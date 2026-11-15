Portugaliya Daniyadan yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi: Millatlar ligasi 5-tur natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasining 5-turida Portugaliya terma jamoasi o‘z maydonida Daniyaga 1:4 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
- Krishtianu Ronaldusiz harakat qilgan mezbonlar safida yagona golni 90+4-daqiqada Bernardu Silva kiritdi, daniyaliklardan esa Hyoyberg, Andersen hamda dubl qayd etgan Rasmus Hoylund gol mualliflari bo‘lishdi.
Yevropada UYEFA Millatlar ligasining 5-tur uchrashuvlari muxlislarga haqiqiy sensatsiyalar va shiddatli bahslarni taqdim etdi. Tur doirasidagi eng shov-shuvli natijalardan biri Portugaliya va Daniya terma jamoalari o‘rtasida qayd etildi. Ronaldusiz maydonga tushgan mezbonlar o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida kutilmaganda yirik hisobda imkoniyatni boy berishdi.
Portugaliya — Daniya 1:4: Skandinaviyaliklarning porloq g‘alabasi
Maydonda Krishtianu Ronaldu harakat qilmagan Portugaliya milliy jamoasi (12 ochko, 1-o‘rin) o‘z maydonida Daniyani (9 ochko, 2-o‘rin) qabul qildi. O‘yin kutilmagan ssenariy ostida kechib, skandinaviyaliklar raqib darvozasini naq 4 marta ishg‘ol qilishdi.
O‘yin taqdirini daniyaliklarning hujumdagi o‘ta faol harakatlari hal qildi:
43-daqiqada Hyoyberg penaltidan hisobni ochdi.
49- va 57-daqiqalarda Rasmus Hoylund dubl qayd etib, farqni kattashtirdi.
75-daqiqada Andersen jamoasining to‘rtinchi golini urdi.
Mezbonlar safidan faqatgina uchrashuv so‘nggida — 90+4-daqiqada Bernardu Silva bitta javob golini kiritishga muvaffaq bo‘ldi.
Portugaliya va Daniya tarkiblari
Futbolchilar
Portugaliya asosiy tarkibi
Diogu Koshta, Dalot, Veyga, Diash, Samu Koshta, Vitinya, Nevesh (Paliniya, 64), Fernandesh (Bernardu Silva, 79), Netu (Trinkau, 64), Feliks (Forbsh, 64), Ramush.
Daniya asosiy tarkibi
Hermansen, Ba, Provstgor, Andersen (Nelsson, 82), Mele, Damsgor (Yensen, 66), Yulmann, Hoyberg, Isaksen (Skov, 66), Darami (Froxoldt, 73), Hoylund (Osula, 73).
Shvetsiya va Avstriya A ligasiga yo‘llanma oldi
Ushbu turda boshqa guruhlarda ham muhim va hal qiluvchi o‘yinlar o‘tkazildi:
Shvetsiya — Bosniya va Gersegovina 3:2: Grem Potter boshqaruvidagi Shvetsiya (13 ochko, 1-o‘rin) o‘z maydonida Bosniyani qabul qildi va shiddatli kurashda 3:2 hisobida zafar quchib, turnirning A ligasiga yo‘llanma oldi. Shvetsiya safida Svensson va Gokeresh (dubl) gol muallifi bo‘lishdi.
Avstriya — Irlandiya 1:0: Ralf Rangnik boshqaruvidagi Avstriya (9 ochko, 1-o‘rin) o‘z maydonida Irlandiyani Kalaydjichning 78-daqiqada urgan yagona goli evaziga mag‘lub etib, shuningdek A ligasiga chiqdi.
Boshqa uchrashuvlar natijalari:
Ruminiya — Polsha 2:1 (Chikildeu 68, Man 72 — Regalu 82). Robert Levandovski harakat qilgan Polsha safarda mag‘lubiyatga uchradi.
Shimoliy Irlandiya — Ukraina 1:0 (Devlin 68). Ukraina milliy jamoasi safarda minimal hisobda imkoniyatni boy berdi.
Sizningcha, Ronalduning yo‘qligi Portugaliyaning bunday yirik hisobda mag‘lub bo‘lishiga qanchalik ta’sir ko‘rsatdi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…