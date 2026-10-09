O‘quvchi qizga shahvoniy shilqimlik qilgan o‘qituvchi ishdan bo‘shatildi

·40·Jamiyat
O‘quvchi qizga shahvoniy shilqimlik qilgan o‘qituvchi ishdan bo‘shatildi

Surxondaryo viloyatining Jarqo‘rg‘on tumanida 16 yoshli o‘quvchi qizga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun 5 sutkaga ma’muriy qamoqqa olingan texnikum ustasi ishdan bo‘shatildi. Bu haqda Kasbiy ta’lim agentligi xabar berdi.

Agentlik ma’lumotiga ko‘ra, holat aniqlangach, Jarqo‘rg‘on tumanidagi 2-son texnikumda xizmat tekshiruvi o‘tkazilgan. O‘rganish natijasida o‘quvchiga nisbatan nomaqbul xatti-harakat sodir etgan ishlab chiqarish ta’limi ustasi K.E.E. bilan tuzilgan mehnat shartnomasi qonunchilikda belgilangan tartibda bir tomonlama bekor qilingan.

«Kasbiy ta’lim agentligi o‘quvchilarning sha’ni, qadr-qimmati va shaxsiy daxlsizligiga tajovuz qiluvchi har qanday xatti-harakatni qat’iy qoralaydi», — deyiladi agentlik munosabatida.

Shuningdek, kasbiy ta’lim tashkilotlarida xavfsiz va hurmatga asoslangan muhitni ta’minlash, bunday holatlarning oldini olish hamda takrorlanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun nazorat va profilaktika choralari kuchaytirilishi ma’lum qilingan.

Agentlik o‘quvchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning murojaatlarini o‘z vaqtida ko‘rib chiqish hamda har bir holatga xolisona munosabat bildirish bo‘yicha mas’ul rahbar va xodimlarning javobgarligi kuchaytirilishini ham bildirgan.

Avvalroq sud texnikum ustasini shahvoniy shilqimlik qilish bilan bog‘liq huquqbuzarlikda aybdor deb topib, unga 5 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlagani haqida xabar berilgan edi.

Kasbiy ta’lim agentligiJarqo‘rg‘on texnikumiSurxondaryo viloyatiTexnikum ustasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ishxonada «shilqimlik»ka endi yo‘l yo‘q: Senat yangi normani ma’qulladiIshxonada «shilqimlik»ka endi yo‘l yo‘q: Senat yangi normani ma’qulladi2 oktabr 17:21Shilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindiShilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindi3 avgust 23:20Toshkentda maktab qo‘riqlash xizmati xodimi 6-sinf o‘quvchisiga shilqimlik qilgani aytilmoqdaToshkentda maktab qo‘riqlash xizmati xodimi 6-sinf o‘quvchisiga shilqimlik qilgani aytilmoqda24 sentabr 15:46Voyaga yetmagan o‘quvchini sport zaliga aldab chaqirib, shahvoniy shilqimlik qilgan pedagogga sud hukmi o‘qildiVoyaga yetmagan o‘quvchini sport zaliga aldab chaqirib, shahvoniy shilqimlik qilgan pedagogga sud hukmi o‘qildiKecha 14:48Buxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBuxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldi5 sentabr 06:47Namanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiNamanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildi12 avgust 22:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi