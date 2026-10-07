Ma’naviy zararni undirish bilan bog‘liq ijro ishlari davom etmoqda

·34·Jamiyat
Ma’naviy zararni undirish bilan bog‘liq ijro ishlari davom etmoqda

Joriy yilning 4 oktyabr kuni «Dok-1 Maks» dori vositasidan jabrlanganlarga nisbatan kompensatsiya mablag‘lari to‘lab berilmayotganligi haqidagi xabarlar yoritildi.

Ma’lum bo‘lishicha, Toshkent shahar jinoyat ishlari bo‘yicha sudlov hay’atining hamda JIB Uchtepa tuman va Qarshi shahar sudlarining ijro hujjatlariga asosan javobgarlar R.Singh, S.Kariyev va boshqalardan 85 nafar fuqarolar foydasiga jami 78 mlrd so‘m ma’naviy zarar undirish to‘g‘risidagi ijro ishlari mavjud.

Ijro harakatlari davomida ushbu turar va noturar mulklar belgilangan tartibda xatlanib, Qatortol 3-tor ko‘chasidagi xonadonlar 7 mlrd. so‘mga va “Beshyog‘och" MFY, Furqat ko‘chasidagi noturar joy binosi 1,1 mlrd so‘mga baholangan va auksion savdolariga chiqarilgan.

Shundan “Beshyog‘och” MFY, Furqat ko‘chasidagi noturar joy binosi 18.11.2025 yilda 793,1 mln so‘mga sotilgan.

Auksion savdolari orqali sotilgan va qarzdor S.Kariyevning oila a’zolari tomonidan to‘langan barcha pul mablag‘lari hisobidan undiruvchilarga jami 16,7 mlrd so‘m pul mablag‘lari “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida”gi Qonunning 80-moddasiga asosan, barcha undiruvchilarga teng taqsimlangan.

Hozirgi kunda bo‘lim ish yurituvida S.Kariyev va boshqalardan jami 61,3 mlrd so‘m zarar undirish bilan bog‘liq ijro ishlari bo‘yicha ijro harakatlari davom etmoqda.

Dok-1 MaksToshkent jinoyat ishlariS.KariyevBeshyog‘och MFY
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harbiy prokuratura Abdurahmon Tashanovga 15 million so‘m tovon puli to‘laydigan bo‘ldiHarbiy prokuratura Abdurahmon Tashanovga 15 million so‘m tovon puli to‘laydigan bo‘ldi23 sentabr 07:12Qoraqalpog‘istonda jinoiy jarimalarni undirish ishlari alohida nazoratdaQoraqalpog‘istonda jinoiy jarimalarni undirish ishlari alohida nazoratda17 sentabr 19:38Boshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqdaBoshqaruv servis kompaniyalari foydasiga undiruvlar tashkil qilinmoqda10 avgust 12:47Fuqarolar manfaati – adolat mezoniFuqarolar manfaati – adolat mezoni15 iyun 17:08Zomin tumanidagi aliment ijro ishi yarashuv bilan yakunlandiZomin tumanidagi aliment ijro ishi yarashuv bilan yakunlandi23 iyul 15:42Shavkat Mirziyoyev Turkistonda Yassaviy maqbarasini ziyorat qildi (foto)Shavkat Mirziyoyev Turkistonda Yassaviy maqbarasini ziyorat qildi (foto)15 may 20:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi