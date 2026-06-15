Fuqarolar manfaati – adolat mezoni

·15·Jamiyat
Fuqarolar manfaati – adolat mezoni

Majburiy ijro byurosining Yuqorichirchiq tuman bo‘limi tomonidan hujjatlar ijrosini ta’minlash, aholi, jamiyat va davlat korxonalari manfaatlarini himoya qilish borasidagi amaliy choralar ko‘rib borilmoqda.

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Andijon tumanlararo  sudining qaroriga asosan, qarzdor A.Oxunovdan undiruvchi R.Xakimovaxon foydasiga voyaga yetmagan farzandi ta’minoti uchun ¼ qism aliment undirish to‘g‘risidagi ijro hujjati bo‘yicha Yuqorichirchiq tuman bo‘limida ijro ishi yuritilgan.

Qarzdor vaqtincha ishsizligi hamda qisman to‘lovlarni amalga oshirib kelganligi sababli, qoldiq summalar qarzdorlikni vujudga keltirgan. Natijada shu kunga qadar aliment to‘lovlari yig‘ilishi natijasida qarzdorlik 58 206,4 ming so‘mni tashkil etgan.

Davlat ijrochisi tomonidan olib borilgan ijro harakatlari davomida qarzdor A.Oxunovdan 19.05.2026 yilda shu kungacha to‘planib qolgan jami 58 206,4 ming so‘m aliment qarzdorligi undiruvchi foydasiga to‘liq undirilib, undiruvchiga tegishli bo‘lgan bank plastik kartasiga o‘tkazilishi ta’minlandi.

Bundan tashqari, Iqtisodiy ishlar bo‘yicha Yuqorichirchiq tumani sudining ijro varaqasiga asosan qarzdor korxonadan undiruvchi "HUDUDGAZTA'MINOT" AKSIYADORLIK JAMIYATI foydasiga 229.144,6 ming so‘m qarz undirish to‘g‘risidagi ijro hujjati yuzasidan  Byuroning Yuqorichirchiq tumani bo‘limida ijro ishi yuritilgan.

Ijro harakatlari davomida 19.05.2026 yilda ijro hujjatida ko‘rsatilgan 229.144,6 ming so‘m qarzdorlik pullari to‘liq undirilib, undiruvchi "HUDUDGAZTA'MINOT"AJning tegishli hisob raqamiga o‘tkazib berilishi ta’minlandi.

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Farg‘ona tumanlararo  sudining 26.10.2024 yildagi qaroriga asosan, qarzdor A.Namdan undiruvchi N.Nam  foydasiga voyaga yetmagan farzandi ta’minoti uchun ¼ qism aliment undirish to‘g‘risidagi ijro hujjati bo‘yicha Yuqorichirchiq tuman bo‘limida ijro ishi yuritilgan.

Qarzdor tashabbusiga ko‘ra voyaga yetmagan farzandi voyaga yetgunga qadar bo‘lgan aliment summasi hisoblanib, 124 566,6 ming so‘mni tashkil etgan.

Davlat ijrochisi tomonidan olib borilgan ijro harakatlari davomida qarzdor A.Nam o‘z xohishiga ko‘ra farzandi voyaga yetguniga qadar bo‘lgan jami 124 566,6 ming so‘m aliment pullari undiruvchi foydasiga to‘liq undirilib, undiruvchiga tegishli bo‘lgan bank plastik kartasiga o‘tkazilishi ta’minlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda 4,9 mlrd. so‘mlik to‘qimachilik dastgohlari kredit qarzi sabab xatlandiAndijonda 4,9 mlrd. so‘mlik to‘qimachilik dastgohlari kredit qarzi sabab xatlandiBugun, 12:36Quvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiQuvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiBugun, 12:33Qamchiqda yuk mashinasi ag‘darildi, yuklar sochilib ketdiQamchiqda yuk mashinasi ag‘darildi, yuklar sochilib ketdiBugun, 12:31Toshkentlik ota alimentni 2038 yilgacha oldindan to‘lab berdiToshkentlik ota alimentni 2038 yilgacha oldindan to‘lab berdiBugun, 11:32Samarqandda Damas ishtirokidagi YTH muhokamalarga sabab bo‘lmoqdaSamarqandda Damas ishtirokidagi YTH muhokamalarga sabab bo‘lmoqdaBugun, 10:24Toshkentda uy oldida turgan Nexia-3 yonib ketdiToshkentda uy oldida turgan Nexia-3 yonib ketdiBugun, 08:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi