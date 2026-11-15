Merab Dvalishvili Abu-Dabida Marlon Morayesni yana bir bor mag‘lub etdi (video)

1 daqiqa o'qish44
Merab Dvalishvili Abu-Dabida Marlon Morayesni yana bir bor mag‘lub etdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yil 14 noyabr kuni Abu-Dabidagi Etihad Arenada o‘tkazilgan Real American Freestyle ligasi bahsida Merab Dvalishvili braziliyalik Marlon Morayesni muddatidan oldin mag‘lub etdi.
  • Gruziyalik sportchi jangning birinchi raundida, atigi 1 daqiqa 30 soniya ichida raqibidan ustun kelib, g‘alabani rasmiylashtirdi.
  • Bu sportchilar o‘rtasidagi ikkinchi to‘qnashuv bo‘lib, 2021 yil sentyabr oyidagi UFC 266 turnirida ham Dvalishvili zafar quchgan edi.

2026 yil 14 noyabr kuni Abu-Dabidagi mahobatli Etihad Arena majmuasida jahon sporti e’tiborini tortgan navbatdagi yirik turnir bo‘lib o‘tdi. Erkin kurash qoidalari asosida o‘tkazilgan Real American Freestyle (RAF) ligasining muhim bahsida mashhur sportchi Merab Dvalishvili braziliyalik tajribali jangchi Marlon Morayes bilan to‘qnash keldi.

90 soniyalik ustunlik va muddatidan oldingi g‘alaba

O‘ta shiddatli ruhda kechgan bellashuvda gruziyalik sportchi raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Merab Dvalishvili jang boshlanishi bilanoq tashabbusni o‘z qo‘liga olib, yuqori sur’at ko‘rsatdi. Natijada u birinchi raundning atigi 1-daqiqa 30-soniyasidayoq Marlon Morayesni mag‘lubiyatga uchratib, muddatidan oldingi g‘alabani rasmiylashtirdi.

Eslatib o‘tamiz, bu sportchilarning o‘zaro ikkinchi to‘qnashuvi edi. Ular ilk bor 2021 yil sentyabr oyida UFC 266 turnirida kuch sinashishgan va o‘shanda ham Dvalishvili texnik nokaut bilan zafar quchgan edi.

Jang tafsilotlari

Ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar

Turnir nomi

Real American Freestyle (RAF)

O‘tkazilgan joy

Etihad Arena, Abu-Dabi

Sana

2026 yil 14 noyabr

G‘olib

Merab Dvalishvili (birinchi raund, 1:30 daqiqada)

Mojarolardan keyingi ringga qaytish

Mazkur jang oldidan sport jamoatchiligida turli shov-shuvlar va muhokamalar ko‘paygan edi. Xususan, turnirdan bir necha kun oldin Abu-Dabidagi mehmonxonada Dvalishvili va Usman Nurmagomedov o‘rtasida kelishmovchilik hamda janjal kelib chiqqan edi. Shunga qaramay, huquqiy masalalar hal qilinib, 13 noyabr kuni Merab qo‘yib yuborildi va rasman RAF musobaqasida ishtirok etish uchun ruxsat oldi.

Qiyin vaziyatlarga qaramay, ringga chiqqan Dvalishvili o‘z mahoratini yana bir bor isbotlab, muxlislarga ajoyib jamoaviy va sportcha irodani namoyish etdi.

Sizningcha, Merab Dvalishvilining bu kabi muddatidan oldingi g‘alabalari uning kelgusi faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari