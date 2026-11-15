Merab Dvalishvili Abu-Dabida Marlon Morayesni yana bir bor mag‘lub etdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 14 noyabr kuni Abu-Dabidagi Etihad Arenada o‘tkazilgan Real American Freestyle ligasi bahsida Merab Dvalishvili braziliyalik Marlon Morayesni muddatidan oldin mag‘lub etdi.
- Gruziyalik sportchi jangning birinchi raundida, atigi 1 daqiqa 30 soniya ichida raqibidan ustun kelib, g‘alabani rasmiylashtirdi.
- Bu sportchilar o‘rtasidagi ikkinchi to‘qnashuv bo‘lib, 2021 yil sentyabr oyidagi UFC 266 turnirida ham Dvalishvili zafar quchgan edi.
2026 yil 14 noyabr kuni Abu-Dabidagi mahobatli Etihad Arena majmuasida jahon sporti e’tiborini tortgan navbatdagi yirik turnir bo‘lib o‘tdi. Erkin kurash qoidalari asosida o‘tkazilgan Real American Freestyle (RAF) ligasining muhim bahsida mashhur sportchi Merab Dvalishvili braziliyalik tajribali jangchi Marlon Morayes bilan to‘qnash keldi.
90 soniyalik ustunlik va muddatidan oldingi g‘alaba
O‘ta shiddatli ruhda kechgan bellashuvda gruziyalik sportchi raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Merab Dvalishvili jang boshlanishi bilanoq tashabbusni o‘z qo‘liga olib, yuqori sur’at ko‘rsatdi. Natijada u birinchi raundning atigi 1-daqiqa 30-soniyasidayoq Marlon Morayesni mag‘lubiyatga uchratib, muddatidan oldingi g‘alabani rasmiylashtirdi.
Eslatib o‘tamiz, bu sportchilarning o‘zaro ikkinchi to‘qnashuvi edi. Ular ilk bor 2021 yil sentyabr oyida UFC 266 turnirida kuch sinashishgan va o‘shanda ham Dvalishvili texnik nokaut bilan zafar quchgan edi.
Jang tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar va ma’lumotlar
Turnir nomi
Real American Freestyle (RAF)
O‘tkazilgan joy
Etihad Arena, Abu-Dabi
Sana
2026 yil 14 noyabr
G‘olib
Merab Dvalishvili (birinchi raund, 1:30 daqiqada)
Mojarolardan keyingi ringga qaytish
Mazkur jang oldidan sport jamoatchiligida turli shov-shuvlar va muhokamalar ko‘paygan edi. Xususan, turnirdan bir necha kun oldin Abu-Dabidagi mehmonxonada Dvalishvili va Usman Nurmagomedov o‘rtasida kelishmovchilik hamda janjal kelib chiqqan edi. Shunga qaramay, huquqiy masalalar hal qilinib, 13 noyabr kuni Merab qo‘yib yuborildi va rasman RAF musobaqasida ishtirok etish uchun ruxsat oldi.
Qiyin vaziyatlarga qaramay, ringga chiqqan Dvalishvili o‘z mahoratini yana bir bor isbotlab, muxlislarga ajoyib jamoaviy va sportcha irodani namoyish etdi.
Sizningcha, Merab Dvalishvilining bu kabi muddatidan oldingi g‘alabalari uning kelgusi faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…