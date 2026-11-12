5 ming kishiga osh berib, videoga oladiganlar qattiq tanqid ostida qoldi: Hokim nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov 5 ming kishiga osh berib, uni ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etayotgan fuqarolarni keskin tanqid qildi.
- Viloyat rahbari bunday dabdababozlik va isrofgarchilik faxrlanishga emas, balki jiddiy o‘ylashga arziydigan holat ekanligini ta'kidladi.
Jamiyatimizda uchrab turadigan ortiqcha dabdababozlik, xo‘jako‘rsinga qilinayotgan to‘y-hashamlar va isrofgarchiliklar muhokamasi muntazam ravishda dolzarb bo‘lib kelmoqda. Bu gal Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov mazkur salbiy holatlarga nisbatan o‘z munosabatini bildirib, keskin tanqidlar bilan chiqdi.
Hokimning tanqidi va ijtimoiy tarmoqlardagi «maqtanchoqlik»
Viloyat rahbari ayrim fuqarolarning keng ko‘lamli, ortiqcha dabdaba bilan o‘tkazilayotgan marosimlarni internet tarmoqlarida namoyish etishiga alohida to‘xtalib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday holatlar faxrlanishga emas, aksincha, o‘ylab ko‘rishga arziydigan jiddiy muammodir.
«Ayrimlar 5 ming kishiga osh berib, videoga olib ijtimoiy tarmoqqa qo‘yib maqtanyapti, qozonni sanayapmiz. Aslida bundan maqtanish emas, yig‘lashimiz kerak», — dedi viloyat rahbari Murodjon Azimov.
Masala tafsilotlari
Murodjon Azimovning yondashuvi
Tanqid qilingan holat
Ko‘p sonli odamlarga osh berib, ijtimoiy tarmoqlarda maqtanish
Asosiy muammo
Isrofgarchilik va xo‘jako‘rsinga qilinayotgan to‘y-ma’rakalar
Muqobil taklif
Mablag‘ni xayrli ishlar, ta’lim va yaqinlarga yordamga yo‘naltirish
Hudud
Qashqadaryo viloyati
Isrof o‘rniga qanday savobli ishlar qilish muhim?
Viloyat hokimi ortiqcha xarajat qilib, odamlarning ko‘zini quvontirishga urinish o‘rniga, o‘sha mablag‘larni chinakam manfaatli va savobli ishlarga sarflash maqsadga muvofiq ekanligini ta’kidladi.
Jumladan, isrofgarchilikka ketadigan mablag‘ hisobidan maktab kutubxonalariga kitob olib berish, bog‘chalarni jihozlash, o‘z xonadonida sharoit yaratish yoki bemor qarindoshlarning salomatligiga g‘amxo‘rlik qilish ming karra foydaliroq ekanligi qayd etildi. Ushbu chaqiriq jamoatchilik o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otib, keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Siz jamiyatimizdagi ortiqcha dabdabali to‘ylar va isrofgarchiliklarga qarshi kurashish uchun yana qanday choralar ko‘rish kerak deb o‘ylaysiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…