans uyg‘otgan edi.
Aviakompaniya rahbariyati vaziyatni qayta va chuqur o‘rganib chiqib, dastlabki shoshilinch xulosa noto‘g‘ri bo‘lganini tan oldi hamda yo‘lovchi bilan to‘liq kelishuvga erishdi.
Aviakompaniya o‘z xatosini tan oldi: Shoshilinch bayonot bekor qilindi
Tomonlar ishtirokida tashkil etilgan rasmiy uchrashuvda vaziyatga xolis baho berildi:
Dastlabki xulosaning noto‘g‘riligi: Aviakompaniya vakili voqea yuzasidan qayta rasmiy munosabat bildirib, ilk berilgan bayonot va shoshilinch qaror xato bo‘lganini, aslida esa bort kuzatuvchisi nohaq ekanini ochiq tan oldi;
Xodimaning rasmiy uzri: Tarmoqlarda e’lon qilingan videomurojaatda bort kuzatuvchisi o‘z xatosini to‘liq tushunib yetganini, o‘zbek tili hamda barcha mijozlarni chuqur hurmat qilishini bildirib, samimiy uzr so‘radi;
Moliyaviy kompensatsiya: Centrum Air yo‘lovchining reysni o‘tkazib yuborishi ortidan ko‘rgan barcha transfer va transport xarajatlarini to‘liq qoplab berish majburiyatini o‘z zimmasiga oldi.
Blogerning munosabati: «Ayol kishi bilan tortishib o‘tirmayman»
Mojaro markazida bo‘lgan bloger yigit ham vaziyatni yanada keskinlashtirmasdan, konstruktiv va mardona pozitsiya bildirdi:
Ochiq ko‘ngillik bilan yarashuv: Bloger xodimaning uzrini qabul qilib, masalani cho‘zib o‘tirmasligini ta’kidladi: «Kamchilik o‘tgan bo‘lsa, men ham uzr so‘rayman», — deya bahsga yakun yasadi;
To‘liq murosa: Ikki tomon bir-biriga qo‘l berib, hech qanday e’tiroz va da’volar qolmaganini rasman tasdiqladi.
Ushbu holat mijozlarga xizmat ko‘rsatish sohasida davlat tiliga bo‘lgan hurmat har doim birinchi o‘rinda turishi kerakligini, shuningdek, yuzaga kelgan har qanday nizoni ochiq muloqot va madaniyat bilan bartaraf etish mumkinligini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…