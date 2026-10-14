Farg‘ona vodiysida kuzatilgan zilzila tafsilotlari...

·63·Jamiyat
Farg‘ona vodiysida kuzatilgan zilzila tafsilotlari...

Qirg‘iziston hududida sodir bo‘lgan navbatdagi zilzila to‘lqinlari O‘zbekistonning Farg‘ona viloyati aholi punktlarida ham sezildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysmoprognostik monitoring respublika markazi ma’lumotlariga ko‘ra, yer silkinishi kuchi Farg‘ona vodiysining ayrim hududlarida 2–3 ballgacha yetgan.

Ma’lum qilinishicha, tabiiy hodisa oqibatida bino va inshootlarga hech qanday talafot yetmagan, jabrlanganlar qayd etilmagan.

Zilzila koordinatalari va epitsentr ko‘rsatkichlari

Seysmologlar tomonidan qayd etilgan asosiy parametrlar quyidagicha:

  • Magnituda: Epitsentrda zilzila kuchi 3,4 magnitudani tashkil etdi;

  • Epitsentr joylashuvi: Yer silkinishi markazi qo‘shni Qirg‘iziston Respublikasining Botken viloyati hududida joylashgan;

  • Masofa: Zilzila o‘chog‘i O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahridan 251 kilometr janubi-sharqda qayd etilgan.

O‘zbekiston hududlarida sezilish kuchi

Yer osti silkinishlari Farg‘ona viloyatining chegaradosh tuman va shaharlarida aholi tomonidan turli darajada his etilgan:

  • Farg‘ona tumani: Epitsentrdan 18 km masofada joylashgan bo‘lib, sezilish kuchi 2–3 ballni tashkil etdi;

  • Quvasoy shahri: Epitsentrdan 20 km uzoqlikda, yer silkinishi kuchi 2–3 ball atrofida sezildi;

  • Farg‘ona shahri: Epitsentrdan 25 km masofada bo‘lib, tebranish kuchi 2 ball sifatida qayd etildi;

  • Marg‘ilon shahri: Epitsentrdan 34 km masofada, silkinish kuchi 2 ballni tashkil qildi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, 2–3 ballik yer tebranishlari odatda binolarning yuqori qavatlarida va tinch holatda bo‘lgan aholi tomonidan bilinadigan, xavf tug‘dirmaydigan mikrozilzilalar toifasiga kiradi. Vaziyat to‘liq seysmik stansiyalar nazoratida bo‘lib turibdi.

Qirg‘izistonFarg‘ona viloyatiSeysmoprognostik monitoring respublika markaziZilzila
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘ona viloyatida zilzila 2–3 ballgacha sezildiFarg‘ona viloyatida zilzila 2–3 ballgacha sezildiBugun 13:54Oshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildiOshdagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi15 sentabr 09:46Qirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildiQirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildi17 sentabr 11:48Farg‘ona viloyatida zilzila sodir bo‘ldiFarg‘ona viloyatida zilzila sodir bo‘ldi24 iyun 22:06Afg‘onistondagi kuchli zilzila O‘zbekistonning 12 hududida sezildiAfg‘onistondagi kuchli zilzila O‘zbekistonning 12 hududida sezildi27 iyun 19:13Buxoroda zilzila qayd etildi: ayrim hududlarda sezildiBuxoroda zilzila qayd etildi: ayrim hududlarda sezildi21 may 13:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?