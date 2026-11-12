5 ming kishiga osh berib, videoga oladiganlar qattiq tanqid ostida qoldi: Hokim nima dedi?

1 daqiqa o'qish45
5 ming kishiga osh berib, videoga oladiganlar qattiq tanqid ostida qoldi: Hokim nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov 5 ming kishiga osh berib, uni ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etayotgan fuqarolarni keskin tanqid qildi.
  • Viloyat rahbari bunday dabdababozlik va isrofgarchilik faxrlanishga emas, balki jiddiy o‘ylashga arziydigan holat ekanligini ta'kidladi.

Jamiyatimizda uchrab turadigan ortiqcha dabdababozlik, xo‘jako‘rsinga qilinayotgan to‘y-hashamlar va isrofgarchiliklar muhokamasi muntazam ravishda dolzarb bo‘lib kelmoqda. Bu gal Qashqadaryo viloyati hokimi Murodjon Azimov mazkur salbiy holatlarga nisbatan o‘z munosabatini bildirib, keskin tanqidlar bilan chiqdi.

Hokimning tanqidi va ijtimoiy tarmoqlardagi «maqtanchoqlik»

Viloyat rahbari ayrim fuqarolarning keng ko‘lamli, ortiqcha dabdaba bilan o‘tkazilayotgan marosimlarni internet tarmoqlarida namoyish etishiga alohida to‘xtalib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday holatlar faxrlanishga emas, aksincha, o‘ylab ko‘rishga arziydigan jiddiy muammodir.

«Ayrimlar 5 ming kishiga osh berib, videoga olib ijtimoiy tarmoqqa qo‘yib maqtanyapti, qozonni sanayapmiz. Aslida bundan maqtanish emas, yig‘lashimiz kerak», — dedi viloyat rahbari Murodjon Azimov.

Masala tafsilotlari

Murodjon Azimovning yondashuvi

Tanqid qilingan holat

Ko‘p sonli odamlarga osh berib, ijtimoiy tarmoqlarda maqtanish

Asosiy muammo

Isrofgarchilik va xo‘jako‘rsinga qilinayotgan to‘y-ma’rakalar

Muqobil taklif

Mablag‘ni xayrli ishlar, ta’lim va yaqinlarga yordamga yo‘naltirish

Hudud

Qashqadaryo viloyati

Isrof o‘rniga qanday savobli ishlar qilish muhim?

Viloyat hokimi ortiqcha xarajat qilib, odamlarning ko‘zini quvontirishga urinish o‘rniga, o‘sha mablag‘larni chinakam manfaatli va savobli ishlarga sarflash maqsadga muvofiq ekanligini ta’kidladi.

Jumladan, isrofgarchilikka ketadigan mablag‘ hisobidan maktab kutubxonalariga kitob olib berish, bog‘chalarni jihozlash, o‘z xonadonida sharoit yaratish yoki bemor qarindoshlarning salomatligiga g‘amxo‘rlik qilish ming karra foydaliroq ekanligi qayd etildi. Ushbu chaqiriq jamoatchilik o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otib, keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Siz jamiyatimizdagi ortiqcha dabdabali to‘ylar va isrofgarchiliklarga qarshi kurashish uchun yana qanday choralar ko‘rish kerak deb o‘ylaysiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari