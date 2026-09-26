2,2 mlrd. so‘mlik qarzdorlikni undirish uchun garov mulki E-AUKSION savdosiga chiqariladi
Majburiy ijro byurosining Toshkent shahar boshqarmasi Alohida muhim ijro ishlarni ijro etish sho‘basi ish yurituviga Fuqarolik ishlari bo‘yicha Mirobod tumanlararo sudining ijro varaqasi asosida “A.b.” MCHJdan undiruvchi bank AJ foydasiga 2 mlrd 225 mln 340 ming so‘m qarzdorlikni undirish haqidagi ijro hujjati kelib tushgan.
Mazkur ijro hujjati asosida shu kunning o‘zida ijro ishi yuritish qo‘zg‘atilib, qonunchilik talablariga muvofiq qarzdorga sud hujjatida belgilangan majburiyatlarni ixtiyoriy ravishda bajarish uchun muddat berilgan.
Biroq belgilangan muddatda qarzdorlik bartaraf etilmaganligi sababli, undiruvni ta’minlash maqsadida majburiy ijro harakatlari olib borildi.
Jumladan, undiruv qaratilishi belgilangan, “S.G.G.” MCHJga tegishli Yangihayot tumani, “Al-Farg‘oniy” MFY, Sputnik-10 massivi hududida joylashgan, umumiy foydali maydoni 444 kv.m bo‘lgan bino qonunchilikda belgilangan tartibda xatlandi.
Hozirda mazkur ko‘chmas mulkni elektron savdolarga chiqarish bo‘yicha zarur choralar ko‘rilmoqda.
Belgilangan tartibda “E-AUKSION” elektron savdolari orqali realizatsiya qilingan taqdirda, mulkni sotishdan tushgan mablag‘lar qonunchilikda belgilangan tartibda undiruvchi bank AJ foydasiga o‘tkazilib, sud hujjatida belgilangan qarzdorlikni qoplashga yo‘naltiriladi.
Izohlar 0
…