Portugaliya Daniyadan yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi: Millatlar ligasi 5-tur natijalari

2 daqiqa o'qish49
Portugaliya Daniyadan yirik hisobda mag‘lub bo‘ldi: Millatlar ligasi 5-tur natijalari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Millatlar ligasining 5-turida Portugaliya terma jamoasi o‘z maydonida Daniyaga 1:4 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi.
  • Krishtianu Ronaldusiz harakat qilgan mezbonlar safida yagona golni 90+4-daqiqada Bernardu Silva kiritdi, daniyaliklardan esa Hyoyberg, Andersen hamda dubl qayd etgan Rasmus Hoylund gol mualliflari bo‘lishdi.

Yevropada UYEFA Millatlar ligasining 5-tur uchrashuvlari muxlislarga haqiqiy sensatsiyalar va shiddatli bahslarni taqdim etdi. Tur doirasidagi eng shov-shuvli natijalardan biri Portugaliya va Daniya terma jamoalari o‘rtasida qayd etildi. Ronaldusiz maydonga tushgan mezbonlar o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida kutilmaganda yirik hisobda imkoniyatni boy berishdi.

Portugaliya — Daniya 1:4: Skandinaviyaliklarning porloq g‘alabasi

Maydonda Krishtianu Ronaldu harakat qilmagan Portugaliya milliy jamoasi (12 ochko, 1-o‘rin) o‘z maydonida Daniyani (9 ochko, 2-o‘rin) qabul qildi. O‘yin kutilmagan ssenariy ostida kechib, skandinaviyaliklar raqib darvozasini naq 4 marta ishg‘ol qilishdi.

O‘yin taqdirini daniyaliklarning hujumdagi o‘ta faol harakatlari hal qildi:

  • 43-daqiqada Hyoyberg penaltidan hisobni ochdi.

  • 49- va 57-daqiqalarda Rasmus Hoylund dubl qayd etib, farqni kattashtirdi.

  • 75-daqiqada Andersen jamoasining to‘rtinchi golini urdi.

  • Mezbonlar safidan faqatgina uchrashuv so‘nggida — 90+4-daqiqada Bernardu Silva bitta javob golini kiritishga muvaffaq bo‘ldi.

Portugaliya va Daniya tarkiblari

Futbolchilar

Portugaliya asosiy tarkibi

Diogu Koshta, Dalot, Veyga, Diash, Samu Koshta, Vitinya, Nevesh (Paliniya, 64), Fernandesh (Bernardu Silva, 79), Netu (Trinkau, 64), Feliks (Forbsh, 64), Ramush.

Daniya asosiy tarkibi

Hermansen, Ba, Provstgor, Andersen (Nelsson, 82), Mele, Damsgor (Yensen, 66), Yulmann, Hoyberg, Isaksen (Skov, 66), Darami (Froxoldt, 73), Hoylund (Osula, 73).

Shvetsiya va Avstriya A ligasiga yo‘llanma oldi

Ushbu turda boshqa guruhlarda ham muhim va hal qiluvchi o‘yinlar o‘tkazildi:

  • Shvetsiya — Bosniya va Gersegovina 3:2: Grem Potter boshqaruvidagi Shvetsiya (13 ochko, 1-o‘rin) o‘z maydonida Bosniyani qabul qildi va shiddatli kurashda 3:2 hisobida zafar quchib, turnirning A ligasiga yo‘llanma oldi. Shvetsiya safida Svensson va Gokeresh (dubl) gol muallifi bo‘lishdi.

  • Avstriya — Irlandiya 1:0: Ralf Rangnik boshqaruvidagi Avstriya (9 ochko, 1-o‘rin) o‘z maydonida Irlandiyani Kalaydjichning 78-daqiqada urgan yagona goli evaziga mag‘lub etib, shuningdek A ligasiga chiqdi.

Boshqa uchrashuvlar natijalari:

  • Ruminiya — Polsha 2:1 (Chikildeu 68, Man 72 — Regalu 82). Robert Levandovski harakat qilgan Polsha safarda mag‘lubiyatga uchradi.

  • Shimoliy Irlandiya — Ukraina 1:0 (Devlin 68). Ukraina milliy jamoasi safarda minimal hisobda imkoniyatni boy berdi.

Sizningcha, Ronalduning yo‘qligi Portugaliyaning bunday yirik hisobda mag‘lub bo‘lishiga qanchalik ta’sir ko‘rsatdi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari