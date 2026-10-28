Tezkor amaliyot: Internet-narkodo‘kon xodimi 3 kg giyohvand modda bilan ushlandi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida internet orqali narkotik moddalar savdosi bilan shug‘ullangan kuryer qo‘lga olindi.
- Yunusobod tumanida yashovchi 1993 yilda tug‘ilgan fuqaroning yonidan va yashash xonadonidan jami 3 kilogrammdan ortiq gashish moyi hamda qadoqlash uskunalari ashyoviy dalil sifatida olib qo‘yildi.
- Mazkur shaxs virtual makondagi noqonuniy narkodo‘konda ta’minotchi sifatida faoliyat yuritgani aniqlanib, unga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Toshkent shahrida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi va tarqatilishiga qarshi kurash doirasida yirik tezkor tadbir amalga oshirildi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo‘yicha boshqarmasi hamda poytaxt IIBB xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan amaliyotda internet orqali narkotik savdosi bilan shug‘ullanuvchi shaxs qo‘lga olindi.
Tezkor ko‘rik va tintuv harakatlari davomida qonunbuzarning yonidan hamda yashash xonadonidan umumiy hisobda 3 kilogrammdan ortiq kuchli ta’sir qiluvchi gashish moyi va savdo uchun mo‘ljallangan maxsus uskunalar ashyoviy dalil sifatida musodara qilindi.
Tezkor tadbir tafsilotlari: Gumonlanuvchi qanday qo‘lga olindi?
Huquq-tartibot idoralari tomonidan oldindan kuzatuvga olingan shaxs bo‘yicha quyidagi muhim faktlar ma’lum qilindi:
Ko‘chadagi to‘xtatish va dastlabki tekshiruv: Yunusobod tumanida istiqomat qiluvchi, 1993 yilda tug‘ilgan fuqaro harakatlanayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan to‘xtatilib, xolislar ishtirokida ko‘zdan kechirildi;
Yonidan topilgan dalillar: Tekshiruv chog‘ida uning yonida 3 ta kichik hajmdagi idishga joylashtirilgan jami 257 gramm gashish moyi borligi aniqlanib, hujjatlashtirib olindi;
Xonadondagi yashirin ombor: Tezkor surishtiruv zudlik bilan uning yashash manzilida davom ettirildi. Xonadonni ko‘zdan kechirish davomida sof og‘irligi 2 kilogramm 831 gramm bo‘lgan katta miqdordagi gashish moyi hamda moddalarni qadoqlash va o‘lchash uchun ishlatilgan elektron tarozi olib qo‘yildi;
Internet tarmog‘idagi faoliyat: Surishtiruvlar davomida ushlangan fuqaro virtual makonda — noqonuniy internet-narkodo‘konda kuryer («zakladchik») va ta’minotchi sifatida ishlab kelgani fosh bo‘ldi.
Tergov harakatlari va qonuniy javobgarlik
Olingan ashyoviy dalillar poytaxt ko‘chalariga va yoshlar orasiga katta hajmdagi xavfli moddalarning tarqalib ketishining oldini oldi:
Jinoyat ishi ochildi: Holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;
Tarmoqni aniqlash choralari: Ayni paytda gumonlanuvchiga mazkur moddalarni yetkazib bergan shaxslar, internet-do‘konning tashkilotchilari hamda pul aylanmalari manbalarini aniqlash bo‘yicha keng qamrovli tergov harakatlari davom etmoqda.
Huquq-tartibot organlari giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning har qanday shakldagi savdosi hamda internet orqali ularni tarqatish og‘ir jinoiy javobgarlikka sabab bo‘lishini qat’iy eslatib o‘tadi.
Izohlar 0
…