Bolani telefondan chalg‘itishning 7 oson usuli: ota-onalar nimalarga e’tibor berishi kerak?
Bugun bolani telefondan uzoqlashtirish ko‘plab ota-onalar uchun qiyin vazifaga aylangan. Ayrim bolalar ovqatlanayotganda, dam olayotganda, hatto uxlab qolish oldidan ham telefon so‘raydi. Uni birdaniga olib qo‘yish esa yig‘i va norozilikka sabab bo‘lishi mumkin. Mutaxassislar bolani gadjetlardan majburan mahrum qilishdan ko‘ra, uning vaqtini qiziqarli mashg‘ulotlar bilan to‘ldirishni tavsiya qiladi.
Quyidagi oddiy usullar bu borada yordam berishi mumkin:
1. Telefon o‘rniga qiziqarli mashg‘ulot taklif qiling
Bolaga shunchaki «telefonni qo‘y» deyish yetarli emas. Uning yoshiga mos rasm chizish, konstruktor yig‘ish, plastilindan shakllar yasash yoki pazl terish kabi mashg‘ulotlarni taklif qiling. Muhimi, bola telefonsiz ham vaqtini maroqli o‘tkazishi mumkinligini his qilsin.
2. Birgalikda ko‘proq vaqt o‘tkazing
Farzandingiz bilan suhbatlashing, ertak o‘qing, stol o‘yinlari o‘ynang yoki birgalikda ovqat tayyorlang. Ota-onaning e’tibori va ishtiroki bolaga telefon o‘rnini bosadigan ijobiy mashg‘ulot bo‘la oladi.
3. Ko‘chaga olib chiqing
Sayr, velosiped haydash, to‘p o‘ynash yoki oddiy quvlashmachoq ham bolaning diqqatini ekrandan chalg‘itadi. Jismoniy faollik uning sog‘lom rivojlanishi uchun ham muhim.
4. Telefon ishlatish vaqtini oldindan belgilang
Gadjetlardan foydalanish uchun aniq vaqt va qoidalar belgilang. Masalan, ovqatlanish paytida, dars tayyorlayotganda va uxlashdan oldin telefon ishlatmaslikka kelishib oling. Qoidalar har kuni bir xil bo‘lishi muhim.
5. Telefonni yig‘i yoki injiqlikni to‘xtatish vositasiga aylantirmang
Bola yig‘laganda yoki zerikkanda darhol telefon berish unga har safar shu yo‘l bilan tinchlanishni o‘rgatishi mumkin. Buning o‘rniga his-tuyg‘ularini tushunishga yordam bering, suhbatlashing yoki boshqa mashg‘ulot taklif qiling.
6. O‘zingiz ham telefondan kamroq foydalaning
Bolalar ko‘pincha kattalarning xatti-harakatlariga taqlid qiladi. Ota-ona ovqatlanayotganda yoki farzandi bilan gaplashayotganda doim telefonga qarab o‘tirsa, undan boshqacha munosabat kutish qiyin. Oilada telefonsiz vaqtlarni joriy qilish foydali.
7. Uxlashdan oldin telefonni chetga qo‘ying
Uyqudan kamida bir soat oldin telefon, planshet va televizorni o‘chirishga odatlaning. Bu vaqtda ertak o‘qish, sokin suhbatlashish yoki tinchlantiruvchi mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanish mumkin.
Mutaxassislar nima deydi?
Amerika Pediatriya akademiyasi tavsiyalarida ham oilada ekransiz vaqt va hududlar belgilash, bolalarga yoshiga mos kontent tanlash, ota-onalarning o‘zlari ham sog‘lom raqamli odatlarga amal qilishi muhimligi ta’kidlanadi.
Shuni unutmaslik kerakki, bolani telefondan uzoqlashtirish bir kunda amalga oshmaydi. Uni koyish yoki keskin taqiqlashdan ko‘ra, asta-sekin yangi odatlar shakllantirish samaraliroq. Eng muhimi, bola telefonni qo‘yganida uning o‘rnida mehr, e’tibor va qiziqarli mashg‘ulotlar borligini his qilishi kerak.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…