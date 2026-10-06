Centrum Air bortidagi voqea: Davlat tili talabi va yo‘lovchining parvozdan chetlatilishi

·22·Jamiyat
Centrum Air bortidagi voqea: Davlat tili talabi va yo‘lovchining parvozdan chetlatilishi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Centrum Air aviakompaniyasining «Samara — Toshkent» reysi chog‘ida yo‘lovchi o‘zbek tilida xizmat ko‘rsatishni talab qilgani sababli samolyotdan chetlatildi.
  • Bloger komil_vlogs bort kuzatuvchisi chipta nazoratini rus tilida so‘raganidan so‘ng o‘zbek tilida murojaat qilgan, biroq ekipaj a’zosi uning samolyotga kirishiga yo‘l qo‘ymagan.

Mahalliy xususiy aviatashuvchi — Centrum Air aviakompaniyasining «Samara — Toshkent» yo‘nalishi bo‘yicha amalga oshirilgan parvozi chog‘ida davlat tili va yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish madaniyati bilan bog‘liq jiddiy mojaro yuz berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda komil_vlogs nomi bilan tanilgan bloger bort kuzatuvchisidan o‘zbek tilida muomala qilishni so‘ragani ortidan samolyotdan tushirib yuborilganini ma’lum qildi.

Ushbu murojaat o‘zbek segmentida qisqa vaqt ichida keng tarqalib, aviakompaniyalar tomonidan davlat tiliga bo‘lgan hurmat va ekipajning kasbiy etikasi yuzasidan qizg‘in bahslarni keltirib chiqardi.

Til masalasidan kelib chiqqan bahs tafsiloti

Yo‘lovchining bildirishicha, kelishmovchilik samolyotga chiqish (posadka) jarayonidayoq boshlangan:

  • Ilk muomala va e’tiroz: Samolyot eshigi oldida bort kuzatuvchisi (styuardessa) yo‘lovchidan chipta nazorati (posadka taloni)ni rus tilida so‘ragan. Bunga javoban bloger: «O‘zbek tilida so‘rasangiz bo‘lmaydimi, o‘zbeksizku?» deya murojaat qilgan;

  • Ekipajning reaksiyasi: Blogerning da’vosiga ko‘ra, bort kuzatuvchisi vazminlik saqlash o‘rniga ovoz ohangini balandlatib, xohlasa ruscha, xohlasa ingliz tilida gapirishi mumkinligini bildirgan va yo‘lovchining samolyot saloniga kirishiga to‘sqinlik qilib, orqaga qaytishini talab qilgan;

  • Parvozdan chetlatilish: Tortishuv oqibatida yo‘lovchi bortdan tushirib qoldirilgan va reys manziliga ushbu fuqarosiz parvoz qilgan.

Centrum Air bortidagi voqea: Davlat tili talabi va yo‘lovchining parvozdan chetlatilishi

Jamoatchilik reaksiyasi: Davlat tili va xizmat ko‘rsatish sifati

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va faollar mazkur holatni bir nechta jihat bo‘yicha keskin muhokama qilmoqda:

  • Davlat tiliga bo‘lgan talab: Ko‘plab fuqarolar O‘zbekiston yurisdiksiyasida faoliyat yuritayotgan, vatandoshlarni tashiyotgan mahalliy aviakompaniya xodimlari o‘z mijozlariga birinchi galda davlat tilida xushmuomalalik bilan xizmat ko‘rsatishi shartligini ta’kidlamoqda;

  • Xizmat ko‘rsatish etikasi: Hatto yo‘lovchi bilan tushunmovchilik kelib chiqqan taqdirda ham, bort kuzatuvchisi baqirishga yoki mijozni asossiz chetlatishga haqqi yo‘qligi, vaziyatni diplomatik yo‘l bilan hal qilish kasbiy majburiyat ekani aytilmoqda.

Hozircha Centrum Air aviakompaniyasi rasmiylari mazkur insident yuzasidan rasmiy bayonot bermadi. Tarmoq kuzatuvchilari aviatashuvchidan holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o‘tkazilishini va videokuzatuv yozuvlari asosida haqiqiy manzaraga oydinlik kiritilishini kutmoqda.

Centrum AirSamara — Toshkentkomil_vlogsdavlat tili
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Centrum Air samolyotidagi holat yo‘lovchilarga ta’sir qildiCentrum Air samolyotidagi holat yo‘lovchilarga ta’sir qildi21 may 10:49Qashqadaryodagi to‘yda birgina yahniga 300 kilogrammgacha go‘sht sarflangani aytilmoqdaQashqadaryodagi to‘yda birgina yahniga 300 kilogrammgacha go‘sht sarflangani aytilmoqdaBugun 00:10Toshkentda 100 ta yangi jamoat hojatxonasi tashkil etiladiToshkentda 100 ta yangi jamoat hojatxonasi tashkil etiladiKecha 20:24Toshkentning 5 ta tumanida 5 kun davomida issiq suv bo‘lmaydiToshkentning 5 ta tumanida 5 kun davomida issiq suv bo‘lmaydiKecha 19:32Toshkentda kompyuterxona yerto‘lasidan maymun topildiToshkentda kompyuterxona yerto‘lasidan maymun topildiKecha 19:305 yoshli farzand onasiga olib berildi5 yoshli farzand onasiga olib berildiKecha 18:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi