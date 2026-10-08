Voyaga yetmagan o‘quvchini sport zaliga aldab chaqirib, shahvoniy shilqimlik qilgan pedagogga sud hukmi o‘qildi

·73·Jamiyat
Voyaga yetmagan o‘quvchini sport zaliga aldab chaqirib, shahvoniy shilqimlik qilgan pedagogga sud hukmi o‘qildi

Surxondaryo viloyati Jarqo‘rg‘on tumanidagi texnikumlardan birida voyaga yetmagan o‘quvchiga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilgan pedagogga sud hukmi o‘qildi.

Ma’lum qilinishicha, 2026 yil 25-sentyabr kuni texnikumning ishlab chiqarish ta’lim ustasi fizika darsi vaqtida voyaga yetmagan o‘quvchini xonadan olib chiqib, xizmat xonasida unga nisbatan shahvoniy tusdagi harakatlarni sodir etgan. O‘quvchining qarshiligi sababli u maqsadiga erisha olmagan.

Shundan so‘ng pedagog o‘zini boshqa ism bilan tanishtirib, o‘quvchiga telefon orqali qo‘ng‘iroq qilgan va uni sport zaliga chaqirgan. U yerda ham shilqimlik harakatlarini takrorlagan.

Sud majlisida pedagog o‘z aybini tan olmagan va o‘quvchi bilan faqat tashkiliy masalalarda gaplashganini bildirgan. Biroq ish bo‘yicha to‘plangan dalillar hamda jabrlanuvchining ko‘rsatmalari asosida uning aybi isbotlangan.

Sud qaroriga ko‘ra, fuqaro Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 41-1-moddasi 1-qismi bilan aybdor deb topilib, unga 5 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlangan.

Surxondaryo viloyatiJarqo‘rg‘on tumanitexnikumshilqimlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda o‘qituvchi 16 yoshli o‘quvchiga shilqimlik qildiSurxondaryoda o‘qituvchi 16 yoshli o‘quvchiga shilqimlik qildiBugun 14:25Ishxonada «shilqimlik»ka endi yo‘l yo‘q: Senat yangi normani ma’qulladiIshxonada «shilqimlik»ka endi yo‘l yo‘q: Senat yangi normani ma’qulladi2 oktabr 17:21Shilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindiShilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindi3 avgust 23:20Toshkentda maktab qo‘riqlash xizmati xodimi 6-sinf o‘quvchisiga shilqimlik qilgani aytilmoqdaToshkentda maktab qo‘riqlash xizmati xodimi 6-sinf o‘quvchisiga shilqimlik qilgani aytilmoqda24 sentabr 15:46Buxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBuxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldi5 sentabr 06:47Metrodan topilgan 10 ming dollar egasiga qaytarildiMetrodan topilgan 10 ming dollar egasiga qaytarildiBugun 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi