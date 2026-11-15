Jizzaxda 2,6 milliard so‘mlik noqonuniy kriptoaktivlar aylanmasi fosh etildi

1 daqiqa o'qish30
Jizzaxda 2,6 milliard so‘mlik noqonuniy kriptoaktivlar aylanmasi fosh etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida litsenziyasiz kriptoaktivlar savdosi bilan shug‘ullangan 2007 yilda tug‘ilgan fuqaroning noqonuniy faoliyatiga chek qo‘yildi.
  • Tekshiruv davomida gumonlanuvchining Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro va iPhone 11 smartfonlari orqali qariyb 2,6 milliard so‘mlik operatsiyalar amalga oshirilgani aniqlandi.
  • Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

Mamlakatimizda raqamli texnologiyalar va kriptoaktivlar sohasidagi qonunbuzarliklarga qarshi kurashish borasidagi tezkor tadbirlar davom etmoqda. Xususan, Jizzax viloyatida litsenziyasiz ravishda kriptoaktivlar savdosi va aylanmasi bilan shug‘ullanib kelgan shaxsning noqonuniy faoliyatiga chek qo‘yildi.

Hodisa tafsilotlari va fosh etilishi

Ichki ishlar vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, tezkor qidiruv tadbirlari davomida Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida yashovchi, 2007 yilda tug‘ilgan (19 yoshli) fuqaroning noqonuniy xatti-harakatlari aniqlangan.

Tekshiruv jarayonida gumonlanuvchiga tegishli bo‘lgan Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro va iPhone 11 rusumli smartfonlar ko‘zdan kechirilgan. Ushbu qurilmalardagi ma’lumotlar tahlil qilinganda, shaxsiy hisobvaraqlar orqali qariyb 2,6 milliard so‘mlik noqonuniy kriptoaktivlar operatsiyalari amalga oshirilgani fosh etilgan.

Tergov va huquqiy ko‘rsatkichlar

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Huquqbuzarning shaxsi

2007 yilda tug‘ilgan Sharof Rashidov tumani yashovchi

Noqonuniy aylanma miqdori

Qariyb 2,6 milliard so‘m

Ashyoviy dalillar

Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro va iPhone 11 smartfonlari

Qo‘llanilgan qonuniy chora

Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan

Qonuniy choralar va tergov harakatlari

Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi (kriptoaktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lib, hozirda huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov harakatlari jadal davom ettirilmoqda.

Eslatib o‘tamiz, mamlakatimizda kriptoaktivlarni ayirboshlash, sotib olish va sotish faqatgina qonunchilikda belgilangan litsenziyaga ega maxsus platformalar orqali amalga oshirilishi shart. Ushbu tartibni chetlab o‘tish jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladi.

Sizningcha, raqamli aktivlar sohasidagi noqonuniy operatsiyalar va yashirin aylanmalarning oldini olish uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari