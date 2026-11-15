Jizzaxda 2,6 milliard so‘mlik noqonuniy kriptoaktivlar aylanmasi fosh etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida litsenziyasiz kriptoaktivlar savdosi bilan shug‘ullangan 2007 yilda tug‘ilgan fuqaroning noqonuniy faoliyatiga chek qo‘yildi.
- Tekshiruv davomida gumonlanuvchining Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro va iPhone 11 smartfonlari orqali qariyb 2,6 milliard so‘mlik operatsiyalar amalga oshirilgani aniqlandi.
- Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Mamlakatimizda raqamli texnologiyalar va kriptoaktivlar sohasidagi qonunbuzarliklarga qarshi kurashish borasidagi tezkor tadbirlar davom etmoqda. Xususan, Jizzax viloyatida litsenziyasiz ravishda kriptoaktivlar savdosi va aylanmasi bilan shug‘ullanib kelgan shaxsning noqonuniy faoliyatiga chek qo‘yildi.
Hodisa tafsilotlari va fosh etilishi
Ichki ishlar vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, tezkor qidiruv tadbirlari davomida Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida yashovchi, 2007 yilda tug‘ilgan (19 yoshli) fuqaroning noqonuniy xatti-harakatlari aniqlangan.
Tekshiruv jarayonida gumonlanuvchiga tegishli bo‘lgan Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro va iPhone 11 rusumli smartfonlar ko‘zdan kechirilgan. Ushbu qurilmalardagi ma’lumotlar tahlil qilinganda, shaxsiy hisobvaraqlar orqali qariyb 2,6 milliard so‘mlik noqonuniy kriptoaktivlar operatsiyalari amalga oshirilgani fosh etilgan.
Tergov va huquqiy ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Huquqbuzarning shaxsi
2007 yilda tug‘ilgan Sharof Rashidov tumani yashovchi
Noqonuniy aylanma miqdori
Qariyb 2,6 milliard so‘m
Ashyoviy dalillar
Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro va iPhone 11 smartfonlari
Qo‘llanilgan qonuniy chora
Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan
Qonuniy choralar va tergov harakatlari
Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi (kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lib, hozirda huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov harakatlari jadal davom ettirilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, mamlakatimizda kriptoaktivlarni ayirboshlash, sotib olish va sotish faqatgina qonunchilikda belgilangan litsenziyaga ega maxsus platformalar orqali amalga oshirilishi shart. Ushbu tartibni chetlab o‘tish jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladi.
Sizningcha, raqamli aktivlar sohasidagi noqonuniy operatsiyalar va yashirin aylanmalarning oldini olish uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…