2,2 mlrd. so‘mlik qarzdorlikni undirish uchun garov mulki E-AUKSION savdosiga chiqariladi

·54·Jamiyat
2,2 mlrd. so‘mlik qarzdorlikni undirish uchun garov mulki E-AUKSION savdosiga chiqariladi

Majburiy ijro byurosining Toshkent shahar boshqarmasi Alohida muhim ijro ishlarni ijro etish sho‘basi ish yurituviga Fuqarolik ishlari bo‘yicha Mirobod tumanlararo sudining ijro varaqasi asosida “A.b.” MCHJdan undiruvchi bank AJ foydasiga 2 mlrd 225 mln 340 ming so‘m qarzdorlikni undirish haqidagi ijro hujjati kelib tushgan.

Mazkur ijro hujjati asosida shu kunning o‘zida ijro ishi yuritish qo‘zg‘atilib, qonunchilik talablariga muvofiq qarzdorga sud hujjatida belgilangan majburiyatlarni ixtiyoriy ravishda bajarish uchun muddat berilgan.

Biroq belgilangan muddatda qarzdorlik bartaraf etilmaganligi sababli, undiruvni ta’minlash maqsadida majburiy ijro harakatlari olib borildi.

Jumladan, undiruv qaratilishi belgilangan, “S.G.G.” MCHJga tegishli Yangihayot tumani, “Al-Farg‘oniy” MFY, Sputnik-10 massivi hududida joylashgan, umumiy foydali maydoni 444 kv.m bo‘lgan bino qonunchilikda belgilangan tartibda xatlandi.

Hozirda mazkur ko‘chmas mulkni elektron savdolarga chiqarish bo‘yicha zarur choralar ko‘rilmoqda.

Belgilangan tartibda “E-AUKSION” elektron savdolari orqali realizatsiya qilingan taqdirda, mulkni sotishdan tushgan mablag‘lar qonunchilikda belgilangan tartibda undiruvchi bank AJ foydasiga o‘tkazilib, sud hujjatida belgilangan qarzdorlikni qoplashga yo‘naltiriladi.

Majburiy ijroMirobod tumanlararo sudA.b. MCHJAJ bank
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

60 ming dollarlik garov mulki xatlovga olindi60 ming dollarlik garov mulki xatlovga olindi18 sentabr 20:16O‘rtachirchiqda kredit qarzdorligi sababli, garovdagi uy auksionga chiqarildiO‘rtachirchiqda kredit qarzdorligi sababli, garovdagi uy auksionga chiqarildi13 iyul 17:00Qarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildiQarzdorlik evaziga olingan mulklar bo‘yicha katta yangilik joriy etildi9 sentabr 10:42Elektr qarzi uchun transformator xatlandiElektr qarzi uchun transformator xatlandi14 sentabr 16:49Boʻka tumanida kredit qarzdorlik uchun garovdagi uy sotildiBoʻka tumanida kredit qarzdorlik uchun garovdagi uy sotildi1 may 12:14Elektr energiyasidan bo‘lgan qarzdorlik evaziga, transformator xatlandiElektr energiyasidan bo‘lgan qarzdorlik evaziga, transformator xatlandi4 avgust 16:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)