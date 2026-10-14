Farg‘ona vodiysida kuzatilgan zilzila tafsilotlari...
Qirg‘iziston hududida sodir bo‘lgan navbatdagi zilzila to‘lqinlari O‘zbekistonning Farg‘ona viloyati aholi punktlarida ham sezildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysmoprognostik monitoring respublika markazi ma’lumotlariga ko‘ra, yer silkinishi kuchi Farg‘ona vodiysining ayrim hududlarida 2–3 ballgacha yetgan.
Ma’lum qilinishicha, tabiiy hodisa oqibatida bino va inshootlarga hech qanday talafot yetmagan, jabrlanganlar qayd etilmagan.
Zilzila koordinatalari va epitsentr ko‘rsatkichlari
Seysmologlar tomonidan qayd etilgan asosiy parametrlar quyidagicha:
Magnituda: Epitsentrda zilzila kuchi 3,4 magnitudani tashkil etdi;
Epitsentr joylashuvi: Yer silkinishi markazi qo‘shni Qirg‘iziston Respublikasining Botken viloyati hududida joylashgan;
Masofa: Zilzila o‘chog‘i O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahridan 251 kilometr janubi-sharqda qayd etilgan.
O‘zbekiston hududlarida sezilish kuchi
Yer osti silkinishlari Farg‘ona viloyatining chegaradosh tuman va shaharlarida aholi tomonidan turli darajada his etilgan:
Farg‘ona tumani: Epitsentrdan 18 km masofada joylashgan bo‘lib, sezilish kuchi 2–3 ballni tashkil etdi;
Quvasoy shahri: Epitsentrdan 20 km uzoqlikda, yer silkinishi kuchi 2–3 ball atrofida sezildi;
Farg‘ona shahri: Epitsentrdan 25 km masofada bo‘lib, tebranish kuchi 2 ball sifatida qayd etildi;
Marg‘ilon shahri: Epitsentrdan 34 km masofada, silkinish kuchi 2 ballni tashkil qildi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, 2–3 ballik yer tebranishlari odatda binolarning yuqori qavatlarida va tinch holatda bo‘lgan aholi tomonidan bilinadigan, xavf tug‘dirmaydigan mikrozilzilalar toifasiga kiradi. Vaziyat to‘liq seysmik stansiyalar nazoratida bo‘lib turibdi.
Izohlar 0
…