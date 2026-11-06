4 soatlik poylov va qochib qutulgan jabrlanuvchi: Toshkentdagi odam o‘g‘irlash tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida buyurtma asosida odam o‘g‘irlash va tan jarohati yetkazish bilan shug‘ullangan ikki nafar retsidivist qo‘lga olindi.
- Jinoyat jabrlanuvchilardan biri harakatdagi mashinadan qochib chiqib, Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganidan so‘ng fosh etildi.
- Tergov davomida gumonlanuvchilar 23 va 28 yoshli shaxslar ekani, ular ikkinchi nishondagi shaxsni to‘rt soat davomida poylagani va Telegram orqali elektroshoker ishlatish bo‘yicha ko‘rsatma olgani aniqlandi.
Toshkent shahrida buyurtma asosida fuqarolarni o‘g‘irlab ketish va ularga tan jarohati yetkazish rejasi bilan shug‘ullangan jinoiy guruh fosh etildi. Ichki ishlar vazirligi xabariga ko‘ra, Tezkor qidiruv departamenti tomonidan o‘tkazilgan tezkor amaliyot natijasida ikki nafar xavfli retsidivist daliliy ashyolar bilan qo‘lga olindi.
Mazkur mudhish jinoyatning ildizi jabrlanuvchilardan birining mashinadan qochib chiqib, huquq-tartibot idoralariga zudlik bilan murojaat qilishi ortidan ochildi.
«Bolta, elektroshoker va buyurtma»: Jinoyat izi qanday topildi?
Ichki ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisalar zanjiri quyidagicha rivojlangan:
Jabrlanuvchining qochib qutulishi: Noma’lum shaxslar tomonidan majburan avtomobilga mindirib olib ketilayotgan fuqaro kuchli qarshilik ko‘rsatib, harakatdagi mashinadan qochishga erishgan va to‘g‘ri IIVga murojaat qilgan;
Gumonlanuvchilar va yukxonadagi topilma: Qo‘lga olingan shaxslar 23 va 28 yoshli, Toshkent shahrida tug‘ilgan hamda muqaddam O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi (o‘g‘rilik) bilan sudlangan shaxslar bo‘lib chiqdi. Ular boshqargan transport vositasi ko‘zdan kechirilganda, yukxonadan mudhish maqsadlarda olib yurilgan bolta topilib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi;
Telegram orqali berilgan buyruqlar: Qo‘lga olinganlarning telefonlari tekshirilganda, buyurtmachi bilan olib borilgan maxfiy yozishmalar aniqlandi. Unda birinchi fuqaroni har qanday yo‘l bilan buyurtmachi huzuriga yetkazish topshirig‘i berilgan.
Ikkinchi qurbonni 4 soat poylashgan: «Bo‘yniga elektroshoker ur!»
Aniqlanishicha, guruh faqat bir kishi bilan cheklanmoqchi bo‘lmagan. Yozishmalarda navbatdagi fuqaroni ham o‘g‘irlab ketish bo‘yicha shafqatsiz ko‘rsatmalar berilgan:
Shoker bilan uxlatish rejasi: Buyurtmachi xabarlarida agar ikkinchi fuqaro qarshilik ko‘rsatsa, uning bo‘yniga elektroshoker bilan zarba berib, hushidan ketkazib (uxlatib) bo‘lsa ham manzilga olib borish buyurilgan;
Tergovdagi bahonalar: IIV e’lon qilgan videolavhada gumonlanuvchilardan biri shoker haqidagi so‘zlarni «shunchaki hazil» deb oqlanishga uringan. Biroq videokuzatuv va tergov dalillari ular ikkinchi nishondagi shaxsning ishxonasi oldida naqd to‘rt soat davomida poylab turganini ko‘rsatdi;
Xizmat safari qutqarib qoldi: O‘sha kuni fuqaro xizmat safariga chiqib ketgani sababli, jinoyatchilar rejani keyingi kunga qoldirishga majbur bo‘lgan va oradan ko‘p o‘tmay qo‘lga olingan.
Rasmiy tergov va fuqarolarga muhim ogohlantirish
Hozirda mazkur holat yuzasidan qat’iy protsessual choralar ko‘rilmoqda:
Og‘ir modda bo‘yicha ish: Gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 137-moddasi 2-qismi «b» va «v» bandlari (g‘arazgo‘ylik yoki boshqa past niyatlarda, bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan odam o‘g‘irlash) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;
IIV murojaati: Ichki ishlar vazirligi barcha fuqarolarni tovlamachilik, zo‘ravonlik, tahdid qilish orqali pul undirish yoki turli xizmatlarni majburan bajartirish holatlariga duch kelganda hech ikkilanmay huquq-tartibot organlariga murojaat qilishga chaqirdi. Murojaat qilgan fuqarolarning shaxsi qat’iy sir saqlanishi kafolatlanadi.
Izohlar 0
…