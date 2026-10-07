"O‘g‘lim meni tanimay qolmasmikin?" - "Real Sanjik" sudda so‘nggi so‘zini aytdi

·64·Jamiyat
"O‘g‘lim meni tanimay qolmasmikin?" - "Real Sanjik" sudda so‘nggi so‘zini aytdi

Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo‘yicha sudlov hay’ati apellyatsiya instansiyasida tadbirkor, "Real Sanjik" nomi bilan tanilgan Sanjar Karimovga oid jinoyat ishini ko‘rib chiqmoqda.

Sud majlisida so‘nggi so‘zga chiqqan Sanjar Karimov chiqariladigan hukm nafaqat qonun, balki vijdon mezonlari asosida ham baholanishini istashini bildirdi.

U otasi vafotidan to‘rt oy o‘tib qamoqqa olinganini aytib, suddan oilasi bag‘riga qaytish va o‘g‘li bilan yana birga bo‘lish imkoniyatini so‘radi. Karimov hayotini qamoqda o‘tkazish uning uchun juda og‘ir ekanini ta’kidladi.

Tadbirkor uyida onasi, turmush o‘rtog‘i va farzandi uni kutayotganini aytdi. Eng katta xavotiri esa o‘g‘li vaqt o‘tishi bilan uni tanimay qolishi ekanini bildirdi.

"O‘g‘limning "dada" degan so‘zini yana bir bor eshitishni istayman. Iltimos, o‘sha kun bugun bo‘lsin", — dedi Sanjar Karimov suddagi so‘nggi so‘zida.

Sanjar KarimovReal SanjikToshkent shahar sudining jinoyat ishlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Sanjik» qamoqxonada soch ektirganmi?«Sanjik» qamoqxonada soch ektirganmi?21 iyul 21:48“Real Sanjik” 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi, u sud qaroridan norozi“Real Sanjik” 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi, u sud qaroridan norozi8 may 19:14Endilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin.Endilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin.Bugun 15:46Toshkent metrosida poyezd texnik nosozlik sabab to‘xtab qoldiToshkent metrosida poyezd texnik nosozlik sabab to‘xtab qoldiBugun 15:27Bog‘chada bolani tok urishi ortidan mansabdorlar javobgarlikka tortilishi mumkinBog‘chada bolani tok urishi ortidan mansabdorlar javobgarlikka tortilishi mumkinBugun 15:1868 bola vafoti ortidan "Dok-1 Maks" bo‘yicha yangi ma’lumot68 bola vafoti ortidan "Dok-1 Maks" bo‘yicha yangi ma’lumotBugun 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi