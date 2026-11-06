4 soatlik poylov va qochib qutulgan jabrlanuvchi: Toshkentdagi odam o‘g‘irlash tafsilotlari

·1·Jamiyat
4 soatlik poylov va qochib qutulgan jabrlanuvchi: Toshkentdagi odam o‘g‘irlash tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida buyurtma asosida odam o‘g‘irlash va tan jarohati yetkazish bilan shug‘ullangan ikki nafar retsidivist qo‘lga olindi.
  • Jinoyat jabrlanuvchilardan biri harakatdagi mashinadan qochib chiqib, Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganidan so‘ng fosh etildi.
  • Tergov davomida gumonlanuvchilar 23 va 28 yoshli shaxslar ekani, ular ikkinchi nishondagi shaxsni to‘rt soat davomida poylagani va Telegram orqali elektroshoker ishlatish bo‘yicha ko‘rsatma olgani aniqlandi.

Toshkent shahrida buyurtma asosida fuqarolarni o‘g‘irlab ketish va ularga tan jarohati yetkazish rejasi bilan shug‘ullangan jinoiy guruh fosh etildi. Ichki ishlar vazirligi xabariga ko‘ra, Tezkor qidiruv departamenti tomonidan o‘tkazilgan tezkor amaliyot natijasida ikki nafar xavfli retsidivist daliliy ashyolar bilan qo‘lga olindi.

Mazkur mudhish jinoyatning ildizi jabrlanuvchilardan birining mashinadan qochib chiqib, huquq-tartibot idoralariga zudlik bilan murojaat qilishi ortidan ochildi.

«Bolta, elektroshoker va buyurtma»: Jinoyat izi qanday topildi?

Ichki ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisalar zanjiri quyidagicha rivojlangan:

  • Jabrlanuvchining qochib qutulishi: Noma’lum shaxslar tomonidan majburan avtomobilga mindirib olib ketilayotgan fuqaro kuchli qarshilik ko‘rsatib, harakatdagi mashinadan qochishga erishgan va to‘g‘ri IIVga murojaat qilgan;

  • Gumonlanuvchilar va yukxonadagi topilma: Qo‘lga olingan shaxslar 23 va 28 yoshli, Toshkent shahrida tug‘ilgan hamda muqaddam O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi (o‘g‘rilik) bilan sudlangan shaxslar bo‘lib chiqdi. Ular boshqargan transport vositasi ko‘zdan kechirilganda, yukxonadan mudhish maqsadlarda olib yurilgan bolta topilib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi;

  • Telegram orqali berilgan buyruqlar: Qo‘lga olinganlarning telefonlari tekshirilganda, buyurtmachi bilan olib borilgan maxfiy yozishmalar aniqlandi. Unda birinchi fuqaroni har qanday yo‘l bilan buyurtmachi huzuriga yetkazish topshirig‘i berilgan.

Ikkinchi qurbonni 4 soat poylashgan: «Bo‘yniga elektroshoker ur!»

Aniqlanishicha, guruh faqat bir kishi bilan cheklanmoqchi bo‘lmagan. Yozishmalarda navbatdagi fuqaroni ham o‘g‘irlab ketish bo‘yicha shafqatsiz ko‘rsatmalar berilgan:

  • Shoker bilan uxlatish rejasi: Buyurtmachi xabarlarida agar ikkinchi fuqaro qarshilik ko‘rsatsa, uning bo‘yniga elektroshoker bilan zarba berib, hushidan ketkazib (uxlatib) bo‘lsa ham manzilga olib borish buyurilgan;

  • Tergovdagi bahonalar: IIV e’lon qilgan videolavhada gumonlanuvchilardan biri shoker haqidagi so‘zlarni «shunchaki hazil» deb oqlanishga uringan. Biroq videokuzatuv va tergov dalillari ular ikkinchi nishondagi shaxsning ishxonasi oldida naqd to‘rt soat davomida poylab turganini ko‘rsatdi;

  • Xizmat safari qutqarib qoldi: O‘sha kuni fuqaro xizmat safariga chiqib ketgani sababli, jinoyatchilar rejani keyingi kunga qoldirishga majbur bo‘lgan va oradan ko‘p o‘tmay qo‘lga olingan.

Rasmiy tergov va fuqarolarga muhim ogohlantirish

Hozirda mazkur holat yuzasidan qat’iy protsessual choralar ko‘rilmoqda:

  • Og‘ir modda bo‘yicha ish: Gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 137-moddasi 2-qismi «b» va «v» bandlari (g‘arazgo‘ylik yoki boshqa past niyatlarda, bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan odam o‘g‘irlash) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;

  • IIV murojaati: Ichki ishlar vazirligi barcha fuqarolarni tovlamachilik, zo‘ravonlik, tahdid qilish orqali pul undirish yoki turli xizmatlarni majburan bajartirish holatlariga duch kelganda hech ikkilanmay huquq-tartibot organlariga murojaat qilishga chaqirdi. Murojaat qilgan fuqarolarning shaxsi qat’iy sir saqlanishi kafolatlanadi.

IIVToshkentodam o‘g‘irlashjinoiy guruh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabariToshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari16 avgust 12:21Toshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandiToshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandi16 iyun 17:24«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasiJizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi14 sentabr 17:45Onaning oxirgi iltimosi: millioner o‘g‘il eshitgan gapidan keyin yig‘lab yubordiOnaning oxirgi iltimosi: millioner o‘g‘il eshitgan gapidan keyin yig‘lab yubordi28 oktabr 09:22Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?