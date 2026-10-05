Sirojiddin Odilov 4 yilga qamaldi: sud tafsilotlari ma’lum bo‘ldi

·0·Jamiyat
Sirojiddin Odilov 4 yilga qamaldi: sud tafsilotlari ma’lum bo‘ldi

YouTube'dagi “Sirojiddin Media” kanali muallifi va shu nomdagi MCHJ rahbari Sirojiddin Odilov 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Jizzax viloyati sudlari ma’lum qildi.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Mirzacho‘l tuman sudining 5 oktyabrdagi hukmiga ko‘ra, Odilov bir nafar fuqaroga nisbatan tovlamachilik, yana ikki nafar shaxsga nisbatan esa xizmat mavqeidan foydalangan holda takroran firibgarlik sodir etganlikda aybli deb topilgan.

Sud materiallariga ko‘ra, u D.Sh.dan 12 million so‘mni tovlamachilik yo‘li bilan, G.J.dan 30 million so‘m va R.X.dan 33 million so‘mni firibgarlik orqali qo‘lga kiritgan. Shu tariqa yetkazilgan umumiy zarar 75 million so‘mni tashkil etgan va mazkur mablag‘ to‘liq qoplangan.

Sud tomonidan Odilovga 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Ayrim manbalarda jazo manzil-koloniyada o‘talishi qayd etilgan.

Jizzax viloyati sudlari alohida ta’kidlashicha, jinoyat ishi doirasida Odilovning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatiga oid ayblov qo‘yilmagan. Sudda ko‘rib chiqilgan ayblovlar boshqa fuqarolarning mulkini firibgarlik va tovlamachilik yo‘li bilan qo‘lga kiritish bilan bog‘liq bo‘lgan.

Shuningdek, birinchi instansiya sudining hukmiga yuqori instansiyada belgilangan protsessual tartibda baho berilishi mumkin.

Ma’lumotlarga ko‘ra, “Sirojiddin Media” YouTube kanalida 918 mingdan ortiq obunachi bor.

Sirojiddin OdilovSirojiddin MediaJizzax viloyati sudlariFiribgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harbiy prokuratura Abdurahmon Tashanovga 15 million so‘m tovon puli to‘laydigan bo‘ldiHarbiy prokuratura Abdurahmon Tashanovga 15 million so‘m tovon puli to‘laydigan bo‘ldi23 sentabr 07:12«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi18 iyul 15:35Sog‘liqni saqlash vazirligida yangi tayinlov: vazir almashtirildiSog‘liqni saqlash vazirligida yangi tayinlov: vazir almashtirildi5 may 22:31Fargʻonada alimentdan qochib ayoli va qizini oʻldirgan erkak 19 yilga qamaldiFargʻonada alimentdan qochib ayoli va qizini oʻldirgan erkak 19 yilga qamaldi4 may 13:48Bloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiBloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldi11 avgust 17:56Samarqandda ayolini oʻzini oʻldirish darajasiga yetkazgan erkak 9,5 yilga qamaldiSamarqandda ayolini oʻzini oʻldirish darajasiga yetkazgan erkak 9,5 yilga qamaldi2 may 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi