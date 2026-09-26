5 yashar qizning zo‘rlanishi voqeasidan so‘ng barcha bog‘chalarda tekshiruv boshlandi

·56·Jamiyat
5 yashar qizning zo‘rlanishi voqeasidan so‘ng barcha bog‘chalarda tekshiruv boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uchqo'rg'on tumanidagi bog'chada 5 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etilgani sababli, O'zbekistondagi barcha davlat bog'chalari xodimlari tekshiruvdan o'tkazilmoqda.
  • Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan tuzilgan maxsus Ishchi guruh xodimlarning xizmat vazifalariga loyiqligini o'rganmoqda va aybdorlarga nisbatan qonuniy choralar ko'riladi.

Avvalroq Namangan viloyatining Uchqo‘rg‘on tumanidagi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida 5 yoshli tarbiyalanuvchiga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etilgani haqida xabar berilgan edi. Mazkur voqea ortidan O‘zbekistondagi barcha davlat bog‘chalari xodimlari tekshirila boshlandi. Bu haqda Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi ma’lum qildi.

Vazirlik xabar berishicha, yuz bergan holatni har tomonlama o‘rganish, shuningdek, mas’ul xodimlarning xizmat vazifalariga loyiqligini ko‘rib chiqish maqsadida maxsus Ishchi guruh tuzilgan.

Qayd etilishicha, voqeaga aloqador bo‘lgan, shuningdek, o‘z xizmat vazifalariga mas’uliyatsizlik bilan yondashgan tizimdagi barcha xodimlar va mansabdor shaxslarga nisbatan vakolatli tashkilotlar doirasida tegishli choralar ko‘riladi. Aybdorlarni qonun doirasida jazolash ta’minlanishi ta’kidlangan.

Shu bilan birga, ta’lim tashkilotidagi mazkur voqeaga daxldor, deb gumon qilingan xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomalari bekor qilingan.

Bunday salbiy holatlarning boshqa maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ham takrorlanishining oldini olish maqsadida vazirlikning maxsus Ishchi guruhi a’zolari tomonidan hozirda barcha davlat bog‘chalari xodimlari tekshirilmoqda. Bu jarayon doirasida zarur chora-tadbirlar ham amalga oshirilmoqda.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq Uchqo‘rg‘on tumanidagi bog‘chada ombor mudiri 5 yoshli tarbiyalanuvchiga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgani haqida xabar berilgan edi.

Mazkur holat yuzasidan Uchqo‘rg‘on tumani IIB Tergov bo‘limi tomonidan joriy yil 12 sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi (nomusga tegish) hamda 112-moddasi 1-qismi (o‘ldirish yoki zo‘rlik ishlatish bilan qo‘rqitish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Ushbu jinoyatni sodir etishda gumonlanayotgan K.M. protsessual tartibda ushlangan. Sud tomonidan unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo‘llanilgan.

Ayni vaqtda jinoyat ishi bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.

Uchqo‘rg‘onNamanganjinsiy zo‘ravonlikmaktabgacha ta’lim tashkilotida jinoyat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda 16 yoshli qiz daryoda bedarak yo‘qoldiNamanganda 16 yoshli qiz daryoda bedarak yo‘qoldi19 avgust 19:18Farg‘ona viloyatida o‘t o‘rish moslamasining tig‘i chiqib ketib xodimga borib sanchilib ketdiFarg‘ona viloyatida o‘t o‘rish moslamasining tig‘i chiqib ketib xodimga borib sanchilib ketdi1 avgust 16:12Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?13 avgust 10:22Nishonda xotinini kaltaklagan erkak ikki yilga qamaldi (video)Nishonda xotinini kaltaklagan erkak ikki yilga qamaldi (video)Bugun 12:46“Ippodrom” bozoridagi ayrim savdo bloklari elektrdan uzildi“Ippodrom” bozoridagi ayrim savdo bloklari elektrdan uzildiBugun 10:00Onasining xonasiga kirgan ayol kutilmagan haqiqatni ko‘rdi...Onasining xonasiga kirgan ayol kutilmagan haqiqatni ko‘rdi...Bugun 08:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq