Bolani telefondan chalg‘itishning 7 oson usuli: ota-onalar nimalarga e’tibor berishi kerak?

2 daqiqa o'qish28
Bolani telefondan chalg‘itishning 7 oson usuli: ota-onalar nimalarga e’tibor berishi kerak?

Bugun bolani telefondan uzoqlashtirish ko‘plab ota-onalar uchun qiyin vazifaga aylangan. Ayrim bolalar ovqatlanayotganda, dam olayotganda, hatto uxlab qolish oldidan ham telefon so‘raydi. Uni birdaniga olib qo‘yish esa yig‘i va norozilikka sabab bo‘lishi mumkin. Mutaxassislar bolani gadjetlardan majburan mahrum qilishdan ko‘ra, uning vaqtini qiziqarli mashg‘ulotlar bilan to‘ldirishni tavsiya qiladi.

Quyidagi oddiy usullar bu borada yordam berishi mumkin:

1. Telefon o‘rniga qiziqarli mashg‘ulot taklif qiling

Bolaga shunchaki «telefonni qo‘y» deyish yetarli emas. Uning yoshiga mos rasm chizish, konstruktor yig‘ish, plastilindan shakllar yasash yoki pazl terish kabi mashg‘ulotlarni taklif qiling. Muhimi, bola telefonsiz ham vaqtini maroqli o‘tkazishi mumkinligini his qilsin.

2. Birgalikda ko‘proq vaqt o‘tkazing

Farzandingiz bilan suhbatlashing, ertak o‘qing, stol o‘yinlari o‘ynang yoki birgalikda ovqat tayyorlang. Ota-onaning e’tibori va ishtiroki bolaga telefon o‘rnini bosadigan ijobiy mashg‘ulot bo‘la oladi.

Bolani telefondan chalg‘itishning 7 oson usuli: ota-onalar nimalarga e’tibor berishi kerak?

3. Ko‘chaga olib chiqing

Sayr, velosiped haydash, to‘p o‘ynash yoki oddiy quvlashmachoq ham bolaning diqqatini ekrandan chalg‘itadi. Jismoniy faollik uning sog‘lom rivojlanishi uchun ham muhim.

4. Telefon ishlatish vaqtini oldindan belgilang

Gadjetlardan foydalanish uchun aniq vaqt va qoidalar belgilang. Masalan, ovqatlanish paytida, dars tayyorlayotganda va uxlashdan oldin telefon ishlatmaslikka kelishib oling. Qoidalar har kuni bir xil bo‘lishi muhim.

5. Telefonni yig‘i yoki injiqlikni to‘xtatish vositasiga aylantirmang

Bola yig‘laganda yoki zerikkanda darhol telefon berish unga har safar shu yo‘l bilan tinchlanishni o‘rgatishi mumkin. Buning o‘rniga his-tuyg‘ularini tushunishga yordam bering, suhbatlashing yoki boshqa mashg‘ulot taklif qiling.

Bolani telefondan chalg‘itishning 7 oson usuli: ota-onalar nimalarga e’tibor berishi kerak?

6. O‘zingiz ham telefondan kamroq foydalaning

Bolalar ko‘pincha kattalarning xatti-harakatlariga taqlid qiladi. Ota-ona ovqatlanayotganda yoki farzandi bilan gaplashayotganda doim telefonga qarab o‘tirsa, undan boshqacha munosabat kutish qiyin. Oilada telefonsiz vaqtlarni joriy qilish foydali.

7. Uxlashdan oldin telefonni chetga qo‘ying

Uyqudan kamida bir soat oldin telefon, planshet va televizorni o‘chirishga odatlaning. Bu vaqtda ertak o‘qish, sokin suhbatlashish yoki tinchlantiruvchi mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanish mumkin.

Bolani telefondan chalg‘itishning 7 oson usuli: ota-onalar nimalarga e’tibor berishi kerak?

Mutaxassislar nima deydi?

Amerika Pediatriya akademiyasi tavsiyalarida ham oilada ekransiz vaqt va hududlar belgilash, bolalarga yoshiga mos kontent tanlash, ota-onalarning o‘zlari ham sog‘lom raqamli odatlarga amal qilishi muhimligi ta’kidlanadi.

Shuni unutmaslik kerakki, bolani telefondan uzoqlashtirish bir kunda amalga oshmaydi. Uni koyish yoki keskin taqiqlashdan ko‘ra, asta-sekin yangi odatlar shakllantirish samaraliroq. Eng muhimi, bola telefonni qo‘yganida uning o‘rnida mehr, e’tibor va qiziqarli mashg‘ulotlar borligini his qilishi kerak.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Foydali yangiliklari