Tezkor amaliyot: Internet-narkodo‘kon xodimi 3 kg giyohvand modda bilan ushlandi (video)

·49·Jamiyat
Tezkor amaliyot: Internet-narkodo‘kon xodimi 3 kg giyohvand modda bilan ushlandi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida internet orqali narkotik moddalar savdosi bilan shug‘ullangan kuryer qo‘lga olindi.
  • Yunusobod tumanida yashovchi 1993 yilda tug‘ilgan fuqaroning yonidan va yashash xonadonidan jami 3 kilogrammdan ortiq gashish moyi hamda qadoqlash uskunalari ashyoviy dalil sifatida olib qo‘yildi.
  • Mazkur shaxs virtual makondagi noqonuniy narkodo‘konda ta’minotchi sifatida faoliyat yuritgani aniqlanib, unga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Toshkent shahrida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi va tarqatilishiga qarshi kurash doirasida yirik tezkor tadbir amalga oshirildi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo‘yicha boshqarmasi hamda poytaxt IIBB xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan amaliyotda internet orqali narkotik savdosi bilan shug‘ullanuvchi shaxs qo‘lga olindi.

Tezkor ko‘rik va tintuv harakatlari davomida qonunbuzarning yonidan hamda yashash xonadonidan umumiy hisobda 3 kilogrammdan ortiq kuchli ta’sir qiluvchi gashish moyi va savdo uchun mo‘ljallangan maxsus uskunalar ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi.

Tezkor tadbir tafsilotlari: Gumonlanuvchi qanday qo‘lga olindi?

Huquq-tartibot idoralari tomonidan oldindan kuzatuvga olingan shaxs bo‘yicha quyidagi muhim faktlar ma’lum qilindi:

  • Ko‘chadagi to‘xtatish va dastlabki tekshiruv: Yunusobod tumanida istiqomat qiluvchi, 1993 yilda tug‘ilgan fuqaro harakatlanayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan to‘xtatilib, xolislar ishtirokida ko‘zdan kechirildi;

  • Yonidan topilgan dalillar: Tekshiruv chog‘ida uning yonida 3 ta kichik hajmdagi idishga joylashtirilgan jami 257 gramm gashish moyi borligi aniqlanib, hujjatlashtirib olindi;

  • Xonadondagi yashirin ombor: Tezkor surishtiruv zudlik bilan uning yashash manzilida davom ettirildi. Xonadonni ko‘zdan kechirish davomida sof og‘irligi 2 kilogramm 831 gramm bo‘lgan katta miqdordagi gashish moyi hamda moddalarni qadoqlash va o‘lchash uchun ishlatilgan elektron tarozi olib qo‘yildi;

  • Internet tarmog‘idagi faoliyat: Surishtiruvlar davomida ushlangan fuqaro virtual makonda — noqonuniy internet-narkodo‘konda kuryer («zakladchik») va ta’minotchi sifatida ishlab kelgani fosh bo‘ldi.

Tergov harakatlari va qonuniy javobgarlik

Olingan ashyoviy dalillar poytaxt ko‘chalariga va yoshlar orasiga katta hajmdagi xavfli moddalarning tarqalib ketishining oldini oldi:

  • Jinoyat ishi ochildi: Holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;

  • Tarmoqni aniqlash choralari: Ayni paytda gumonlanuvchiga mazkur moddalarni yetkazib bergan shaxslar, internet-do‘konning tashkilotchilari hamda pul aylanmalari manbalarini aniqlash bo‘yicha keng qamrovli tergov harakatlari davom etmoqda.

Huquq-tartibot organlari giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning har qanday shakldagi savdosi hamda internet orqali ularni tarqatish og‘ir jinoiy javobgarlikka sabab bo‘lishini qat’iy eslatib o‘tadi.

Davlat xavfsizlik xizmatiToshkent IIBBnarkotik savdosiYunusobod tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!DXXdan Farg‘ona va Namanganda maxsus amaliyot: 2,6 kg “gashish” to‘xtatib qolindi!28 sentabr 11:09Internet narkodo‘kon “omborchisi” qo‘lga olindi...Internet narkodo‘kon “omborchisi” qo‘lga olindi...29 may 13:31Bektemirda giyohvand moddalarni «zakladka» usulida tarqatgan uch kishi ushlandiBektemirda giyohvand moddalarni «zakladka» usulida tarqatgan uch kishi ushlandi6 iyul 16:17Toshkentda «zakladchik»larga qarshi ov: sotuvga tayyor giyohvand moddalar fosh qilindiToshkentda «zakladchik»larga qarshi ov: sotuvga tayyor giyohvand moddalar fosh qilindi11 iyul 23:53Toshkent aeroportida yirik narkotik kontrabandasi to‘xtatildiToshkent aeroportida yirik narkotik kontrabandasi to‘xtatildi16 may 17:48Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdiNikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdiBugun 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi